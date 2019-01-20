Футбол
«Галатасарай» не захотел продавать Гюмюша в «Краснодар»Soccer.ru 04:33
«Краснодар» заинтересован в трансфере полузащитника "Галатасарая" Синана Гюмюша. Сообщается, что российский клуб пытался приобрести 25-летнего игрока, но получил отказ. В текущем сезоне хавбек провел 12 матчей в чемпионате Турции и забил три гола.
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Футбол
«Ростов» согласился продать защитника Ингасона в ПАОК
Защитник «Ростова» и сборной Исландии Сверрир Ингасон в ближайшие дни станет игроком ПАОК.
Обновлено в 06:21
Футбол
«ПСЖ» может на длительный срок потерять Верратти из-за травмы
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель предположил, что травма, полученная полузащитником команды Марко Верратти в матче 21-го тура чемпионата Франции против «Генгама» (9:0), может оказаться серьезной.
Обновлено вчера в 14:53
Футбол
Рио Фердинанд: «Два лучших игрока „Челси“ играют не на своей позиции»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд считает, что главному тренеру «Челси» Маурицио Сарри следует сделать два тактических изменения в команде.
Обновлено в 05:54
Футбол
Анри остался недоволен системой VAR в мачте «Монако» со «Страсбургом»
Главный тренер футбольного клуба «Монако» Тьерри Анри остался недоволен работой системы видеопомощи арбитрам (VAR) на матче его клуба с командой «Страсбург», которую его подопечные проиграли с крупным счетом.
Обновлено вчера в 23:59
Футбол
Моуринью получил приглашение из России
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сообщил, что ему поступило предложение из России посетить хоккейный матч.
Обновлено в 07:04
Футбол
Серхио Рамос: «Болельщики „Реала“ придут домой счастливыми»
Думаю, болельщики «Реала» придут домой счастливыми. В следующем матче чемпионата Испании 27 января «Реал» сыграет против «Эспаньола».
Обновлено вчера в 15:19
Футбол
Нападающий «Чертаново» Пиняев отправился на стажировку в «МЮ»
14-летний нападающий Сергей Пиняев из академии «Чертаново», считающийся одним из самых перспективных игроков своего возраста в России, отправился на стажировку в «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 07:13
Футбол
Моуринью рассказал, как прятался в ящике для грязного белья
Португальский футболист и тренер Жозе Моуринью впервые рассказал о том, как нарушил запрет УЕФА на общение с командой перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против мюнхенской Баварии, чтобы быть рядом с игроками «Челси», наставником которых он тогда был, он прятался в корзине для белья, пишет Daily Mail.
Обновлено в 04:58
Футбол
Переход Акуньи в «Зенит» может пройти на следующей неделе
Петербургский футбольный клуб «Зенит» на следующей неделе может официально оформить переход левого полузащитника «Спортинга» Маркоса Акуньи, сообщает sports.ru.
Обновлено в 06:46
Футбол
Скоулз может возглавить «Олдхэм» из 4-го дивизиона Англии
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз в ближайшее время может стать главным тренером «Олдхэма» из 4-го дивизиона.
Обновлено в 00:42
Футбол
Валерий Карпин назвал беспределом возможный перенос матча «Ростова»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выступил против возможного переноса игры на более поздний срок.
Обновлено вчера в 06:08
Футбол
Кавани: «Рад, что забил 100 голов на „Парк де Пренс“»
Рад, что забил свой 100-й мяч на домашнем стадионе.
Обновлено в 03:52
Футбол
«Реал» интересуется Бернарду Силвой
Вингер "Манчестер Сити" Бернарду Силва попал в сферу интересов мадридского "Реала".
Обновлено в 01:53
Футбол
Сульшер: в «Манчестер Юнайтед» чувствую себя как дома
Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер дал комментарий после домашнего матча 23-го тура английской Премьер-лиги с "Брайтон энд Хоув Альбион" (2:1).
Обновлено вчера в 15:04
Футбол
Мохамед Салах: «Ливерпуль» заслужил победу в матче с «Кристал Пэлас»
"Ливерпуль" продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 6- очков.
Обновлено вчера в 12:40