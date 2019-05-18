Футбол

«Галатасарай» победил «Истанбул» Кудряшова и выиграл чемпионат ТурцииSportbox.RU 14:12

Галатасарай — Истанбул
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Турции, сегодня
Стадион «Тюрк Телеком Арена»
17′
Рияд Байич
20′
Рияд Байич
Маркао Тейшейра
20′
22′
Эммануэль Адебайор
Исмаил Чипе
22′
29′
Эмре Белёзоглу
Марсио Моссоро
Райан Донк
Сельчук Инан
46′
Софиан Фегули
47′
Хенри Оньекуру
63′
Хенри Оньекуру
64′
70′
Ирфан Кахведжи
Эммануэль Адебайор
Сельчук Инан
74′
81′
Рияд Байич
Робиньо
Мбайе Дианье
Семих Кайя
85′
87′
Марсио Моссоро
Софиан Фегули
Мартин Линнес
90′+2′
«Галатасарай» на своем поле обыграл «Истанбул Башакшекир» в матче 33-го тура чемпионата Турции. Встреча завершилась со счетом 2:1. Российский защитник «Истанбула» Федор Кудряшов провел на поле все 90 минут. Благодаря победе «Галатасарай» обеспечил себе титул чемпиона Турции за тур до окончания.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Галатасарай» в 22-й раз выиграл чемпионат Турции по футболу

ТАСС14:52

«Галатасарай» в 22-й раз в истории победил в чемпионате Турции

РИА Новости14:30

«Галатасарай» - «Башакшехир»: чемпионский матч

Все про Спорт рувчера в 14:58

«Галатасарай» обыграл «Истанбул» с Кудряшовым и стал чемпионом Турции

Sport24.ru14:14

«Галатасарай» победил «Истанбул» Кудряшова и выиграл чемпионат Турции

Матч ТВ14:12

«Истанбул» с Кудряшовым проиграл «Галатасараю» и уступил ему титул чемпиона Турции

Спорт-Экспресс14:07

«Галатасарай» обыграл «Истанбул Башакшехир» с Кудряшовым и стал чемпионом Турции

Чемпионат14:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 16:48, Ашберн
Хоккей

Сборная России одержала шестую победу на ЧМ-2019, обыграв Швейцарию

Обновлено в 16:31
Футбол

Глушаков: Каррера сказал в раздевалке, что пощады не будет

Обновлено в 16:38
Футбол

В ЦСКА появилась новая информация о травме Влашича

Инцидент произошел во время матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ахмата", завершившегося со счетом 0:1, в пользу столичной команды.
Обновлено в 15:33
Авто

Названы самые популярные модификации Lada Vesta

Названы самые популярные модификации отечественного автомобиля Lada Vesta по итогам первого квартала 2019 года.
Обновлено в 15:01
Политика

Греф рассказал об отстранении олигархов от власти в России

Власти России с 2000-х годов провели хирургическую работу по отстранению олигархов от управления страной.
Обновлено в 12:13
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде

В 12-раундовом бою в Нью-Йорке американец победил соотечественника Доминика Бризила, нокаутировав его уже в первом раунде.
Обновлено в 03:58
Политика

Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО

В соответствии с конституцией страны именно президент, который является председателем СНБО, имеет право назначать или увольнять секретаря этого органа.
Обновлено в 15:57
Происшествия

В Свердловской области автомобиль упал с моста в реку

"В селе Коптелово водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21053, совершил съезд с моста вправо по ходу движения с последующим опрокидыванием в пойму реки Реж", - сказали в ведомстве.
Обновлено в 15:15
Музыка

Европейский вещательный союз не отменит победу Лоуренса на Евровидении

Европейский вещательный союз не отменит победу голландского певца Дункана Лоуренса на Евровидении.
Обновлено в 14:51
Здоровье

Кардиолог назвал вредные и полезные для сердца продукты

Обновлено в 07:47
Кино

Ален Делон получил «Золотую пальмовую ветвь»

Французскому актеру Алену Делону вручили "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:31
Футбол

Николя Пепе покинет «Лилль» по окончании сезона

Главный тренер «Лилля» Кристоф Галтье подтвердил, что лучший бомбардир команды Николя Пепе уйдет из клуба ближайшим летом.
Обновлено в 16:01
Происшествия

В Париже задержали мужчину с выдвижными лезвиями в рукавах

Молодой человек в костюме с выдвижными лезвиями в рукавах был задержан в субботу рядом с вокзалом Сен-Лазар в Париже перед началом субботней акции "желтых жилетов", сообщает местное издание Point со ссылкой на полицию.
Обновлено в 16:01
Происшествия

В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусом

Обновлено в 09:03
Гаджеты

В Китае призывают бойкотировать Apple в поддержку Huawei

В Китае фиксируется массовый отказа от использования продукции Apple для оказания поддержки отечественному бренду Huawei.
Обновлено в 09:48
Политика

Обнародована программа инаугурации Зеленского

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского обнародовала программу инаугурации.
Обновлено в 08:35
Футбол

Валерий Карпин: «Хочу добиться с „Ростовом“ большего»

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча с "Зенитом" заявил, что видит прогресс в игре команды.
Обновлено в 15:22
Авто

Составлен рейтинг десяти самых надежных подержанных машин

Доминируют, как всегда, «японцы»: Toyota Yaris с показателем 99,1% (по словам владельцев, эти машины вообще не ломаются) и Lexus CT, немного недобравший до лидера – 98,8 процентных пункта.
Обновлено в 04:39
Футбол

«Краснодар» разгромил «Арсенал» и впервые вышел в Лигу чемпионов

Обновлено в 11:30
Музыка

Мадонна спела две песни на «Евровидении»

Певица Мадонна представила на конкурсе "Евровидение" свою новую песню Future. Композиция создана в сотрудничестве с рэпером Quavo.
Обновлено в 02:40
Шоу-бизнес

Солистка Spice Girls сообщила о своей слепоте

Солистка поп-группы Spice Girls Мелани Браун, более известная как Мел Би, попала в больницу в Лондоне.
Обновлено в 08:08
Спорт

Российские гимнастки забрали все золото на ЧЕ

Российские гимнастки по итогам трех дней заработали более 216 баллов.
Обновлено в 13:51
Политика

Президент Эстонии осудила идею восстановить право голоса России в ПАСЕ

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против восстановления права голоса России в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Обновлено в 10:39
Баскетбол

ЦСКА выиграл баскетбольную Евролигу

Московский ЦСКА стал победителем «Финала четырех» баскетбольной Евролиги. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Обновлено в 16:39
Происшествия

На Шпицбергене погибли двое польских ученых

Тела двоих исследователей из Польши – мужчины и женщины – обнаружены в районе Хорсенн на Шпицбергене, который считается лавиноопасным, сообщается на сайте губернатора Шпицбергена.
Обновлено в 15:49
Энергетика

Новак рассказал о переговорах с министром энергетики Саудовской Аравии

Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что на встрече со своим саудовским коллегой Халидом аль-Фалихом обсудил ситуацию на рынке нефти, вопрос обострения отношений между Саудовской Аравией и Ираном не затрагивался.
Обновлено в 10:05
Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в ЮАР

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил удар ногой в спину от неизвестного мужчины во время его поездки в ЮАР.
Обновлено вчера в 12:27
Политика

Трамп впервые прокомментировал запреты абортов в США

Американский президент Дональд Трамп впервые выразил свое мнение по поводу ужесточения закона о проведении абортов в нескольких штатах.
Обновлено в 15:13
Кино

Более миллиона фанатов потребовали переснять финал «Игры престолов»

Петиция с требованием переснять финальный сезон "Игры престолов" собрала уже более миллиона подписей - всего за пару дней.
Обновлено в 08:25
Происшествия

В Москве участник полумарафона умер после финиша

В Москве после полумарафона скончался его участник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 09:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Фёдор Васильевич Кудряшов
Российский футболист
Российский футболист, защитник турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Галатасарай
Турецкий футбольный клуб
Турецкий футбольный клуб из Стамбула, входящий в состав спортивного общества «Галатасарай», выступающий в чемпионате Турции. Основан в 1905 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Тюрк Телеком Арена», вмещающем 55 147 зрителей. Один из самых успешных футбольных клубов страны, 21-кратный чемпион Турции, 17-кратный обладатель Кубка Турции, 15-кратный обладатель Суперкубка Турции, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное