Футбол

«Галатасарай» арендовал хавбека Сери у «Фулхэма»Спорт-Экспресс вчера в 15:34

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Стамбульцы выплатят "дачникам" 1,5 миллиона евро за 27-летнего ивуарийца по данному соглашению. "Галатасарай" получит приоритетное право выкупа Сери за 18 миллионов евро. В прошлом сезоне хавбек провел 36 матчей за "Фулхэм", забил один гол и отдал две голевые передачи.
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«Галатасарай» арендовал игрока «Фулхэма»

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