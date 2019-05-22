Футбол
«Галатасарай» претендует на ВлашичаSport24.ru 05:51
Турецкий «Галатасарай» претендует на полузащитника «Эвертона» Николу Влашича, который сезон-2018/19 проводит в ЦСКА на правах аренды. По информации издания Takvim, новоявленные чемпионы Турции рассматривают варианты усиления на случай ухода из команды марокканского полузащитника Юнеса Беланды.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 13:32, Ашберн
Технологии
Ford испытает ходячих роботов для доставки посылок
Ходячие роботы – новинка в сегменте доставки, отмечает WSJ; другие компании, в частности Amazon, используют небольших катящихся роботов.
Обновлено в 09:36
Наука
Вода на Луне формируется под действием солнечного ветра и микрометеоритов
В новом исследовании команда ученых под руководством Чена Чжу (Cheng Zhu) провела в лаборатории эксперименты, в ходе которых образцы камней, имитирующих лунный реголит, были подвергнуты бомбардировке ионами тяжелого водорода, имитирующими солнечный ветер, с одновременным разогревом камней при помощи лазера – для имитации эффекта столкновений микрометеоритов с поверхностью Луны.
Обновлено 20 мая в 22:28
Происшествия
В Дагестане возбудили уголовное дело в отношении экс-главы Росреестра
В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя регионального управления Росреестра Сафиюлы Магомедова.
Обновлено в 05:37
Игры
Вышел первый геймплейный трейлер Nioh 2
Обновлено в 12:49
Наука
В Англии сортируют перепутанные кости средневековых королей
Обновлено в 06:00
Здоровье
В Пензе несколько тысяч родителей прошли «Школу материнства»
Обновлено в 06:00
Космос
Вокруг звезды Бета Пикторис обнаружены три экзокометы
Обновлено в 11:26
Армия и оружие
Подлодка «Ростов-на-Дону» вновь вышла в море
Представители военного ведомства добавили, что экипаж субмарины также выполнит тренировки во время переходов морем как в надводном, так и подводном положении.
Обновлено в 05:51
Футбол
МЮ в рекордные сроки продал 52 тысячи абонементов на следующий сезон
"Манчестер Юнайтед" продал все 52 тысячи абонементов на следующий сезон в рекордные сроки, несмотря на в целом провальную прошлую кампанию.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Сестры Хачатурян отказались от наследства убитого ими отца
Сестры Хачатурян не имели корыстных побуждений для убийства собственного отца, что доказывается их отказом от наследства, сообщил журналистам адвокат младшей сестры Ярослав Пакулин.
Обновлено в 12:36
Энергетика
Долги Северного Кавказа за газ в 2018 году выросли на 10%
Член правления ПАО "Газпром" Геннадий Сухов в рамках пресс-конференции отметил, что в 2018 году задолженность населения за газ выросла на 8,4%, до 77,1 млрд рублей, среди которых 68,6 млрд руб. - это долги жителей Северного Кавказа.
Обновлено в 11:19
Общество
Московские власти выступили против творчества поп-группы «Френдзона»
Обновлено вчера в 21:50
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, ранее арестованный по делу о получении взяток, является также подозреваемым по делу о хищении 490 млн рублей наряду со своими двумя бывшими подчиненными - экс-сотрудниками ФСБ Андреем Васильевым и Дмитрием Фроловым.
Обновлено в 10:00
Здоровье
В Краснодарском крае приняли поправки в закон о паллиативной помощи
Депутаты Краснодарского края приняли поправки в закон о паллиативной помощи, теперь такую помощь будут оказывать и на дому, сообщает пресс-служба законодательного собрания региона (ЗСК).
Обновлено в 09:50
Происшествия
Главу штаба ФБК Волкова арестовали на 20 суток
Глава штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонид Волков арестован на 20 суток.
Обновлено в 12:42
Общество
Из нескольких один: объединение земельных участков
Участок земли возможно не только разбить на несколько частей, образуя отдельные площади, но и объединить несколько земель, которые станут одним участком.
Обновлено в 12:02
Транспорт
Участок голубой линии московского метро закроют в выходные
Обновлено в 13:08
Общество
Как обогатить деловую программу конференции: 20+ идей для технических туров
Экскурсии на объекты: промышленные туры и прогулки по киностудиям Дополнить деловую программу промышленных конференций и съездов смогут экскурсии на градообразующие объекты.
Обновлено в 09:23
Происшествия
В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Италии
Четверо пострадавших в ДТП с участием автобуса с туристами в Италии находятся в тяжелом состоянии, сообщил пресс-атташе посольства РФ в республике Дмитрий Гурин.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Активиста «Голоса» Романа Удота отправили под домашний арест
Химкинский городской суд отправил под домашний арест до 16 июня члена совета движения «Голос» Романа Удота.
Обновлено в 12:37
Происшествия
Германия экстрадировала обвиняемую в мошенничестве россиянку
Германия по запросу Генпрокуратуры РФ экстрадировала россиянку Наталию Мадорскую, которая обвиняется в особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 12:35
Общество
Эксперт: «В нашем случае массовая застройка коммерческой недвижимостью будет просто не актуальна»
Руководитель агентства недвижимости «Белые ночи» Александр Каменев объяснил, почему небольшие объемы торговых площадей в Перми — это нормально.В России стали строить меньше торговых центров, передает Газета.ру.
Обновлено в 09:23
Авто
В России отзывают 14,5 тыс. внедорожников Ford Explorer
Компания Ford отзывает в России 14,5 тыс. автомобилей Explorer, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
Обновлено в 10:07
Общество
Нижегородская ГИБДД разрешила права с дуршлагом на голове
Дорожная полиция Нижнего Новгорода не нашла контраргументов против желания местного жителя сфотографироваться на водительское удостоверение в головном уборе.
Обновлено в 13:03
Технологии
Сбербанк начал тестировать получение наличных через СМС
Сбербанк приступил к тестированию онлайн-сервиса денежных переводов в пользу получателей без карты или банковского счета.
Обновлено в 08:11
Политика
Кремль оценил предложение АП Зеленского о референдуме
Референдум об отношениях с Россией, который предлагает провести Владимир Зеленский - внутреннее дело Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:14
Общество
Улюкаев опроверг данные о разводе с женой
Обновлено в 10:36
Кино
Квентин Тарантино представил в Каннах фильм «Однажды в Голливуде»
Полный энергии фильм захватывает моментально и увлекает в почти 3-часовое путешествие по особой мифологии кинематографа, которое пролетает незаметно.
Обновлено в 11:43
Происшествия
В уральской больнице отказались принять инвалида в коляске
Сотрудники городской больницы Еманжелинска отказались принять инвалида в коляске и оставили его ночевать в приемном покое.
Обновлено в 12:23
Спорт
Исполком МОК рекомендует оставить бокс в программе ОИ-2020
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал сохранить бокс в программе Олимпиады-2020, Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) не будет проводить турнир по боксу на Играх в Токио, сообщается на сайте МОК.
Обновлено в 12:03