Футбол
«Галатасарай» претендует на ВлашичаЧемпионат 06:42
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат «Эвертону», может в летнее межсезонье оказаться в Турции. Как сообщает Takvim, в услугах хорватского футболиста заинтересован «Галатасарай».
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Футбол
«Интер» показал новую домашнюю форму
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес
На вопрос о госпитализации Вилли Токарева ответила представительница
Представительница Вилли Токарева была удивлена информацией о том, что певец попал в реанимацию.
Обновлено в 05:41
Экономика
Счетная палата раскритиковала схему продажи билетов в Большой театр
Счетная палата в ходе проверки исполнения федерального бюджета выявила нарушения при расходовании средств Эрмитажем, Госфильмофондом и Большим театром, а также указала на недостатки системы распространения билетов на спектакли.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Автобус с российскими туристами перевернулся в Италии
По меньшей мере один человек погиб и несколько получили ранения в результате ДТП с участием автобуса с российскими туристами в Италии, сообщает в среду газета Corriere della Sera.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие
Потерявшиеся бойцы ВСУ попали в плен к ополченцам Донбасса
Восемь бойцов вооруженных сил Украины попали в плен к ополченцам Донбасса, сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции объединенных сил в среду, 22 мая.
Обновлено в 06:00
Экономика
Daily Express ошиблось с цифрой объема закупок золота Россией
Издание Daily Express ошиблось с оценкой рекордного объема закупок золота Россией, написав, что страна «нарастила свои резервы на 145,5 т» с начала 2019 года по конец марта.
Обновлено в 04:32
Экономика
Центробанк подумывает о запрете сувенирных банкнот
Возможность запрета сувенирных денег, похожих на банкноты и монеты Банка России, обсуждается в Центробанке.
Обновлено в 00:58
Транспорт
Личный самолет Аллы Пугачевой стал экспонатом новосибирского музея
Сегодня в новосибирском аэропорту Толмачево приземлился самолет Ту-134 авиакомпании «Алроса», который выполнил свой последний рейс по транспортировке пассажиров из якутского Мирного.
Обновлено в 05:03
Политика
Названа дата президентских выборов в Абхазии
Напомним, вечером 20 мая в Сухуме прошла акция протеста против проведения президентских выборов в стране 21 июля.
Обновлено вчера в 18:08
Общество
Глава Новосибирской области открыл VIII Сибирский транспортный форум
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников открыл VIII Сибирский транспортный форум и принял участие в ключевых мероприятиях первого дня работы мероприятия.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие
Кремль негативно воспринял ультиматум США к Турции по С-400
Кремль крайне негативно относится ко всем ультиматумам на международной арене, в том числе и требованию США к Турции отказаться от сделки с Россией на поставку зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 05:25
Авто
Ford Sollers сохранит дилерскую сеть во всех регионах России
Официальные дилерские центры марки будут представлены во всех ключевых регионах России с последующей поддержкой парка легковых автомобилей, который насчитывает более 750 000 единиц не старше 10 лет.
Обновлено в 07:04
Кино
Любимые мультперсонажи принесут удачу и помогут выиграть в лотерею
Именно в 1969 году на студии "Союзмультфильм" появились ленты, вошедшие в золотой фонд мультипликации.
Обновлено в 03:00
Экономика
Прибыль Marks & Spencer подскочила за фингод более чем на четверть
Напомним, что Marks & Spencer всегда был известен как производитель одежды, но, начиная с 2000-х годов, компания освоила и другие направления, среди которых: продукты, товары для дома, мебель, технологии, товары для красоты, финансовые услуги и т.д.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Против главврача больницы в Первоуральске возбудили дело
Прокуратура Свердловской области открыла дело об административном нарушении против главного врача Городской больницы Первоуральска после проверки больничного травмпункта, где как сообщали СМИ, пенсионерка на коленях спускалась по лестнице.
Обновлено в 05:51
Общество
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Пока, по предварительным расчетам, начало лета на большей части России будет теплым - со средними температурами выше нормы.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
СМИ сообщили о разводе Улюкаева с женой
Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, отбывающий 8-летний срок в колонии за получение взятки, разводится с женой.
Обновлено в 07:14
Политика
Зеленский пожаловался на неудобное президентское кресло
На видео Зеленский подходит к креслу, в котором ранее сидел Порошенко, садится и со словами «неудобно» слушает аплодисменты в свой адрес.
Обновлено в 05:38
Политика
Додон пригрозил распустить парламент
Президент Молдавии Игорь Додон пригрозил парламенту страны роспуском.
Обновлено в 05:14
Наука
Апноэ во сне повышает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин
Обновлено вчера в 10:12
Гаджеты
Apple представила восьмиядерные MacBook Pro с доработанной клавиатурой
Компания Apple представила обновленные версии ноутбуков MacBook Pro, которые получили новую клавиатуру.
Обновлено в 02:31
Кино
К 150-летию со дня рождения Распутина снимут «документальный детектив»
Документальный детектив об убийстве Григория Распутина собирается снять телеведущий, путешественник и историк Олег Шишкин к 150-летию со дня рождения одного из самых загадочных персонажей российской истории, которое отмечают в этом году.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Под Костромой нашли тело пропавшего восьмилетнего мальчика
Тело восьмилетнего мальчика из Костромской области, который 6 апреля ушел гулять с семилетним другом и не вернулся, найдено в реке, сообщает в среду следственное управление СК РФ.
Обновлено в 05:57
Политика
Парубий назвал указ Зеленского о роспуске Рады незаконным
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента незаконный и приведет страну к конституционному кризису.
Обновлено в 05:17
Футбол
Ракитич: уважаю «Интер», но никогда не думал об уходе из «Барселоны»
Уважаю «Интер», но у меня никогда не было и мысли об уходе из «Барселоны», — цитирует Ракитича Football Italia со ссылкой на Mundo Deportivo.
Обновлено в 07:08
Политика
Климкин прокомментировал первые кадровые назначения Зеленского
Написавший заявление об отставке глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин отреагировал на первые назначения шестого президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:35
Авто
АвтоВАЗ начал производство Lada Granta Cross
АвтоВАЗ начал производство и отправил в дилерские центры первую партию автомобилей Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Жительница Кузбасса закормила грудного ребенка до смерти
Обновлено вчера в 05:36
Спорт
Олимпийская чемпионка по плаванию Мейлутите завершила карьеру
Литовская пловчиха, олимпийская чемпионка 2012 года Рута Мейлутите решила завершить профессиональную спортивную карьеру в возрасте 22 лет.
Обновлено в 04:36