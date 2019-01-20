Футбол

«Галатасарай» отказался продавать «Краснодару» нападающего ГюмюсаЧемпионат 04:35

«Краснодар» интересуется нападающим турецкого «Галатасарая» Синаном Гюмюсом, сообщает Sabah. Руководство «Галатасарая» отказалось продавать 25-летнего форварда «Краснодару» в это трансферное окно, однако игрок может бесплатно достаться «быкам» предстоящим летом.
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