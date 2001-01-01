Футбол
«Галатасарай» арендовал хавбека Сери у «Фулхэма»Спорт-Экспресс вчера в 15:34
Стамбульцы выплатят "дачникам" 1,5 миллиона евро за 27-летнего ивуарийца по данному соглашению. "Галатасарай" получит приоритетное право выкупа Сери за 18 миллионов евро. В прошлом сезоне хавбек провел 36 матчей за "Фулхэм", забил один гол и отдал две голевые передачи.
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«Галатасарай» арендовал Сери у «Фулхэма». Клуб представил игрока безумным видео в стиле Super Mario
Спорт-Экспрессвчера в 16:12
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 02:32, Вашингтон
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