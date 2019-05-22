Футбол
«Галатасарай» претендует на ВлашичаЧемпионат 06:42
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат «Эвертону», может в летнее межсезонье оказаться в Турции. Как сообщает Takvim, в услугах хорватского футболиста заинтересован «Галатасарай».
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 10:25, Ашберн
Религия
Мэр Екатеринбурга встретится со сторонниками возведения храма
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в четверг встретится со сторонниками возведения храма святой Екатерины, сообщает администрация города.
Обновлено в 09:52
Общество
Экс-министр Улюкаев разводится с женой
Отбывающий наказание в колонии экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев разводится со своей женой Юлией Хряпиной.
Обновлено в 09:20
Политика
Парубий почуял «запах горящих шин»
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий обратился к своим подписчикам в Twitter с просьбой «принюхаться».
Обновлено в 07:53
Технологии
Mail.ru Group запускает сервис по сбору средств
В руководстве отечественного интернет-холдинга Mail.ru Group решили обзавестись собственным аналогом зарубежного сервиса Patreon — Мэйл.ру сообщает о начале тестирования сервиса Boosty.to, который позволит создателям контента получать платежи от поклонников.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Экс-директор фабрики «Меньшевик» пытался свести счеты с жизнью в СИЗО
Бывший совладелец кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника предприятия, пытался свести счеты с жизнью в СИЗО.
Обновлено в 10:14
Общество
Пермская гимназия завысила проходной балл для девочек
Администрация пермской гимназии №4 установила более высокий проходной балл для девочек, чем для мальчиков, желающих поступить в учебное заведение, сообщает 59.ru.
Обновлено в 08:59
Политика
Зеленский назначил замглавы СБУ основателя студии «Квартал 95»
На Украине стало известно имя нового заместителя главы Службы безопасности страны (СБУ) и начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.
Обновлено в 07:04
Музыка
Организатор «Евровидения» обдумывает санкции против Исландии
Участники от Исландии размахивали шарфами цветов палестинского флага с надписью «Палестина».
Обновлено вчера в 21:04
Транспорт
РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками
"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) и группа "Трансмашхолдинг" в апреле 2019 года презентовали на Рижском вокзале новый вагон купе, в котором есть душ, сейфы, холодильник и микроволновка.
Обновлено в 08:07
Футбол
Юнес Намли стал игроком «Краснодара»
"Краснодар" подписал контракт с полузащитником голландского "Зволле" Юнесом Намли. Договор с 24-летним футболистом рассчитан на четыре года.
Обновлено в 08:33
Гаджеты
Huawei лишат процессоров для новых смартфонов
Британская компания ARM, занимающаяся созданием и лицензированием ядер для процессоров под современные смартфоны, тоже приостанавливает отношения с китайской компанией Huawei.
Обновлено в 07:05
Политика
Выборы в Раду пройдут по действующей избирательной системе
Выборы в Верховную раду Украины пройдут 21 июля по действующей избирательной системе, заявил замглавы администрации украинского президента Руслан Рябошапка, передает УНИАН.
Обновлено в 08:45
Происшествия
Здание МГИМО проверяют после сообщения о минировании
Обновлено в 07:22
Армия и оружие
Зеленский назначил нового начальника генштаба ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский в первый день после инаугурации уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на этот пост Руслана Хомчака.
Обновлено вчера в 14:27
Шоу-бизнес
Виктория Боня стала моделью для показа одежды собственного дизайна
Виктория Боня уже некоторое время выпускает собственную линию одежды. Модель неплохо зарабатывает на дизайнерской профессии.
Обновлено в 05:57
Политика
Украина решила выйти из ряда соглашений в рамках СНГ
Напомним, в январе 2019 года Украина покинула несколько соглашений СНГ в связи с несовместимостью ряда актов с обязательствами Киева в рамках ассоциации с Евросоюзом.
Обновлено в 08:59
Футбол
«Локомотив» и «Урал» поборются за Кубок России по футболу
Финальный матч Кубка России по футболу состоится в Самаре, трофей разыграют московский "Локомотив" и екатеринбургский "Урал".
Обновлено вчера в 17:09
Транспорт
Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134
Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия
Более 300 литров топлива вытекло на МКАД
Обновлено в 09:50
Игры
В Origin бесплатно раздают The Sims 4
В Origin можно бесплатно получить The Sims 4. Акция продлится до 28 мая. Стандартное издание игры бесплатно можно получить по ссылке.
Обновлено вчера в 14:12
Космос
Российские космонавты проверят обшивку МКС
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин во время следующего выхода в открытый космос возьмут пробы с поверхности Международной космической станции (МКС) для оценки возможных микроповреждений обшивки.
Обновлено в 06:05
Общество
Тысячи откровенных фото девушек попали в сеть
Обновлено в 08:39
Политика
Владимир Путин назвал главную ценность нацпроектов в России
Владимир Путин отметил, что национальные проекты поднимут качество и доступность образования, здравоохранения, а также помогут снизить уровень бедности граждан РФ.
Обновлено в 08:20
Политика
Против Порошенко возбудили еще одно уголовное дело
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины возбудила уголовное дело в отношении экс-президента Петра Порошенко и ряда высших должностных лиц.
Обновлено в 10:01
Политика
Матвиенко опровергла причастность к уходу журналистов из «Коммерсанта»
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко опровергла свою причастность к уходу журналистов из издательского дома «Коммерсантъ», передает ТАСС.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
Потерявшиеся украинские военные попали в плен в ДНР
Восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из состава операции Объединенных сил (ООС) были задержаны на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 06:35
Политика
Совфед одобрил закон о допуске родственников пациентов в реанимацию
Ранее законопроект о доступе родственников и законных представителей пациентов в реанимационные отделения больниц одобрила Государственная дума.
Обновлено в 07:13