Футбол

«Галатасарай» проиграл «Порту» в результативном матче Лиги чемпионов
Чемпионат
вчера в 14:51

Галатасарай — Порту
2 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Тюрк Телеком Арена»
17′
Фелипе
42′
Мусса Марега
Софиан Фегули
45′+1′
Райан Донк
Хенри Оньекуру
46′
57′
Сержиу Оливейра
Эрен Дердийок
65′
73′
Адриан Лопес
Андре Перейра
73′
Эрнани Фортеш
Жорже
82′
Сержиу Оливейра
Чидози Авазием
Фернандо
87′
88′
Мусса Марега
Софиан Фегули
Мугдат Челик
89′
В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» проиграл «Порту» со счётом 2:3. Встреча состоялась в Стамбуле на стадионе «Али Сами Йен». Счёт на 17-й минуте открыл Аугусто Фелипе, которому ассистировал Алекс Теллес.
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