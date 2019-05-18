«Галатасарай» победил «Истанбул» Кудряшова и выиграл чемпионат ТурцииSportbox.RU 14:12

«Галатасарай» на своем поле обыграл «Истанбул Башакшекир» в матче 33-го тура чемпионата Турции. Встреча завершилась со счетом 2:1. Российский защитник «Истанбула» Федор Кудряшов провел на поле все 90 минут. Благодаря победе «Галатасарай» обеспечил себе титул чемпиона Турции за тур до окончания.

Все про Спорт ру

Футбол В ЦСКА появилась новая информация о травме Влашича Инцидент произошел во время матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ахмата", завершившегося со счетом 0:1, в пользу столичной команды.

Авто Названы самые популярные модификации Lada Vesta Названы самые популярные модификации отечественного автомобиля Lada Vesta по итогам первого квартала 2019 года.

Политика Греф рассказал об отстранении олигархов от власти в России Власти России с 2000-х годов провели хирургическую работу по отстранению олигархов от управления страной.

Единоборства Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде В 12-раундовом бою в Нью-Йорке американец победил соотечественника Доминика Бризила, нокаутировав его уже в первом раунде.

Политика Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО В соответствии с конституцией страны именно президент, который является председателем СНБО, имеет право назначать или увольнять секретаря этого органа.

Происшествия В Свердловской области автомобиль упал с моста в реку "В селе Коптелово водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21053, совершил съезд с моста вправо по ходу движения с последующим опрокидыванием в пойму реки Реж", - сказали в ведомстве.

Музыка Европейский вещательный союз не отменит победу Лоуренса на Евровидении Европейский вещательный союз не отменит победу голландского певца Дункана Лоуренса на Евровидении.

Кино Ален Делон получил «Золотую пальмовую ветвь» Французскому актеру Алену Делону вручили "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале. Об этом сообщает РИА "Новости".

Футбол Николя Пепе покинет «Лилль» по окончании сезона Главный тренер «Лилля» Кристоф Галтье подтвердил, что лучший бомбардир команды Николя Пепе уйдет из клуба ближайшим летом.

Происшествия В Париже задержали мужчину с выдвижными лезвиями в рукавах Молодой человек в костюме с выдвижными лезвиями в рукавах был задержан в субботу рядом с вокзалом Сен-Лазар в Париже перед началом субботней акции "желтых жилетов", сообщает местное издание Point со ссылкой на полицию.

Гаджеты В Китае призывают бойкотировать Apple в поддержку Huawei В Китае фиксируется массовый отказа от использования продукции Apple для оказания поддержки отечественному бренду Huawei.

Политика Обнародована программа инаугурации Зеленского Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского обнародовала программу инаугурации.

Футбол Валерий Карпин: «Хочу добиться с „Ростовом“ большего» Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча с "Зенитом" заявил, что видит прогресс в игре команды.

Авто Составлен рейтинг десяти самых надежных подержанных машин Доминируют, как всегда, «японцы»: Toyota Yaris с показателем 99,1% (по словам владельцев, эти машины вообще не ломаются) и Lexus CT, немного недобравший до лидера – 98,8 процентных пункта.

Музыка Мадонна спела две песни на «Евровидении» Певица Мадонна представила на конкурсе "Евровидение" свою новую песню Future. Композиция создана в сотрудничестве с рэпером Quavo.

Шоу-бизнес Солистка Spice Girls сообщила о своей слепоте Солистка поп-группы Spice Girls Мелани Браун, более известная как Мел Би, попала в больницу в Лондоне.

Спорт Российские гимнастки забрали все золото на ЧЕ Российские гимнастки по итогам трех дней заработали более 216 баллов.

Политика Президент Эстонии осудила идею восстановить право голоса России в ПАСЕ Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против восстановления права голоса России в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Баскетбол ЦСКА выиграл баскетбольную Евролигу Московский ЦСКА стал победителем «Финала четырех» баскетбольной Евролиги. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Происшествия На Шпицбергене погибли двое польских ученых Тела двоих исследователей из Польши – мужчины и женщины – обнаружены в районе Хорсенн на Шпицбергене, который считается лавиноопасным, сообщается на сайте губернатора Шпицбергена.

Энергетика Новак рассказал о переговорах с министром энергетики Саудовской Аравии Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что на встрече со своим саудовским коллегой Халидом аль-Фалихом обсудил ситуацию на рынке нефти, вопрос обострения отношений между Саудовской Аравией и Ираном не затрагивался.

Происшествия Появилось видео нападения на Шварценеггера в ЮАР Голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил удар ногой в спину от неизвестного мужчины во время его поездки в ЮАР.

Политика Трамп впервые прокомментировал запреты абортов в США Американский президент Дональд Трамп впервые выразил свое мнение по поводу ужесточения закона о проведении абортов в нескольких штатах.

Кино Более миллиона фанатов потребовали переснять финал «Игры престолов» Петиция с требованием переснять финальный сезон "Игры престолов" собрала уже более миллиона подписей - всего за пару дней.