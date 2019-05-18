Футбол
«Галатасарай» победил «Истанбул» Кудряшова и выиграл чемпионат ТурцииМатч ТВ 14:12
Чемпионат Турции, сегодня
Стадион «Тюрк Телеком Арена»
|17′
Рияд Байич
|20′
Рияд Байич
Маркао Тейшейра
|20′
|22′
Эммануэль Адебайор
Исмаил Чипе
|22′
|29′
Эмре Белёзоглу
Марсио Моссоро
Райан Донк
Сельчук Инан
|46′
Софиан Фегули
|47′
Хенри Оньекуру
|63′
Хенри Оньекуру
|64′
|70′
Ирфан Кахведжи
Эммануэль Адебайор
Сельчук Инан
|74′
|81′
Рияд Байич
Робиньо
Мбайе Дианье
Семих Кайя
|85′
|87′
Марсио Моссоро
Софиан Фегули
Мартин Линнес
|90′+2′
Галатасарай
Расстановка 4‑5‑1
1
Муслера
2
Мариано
27
Люиндама
45
Тейшейра
55
Нагатомо
14
Линнес
8
Инан
10
Бельханда
25
Фернандо
21
Оньекуру
26
Кайя
34
Гюнок
80
Кайсара
21
Текдемир
13
Кудряшов
3
Клиши
7
Вишча
10
Адебайор
88
Инлер
8
Моссоро
11
Элиа
70
Робиньо
Истанбул
Расстановка 4‑5‑1
«Галатасарай» на своем поле обыграл «Истанбул Башакшекир» в матче 33-го тура чемпионата Турции. Встреча завершилась со счетом 2:1. Российский защитник «Истанбула» Федор Кудряшов провел на поле все 90 минут. Благодаря победе «Галатасарай» обеспечил себе титул чемпиона Турции за тур до окончания.
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