Футбол

«Галатасарай» победил «Истанбул» Кудряшова и выиграл чемпионат ТурцииМатч ТВ 14:12

Галатасарай — Истанбул
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Турции, сегодня
Стадион «Тюрк Телеком Арена»
17′
Рияд Байич
20′
Рияд Байич
Маркао Тейшейра
20′
22′
Эммануэль Адебайор
Исмаил Чипе
22′
29′
Эмре Белёзоглу
Марсио Моссоро
Райан Донк
Сельчук Инан
46′
Софиан Фегули
47′
Хенри Оньекуру
63′
Хенри Оньекуру
64′
70′
Ирфан Кахведжи
Эммануэль Адебайор
Сельчук Инан
74′
81′
Рияд Байич
Робиньо
Мбайе Дианье
Семих Кайя
85′
87′
Марсио Моссоро
Софиан Фегули
Мартин Линнес
90′+2′
«Галатасарай» на своем поле обыграл «Истанбул Башакшекир» в матче 33-го тура чемпионата Турции. Встреча завершилась со счетом 2:1. Российский защитник «Истанбула» Федор Кудряшов провел на поле все 90 минут. Благодаря победе «Галатасарай» обеспечил себе титул чемпиона Турции за тур до окончания.
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Галатасарай
Турецкий футбольный клуб
Турецкий футбольный клуб из Стамбула, входящий в состав спортивного общества «Галатасарай», выступающий в чемпионате Турции. Основан в 1905 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Тюрк Телеком Арена», вмещающем 55 147 зрителей. Один из самых успешных футбольных клубов страны, 21-кратный чемпион Турции, 17-кратный обладатель Кубка Турции, 15-кратный обладатель Суперкубка Турции, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.
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