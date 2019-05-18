«Галатасарай» победил «Истанбул» Кудряшова и выиграл чемпионат ТурцииМатч ТВ 14:12

«Галатасарай» на своем поле обыграл «Истанбул Башакшекир» в матче 33-го тура чемпионата Турции. Встреча завершилась со счетом 2:1. Российский защитник «Истанбула» Федор Кудряшов провел на поле все 90 минут. Благодаря победе «Галатасарай» обеспечил себе титул чемпиона Турции за тур до окончания.

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