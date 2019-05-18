Футбол

«Галатасарай» победил «Истанбул» Кудряшова и выиграл чемпионат ТурцииSportbox.RU 14:12

Галатасарай — Истанбул
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Турции, сегодня
Стадион «Тюрк Телеком Арена»
17′
Рияд Байич
20′
Рияд Байич
Маркао Тейшейра
20′
22′
Эммануэль Адебайор
Исмаил Чипе
22′
29′
Эмре Белёзоглу
Марсио Моссоро
Райан Донк
Сельчук Инан
46′
Софиан Фегули
47′
Хенри Оньекуру
63′
Хенри Оньекуру
64′
70′
Ирфан Кахведжи
Эммануэль Адебайор
Сельчук Инан
74′
81′
Рияд Байич
Робиньо
Мбайе Дианье
Семих Кайя
85′
87′
Марсио Моссоро
Софиан Фегули
Мартин Линнес
90′+2′
«Галатасарай» на своем поле обыграл «Истанбул Башакшекир» в матче 33-го тура чемпионата Турции. Встреча завершилась со счетом 2:1. Российский защитник «Истанбула» Федор Кудряшов провел на поле все 90 минут. Благодаря победе «Галатасарай» обеспечил себе титул чемпиона Турции за тур до окончания.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Галатасарай» в 22-й раз выиграл чемпионат Турции по футболу

ТАСС14:52

«Галатасарай» в 22-й раз в истории победил в чемпионате Турции

РИА Новости14:30

«Истанбул» с Кудряшовым проиграл «Галатасараю» и уступил ему титул чемпиона Турции

Спорт-Экспресс14:07

«Галатасарай» обыграл «Истанбул» с Кудряшовым и стал чемпионом Турции

Sport24.ru14:14

«Галатасарай» победил «Истанбул» Кудряшова и выиграл чемпионат Турции

Матч ТВ14:12

«Галатасарай» обыграл «Истанбул Башакшехир» с Кудряшовым и стал чемпионом Турции

Чемпионат14:23

«Галатасарай» - «Башакшехир»: чемпионский матч

Все про Спорт рувчера в 14:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 15:20, Ашберн
Музыка

Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем

Обновлено в 12:27
Спорт

Российские гимнастки выиграли чемпионат Европы

Женская сборная России по художественной гимнастике стала триумфатором юношеского чемпионата Европы, который проходит в азербайджанском Баку.
Обновлено в 02:21
Политика

Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину

Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил о своем возвращении на Украину.
Обновлено в 08:04
Происшествия

Шварценеггер рассказал о нападении на него в ЮАР

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил удар ногой в спину от неизвестного мужчины во время своей поездки в ЮАР, сообщает британская газета The Independent.
Обновлено вчера в 13:26
Политика

Прокуратура Австрии отказалась от расследования в отношении Штрахе

Верховная прокуратура Австрии заявила, что не нашла оснований инициировать расследование в отношении экс-вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, а также его помощника Йоханна Гуденуса, передает РИА Новости.
Обновлено в 13:10
Здоровье

Кардиолог рассказал, какие продукты полезны для сердца

Обновлено в 08:18
Политика

Российских моряков с задержанного в Египте судна вышлют из страны

Власти Египта в ближайшее время примут решение о высылке задержанных в декабре прошлого года членов команды танкера Sea Shark, в числе которых два российских моряка, сообщил РИА Новости в воскресенье ведущий это дело египетский адвокат Медхат аль-Корейши.
Обновлено в 14:06
Происшествия

Сотни бездомных устроили митинг в парижском аэропорту

Работа одного из терминалов аэропорта Руасси - Шарль де Голль была временно приостановлена из-за бездомных.
Обновлено в 15:02
Шоу-бизнес

Солистка Spice Girls потеряла зрение и попала в больницу

Солистка поп-группы Spice Girls Мелани Браун, которая более известна под псевдонимом Mel B, попала в больницу в Лондоне после временной полной потери зрения.
Обновлено в 05:23
Происшествия

Алину Загитову могут оштрафовать за вождение без прав

Обновлено в 08:20
Здоровье

Врачи объяснили, почему не стоит сразу заправлять постель

Привычка застилать кровать после пробуждения может вызвать аллергию, атопический дерматит, конъюнктивит и даже астму.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие

Инаугурацию Зеленского посетит министр обороны Канады

Министр национальной обороны Харджит Сингх Саджан возглавит канадскую делегацию на инаугурации Владимира Зеленского.
Обновлено в 14:05
Происшествия

В Хабаровске задержали подозреваемых в хищении $1,9 млрд китайцев

Сотрудники правоохранительных органов задержали в хабаровском аэропорту по запросу Китая двух иностранных граждан.
Обновлено в 10:20
Общество

Украденный мост: В Киеве готовят к открытию архитектурное чудо. Фоторепортаж

Обновлено в 01:05
Шоу-бизнес

Экс-звезда «Дома-2» похвасталась новым авто за 20 миллионов

На своей странице в Instagram звезда опубликовала фотографии одного из подарков: автомобиля Bentley Continental красного цвета, стоимостью 20 миллионов рублей.
Обновлено в 06:09
Гаджеты

В Китае начался тотальный бойкот Apple в поддержку Huawei

В связи с обострением торговой войны с США, в Китае массово начали призывать в местной социальной сети Weibo бойкотировать продукцию Apple в поддержку китайской Huawei Об этом рассказал ресурс BuzzFeed.
Обновлено в 05:35
Происшествия

Изгонявший бесов мужчина избил пенсионерку в московском храме

Обновлено в 08:55
Авто

Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом

Обновлено в 05:37
Происшествия

Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Политика

Бывший глава Крыма сожалеет, что на полуострове не провели АТО

Экс-председатель РК добавил, что военные не получили команду от украинских властей.
Обновлено в 08:52
Энергетика

Новак рассказал о переговорах с министром энергетики Саудовской Аравии

Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что на встрече со своим саудовским коллегой Халидом аль-Фалихом обсудил ситуацию на рынке нефти, вопрос обострения отношений между Саудовской Аравией и Ираном не затрагивался.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие

Сирийская армия сложила оружие в Идлибе

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии заявили, что сирийская армия в одностороннем порядке прекратила военные действия в провинции Идлиб.
Обновлено в 06:27
Футбол

«Краснодар» впервые в истории пробился в Лигу чемпионов

Обновлено в 12:33
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл отмечают первую годовщину свадьбы

Принц Гарри и Меган Маркл отмечают год со дня своей свадьбы в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, и за это время стало сложно представить место, где бы не слышали хотя бы об одном скандале, связанном с 37-летней герцогиней Сассекской.
Обновлено в 09:20
Здоровье

Врач попросил женщину снять никаб, чтобы лучше слышать жалобы. Его обвинили в расизме

Сам медик назвал обвинения несправедливыми и пояснил, что он попросил ее снять никаб, так как не слышал, что она говорит.
Обновлено в 10:26
Политика

Началась репетиция инаугурации Зеленского у Рады

Обновлено в 09:31
Общество

Исследование: более трети стюардесс подвергались физическому насилию

Более трети - 38 процентов стюардесс сообщили, что подвергались физическому насилию, а семь процентов были изнасилованы.
Обновлено в 14:55
Экономика

Рост ВВП РФ в I квартале замедлился до 0,5% с 2,7% в IV квартале

ВВП РФ в IV квартале 2018 года увеличился на 2,7% в годовом выражении, в III квартале - на 2,2%, во II квартале - на 2,2, в I квартале - на 1,9%.
Обновлено 17 мая в 09:13
Политика

Ракета «Катюша» упала у посольства США в Багдаде

Ракета «Катюша» упала в Зеленой зоне столицы Ирака, где находятся основные министерства и посольства Багдада, в том числе дипмиссия США.
Обновлено в 14:40
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде и сохранил титул WBC

Американец Деонтей Уайлдер победил своего соотечественника Доминика Бризила, отправив его в нокаут в первом раунде в 12-раундовом поединке за звание чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.
Обновлено в 01:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Фёдор Васильевич Кудряшов
Российский футболист
Российский футболист, защитник турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Галатасарай
Турецкий футбольный клуб
Турецкий футбольный клуб из Стамбула, входящий в состав спортивного общества «Галатасарай», выступающий в чемпионате Турции. Основан в 1905 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Тюрк Телеком Арена», вмещающем 55 147 зрителей. Один из самых успешных футбольных клубов страны, 21-кратный чемпион Турции, 17-кратный обладатель Кубка Турции, 15-кратный обладатель Суперкубка Турции, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное