Футбол
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Тюрк Телеком Арена»
|17′
Фелипе
|42′
Мусса Марега
Софиан Фегули
|45′+1′
Райан Донк
Хенри Оньекуру
|46′
|57′
Сержиу Оливейра
Эрен Дердийок
|65′
|73′
Адриан Лопес
Андре Перейра
|73′
Эрнани Фортеш
Жорже
|82′
Сержиу Оливейра
Чидози Авазием
Фернандо
|87′
|88′
Мусса Марега
Софиан Фегули
Мугдат Челик
|89′
|62%
|Владение мячом
|38%
|82%
|Процент точных передач
|69%
|9
|Удары в сторону ворот
|1
|5
|Удары в створ ворот
|3
|–
|Сейвы вратарём
|3
|3
|Офсайды
|3
|7
|Угловые
|4
|6
|Отборы
|6
|14
|Фолы
|16
|1
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Галатасарай
Расстановка 4‑3‑3
1
Муслера
2
Мариано
3
Майкон
43
Кабак
55
Нагатомо
25
Фернандо
21
Оньекуру
17
Ндиайе
88
Челик
9
Дердийок
7
Родригеш
1
Касильяс
2
Перейра
28
Фелипе
4
Лейте
13
Теллес
16
Эррера
22
Перейра
5
Авазием
18
Жорже
11
Марега
21
Перейра
Порту
Расстановка 4‑3‑3
В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» проиграл «Порту» со счётом 2:3. Встреча состоялась в Стамбуле на стадионе «Али Сами Йен». Счёт на 17-й минуте открыл Аугусто Фелипе, которому ассистировал Алекс Теллес.
Чемпионатвчера в 14:51
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