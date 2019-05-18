Футбол
«Галатасарай» победил «Истанбул» Кудряшова и выиграл чемпионат ТурцииSportbox.RU 14:12
Чемпионат Турции, сегодня
Стадион «Тюрк Телеком Арена»
|17′
Рияд Байич
|20′
Рияд Байич
Маркао Тейшейра
|20′
|22′
Эммануэль Адебайор
Исмаил Чипе
|22′
|29′
Эмре Белёзоглу
Марсио Моссоро
Райан Донк
Сельчук Инан
|46′
Софиан Фегули
|47′
Хенри Оньекуру
|63′
Хенри Оньекуру
|64′
|70′
Ирфан Кахведжи
Эммануэль Адебайор
Сельчук Инан
|74′
|81′
Рияд Байич
Робиньо
Мбайе Дианье
Семих Кайя
|85′
|87′
Марсио Моссоро
Софиан Фегули
Мартин Линнес
|90′+2′
Галатасарай
Расстановка 4‑5‑1
1
Муслера
2
Мариано
27
Люиндама
45
Тейшейра
55
Нагатомо
14
Линнес
8
Инан
10
Бельханда
25
Фернандо
21
Оньекуру
26
Кайя
34
Гюнок
80
Кайсара
21
Текдемир
13
Кудряшов
3
Клиши
7
Вишча
10
Адебайор
88
Инлер
8
Моссоро
11
Элиа
70
Робиньо
Истанбул
Расстановка 4‑5‑1
«Галатасарай» на своем поле обыграл «Истанбул Башакшекир» в матче 33-го тура чемпионата Турции. Встреча завершилась со счетом 2:1. Российский защитник «Истанбула» Федор Кудряшов провел на поле все 90 минут. Благодаря победе «Галатасарай» обеспечил себе титул чемпиона Турции за тур до окончания.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 15:20, Ашберн
Спорт
Российские гимнастки выиграли чемпионат Европы
Женская сборная России по художественной гимнастике стала триумфатором юношеского чемпионата Европы, который проходит в азербайджанском Баку.
Обновлено в 02:21
Политика
Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил о своем возвращении на Украину.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Шварценеггер рассказал о нападении на него в ЮАР
Голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил удар ногой в спину от неизвестного мужчины во время своей поездки в ЮАР, сообщает британская газета The Independent.
Обновлено вчера в 13:26
Политика
Прокуратура Австрии отказалась от расследования в отношении Штрахе
Верховная прокуратура Австрии заявила, что не нашла оснований инициировать расследование в отношении экс-вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, а также его помощника Йоханна Гуденуса, передает РИА Новости.
Обновлено в 13:10
Здоровье
Кардиолог рассказал, какие продукты полезны для сердца
Обновлено в 08:18
Политика
Российских моряков с задержанного в Египте судна вышлют из страны
Власти Египта в ближайшее время примут решение о высылке задержанных в декабре прошлого года членов команды танкера Sea Shark, в числе которых два российских моряка, сообщил РИА Новости в воскресенье ведущий это дело египетский адвокат Медхат аль-Корейши.
Обновлено в 14:06
Происшествия
Сотни бездомных устроили митинг в парижском аэропорту
Работа одного из терминалов аэропорта Руасси - Шарль де Голль была временно приостановлена из-за бездомных.
Обновлено в 15:02
Шоу-бизнес
Солистка Spice Girls потеряла зрение и попала в больницу
Солистка поп-группы Spice Girls Мелани Браун, которая более известна под псевдонимом Mel B, попала в больницу в Лондоне после временной полной потери зрения.
Обновлено в 05:23
Происшествия
Алину Загитову могут оштрафовать за вождение без прав
Обновлено в 08:20
Здоровье
Врачи объяснили, почему не стоит сразу заправлять постель
Привычка застилать кровать после пробуждения может вызвать аллергию, атопический дерматит, конъюнктивит и даже астму.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие
Инаугурацию Зеленского посетит министр обороны Канады
Министр национальной обороны Харджит Сингх Саджан возглавит канадскую делегацию на инаугурации Владимира Зеленского.
Обновлено в 14:05
Происшествия
В Хабаровске задержали подозреваемых в хищении $1,9 млрд китайцев
Сотрудники правоохранительных органов задержали в хабаровском аэропорту по запросу Китая двух иностранных граждан.
Обновлено в 10:20
Общество
Украденный мост: В Киеве готовят к открытию архитектурное чудо. Фоторепортаж
Обновлено в 01:05
Шоу-бизнес
Экс-звезда «Дома-2» похвасталась новым авто за 20 миллионов
На своей странице в Instagram звезда опубликовала фотографии одного из подарков: автомобиля Bentley Continental красного цвета, стоимостью 20 миллионов рублей.
Обновлено в 06:09
Гаджеты
В Китае начался тотальный бойкот Apple в поддержку Huawei
В связи с обострением торговой войны с США, в Китае массово начали призывать в местной социальной сети Weibo бойкотировать продукцию Apple в поддержку китайской Huawei Об этом рассказал ресурс BuzzFeed.
Обновлено в 05:35
Авто
Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом
Обновлено в 05:37
Происшествия
Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Политика
Бывший глава Крыма сожалеет, что на полуострове не провели АТО
Экс-председатель РК добавил, что военные не получили команду от украинских властей.
Обновлено в 08:52
Энергетика
Новак рассказал о переговорах с министром энергетики Саудовской Аравии
Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что на встрече со своим саудовским коллегой Халидом аль-Фалихом обсудил ситуацию на рынке нефти, вопрос обострения отношений между Саудовской Аравией и Ираном не затрагивался.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие
Сирийская армия сложила оружие в Идлибе
Представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии заявили, что сирийская армия в одностороннем порядке прекратила военные действия в провинции Идлиб.
Обновлено в 06:27
Футбол
«Краснодар» впервые в истории пробился в Лигу чемпионов
Обновлено в 12:33
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл отмечают первую годовщину свадьбы
Принц Гарри и Меган Маркл отмечают год со дня своей свадьбы в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, и за это время стало сложно представить место, где бы не слышали хотя бы об одном скандале, связанном с 37-летней герцогиней Сассекской.
Обновлено в 09:20
Здоровье
Врач попросил женщину снять никаб, чтобы лучше слышать жалобы. Его обвинили в расизме
Сам медик назвал обвинения несправедливыми и пояснил, что он попросил ее снять никаб, так как не слышал, что она говорит.
Обновлено в 10:26
Политика
Началась репетиция инаугурации Зеленского у Рады
Обновлено в 09:31
Общество
Исследование: более трети стюардесс подвергались физическому насилию
Более трети - 38 процентов стюардесс сообщили, что подвергались физическому насилию, а семь процентов были изнасилованы.
Обновлено в 14:55
Экономика
Рост ВВП РФ в I квартале замедлился до 0,5% с 2,7% в IV квартале
ВВП РФ в IV квартале 2018 года увеличился на 2,7% в годовом выражении, в III квартале - на 2,2%, во II квартале - на 2,2, в I квартале - на 1,9%.
Обновлено 17 мая в 09:13
Политика
Ракета «Катюша» упала у посольства США в Багдаде
Ракета «Катюша» упала в Зеленой зоне столицы Ирака, где находятся основные министерства и посольства Багдада, в том числе дипмиссия США.
Обновлено в 14:40
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде и сохранил титул WBC
Американец Деонтей Уайлдер победил своего соотечественника Доминика Бризила, отправив его в нокаут в первом раунде в 12-раундовом поединке за звание чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.
Обновлено в 01:25