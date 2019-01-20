Футбол

«Галатасарай» предложил «Спартаку» пять млн евро за АдрианоСоветский спорт 13:07

По информации издания, турецкий клуб предложил красно-белым пять миллионов евро за форварда, в его переходе лично заинтересован наставник желто-красных Фатих Терим. Таблица трансферов РПЛ здесь 31-летний бразилец перешел в Спартак из Милана зимой 2017 года.
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«Галатасарай» хочет купить у «Спартака» Луиса Адриано за 5 миллионов евро

Sport24.ru14:36

Главные новости дня. «Галатасарай» претендует на Адриано, Игуаин не попал в заявку на матч «Милана»

Бомбардир.ру14:16

«Галатасарай» хочет приобрести форварда «Спартака» Адриано за € 5 млн

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«Галатасарай» предложил «Спартаку» пять млн евро за Адриано

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СМИ: «Галатасарай» предложил «Спартаку» 5 миллионов евро за Адриану

Спорт-Экспресс12:39

«Галатасарай» готов заплатить «Спартаку» 5 млн евро за Луиса Адриано

Sports.ru14:29

СМИ: «Галатасарай» рассчитывает приобрести Адриано за 5 миллионов евро

Матч ТВ14:18
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Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 16:47, Ашберн
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В матче 1/8 финала Кубка Азии сборная Ирана на поле стадиона Мохаммед Бин Зайед в Абу-Даби обыграла команду Омана со счетом 2:0.
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд считает, что главному тренеру «Челси» Маурицио Сарри следует сделать два тактических изменения в команде.
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Луис Адриано
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий московского «Спартака». Наиболее известен по выступлениям за донецкий «Шахтёр», в котором провёл 9 сезонов, выиграл шесть чемпионатов Украины и Кубок УЕФА 2008/09, а также стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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