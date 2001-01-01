Стамбульцы выплатят "дачникам" 1,5 миллиона евро за 27-летнего ивуарийца по данному соглашению. "Галатасарай" получит приоритетное право выкупа Сери за 18 миллионов евро. В прошлом сезоне хавбек провел 36 матчей за "Фулхэм", забил один гол и отдал две голевые передачи.

Политика Порошенко не пустили в зал Европарламента Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.

Происшествия СМИ опубликовали видео эвакуации пассажиров из самолета в Шереметьево Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео эвакуации пассажиров самолета Boeing 737 в московском аэропорту Шереметьево.

Культура Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

Политика Гендиректора «Рустави 2» уволили Собравшиеся потребовали уволить ведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. После инцидента телеканал покинули некоторые сотрудники.

Экономика Назван размер прибавки, которую получат работающие пенсионеры С 1 августа работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии в размере 244 рублей.

Авто Ожидается появление гиперкара с прижимной силой 4 тонны Планируется, что новый FZero будет весить всего 605 кг, а на скорости 300 км/час его прижимное усилие будет достигать 4 тонн.

Политика Новая глава Еврокомиссии высказалась против «Северного потока-2» Едва избравшись на должность, новая глава Еврокомиссии уже сделала несколько громких антироссийских заявлений.

Хоккей Панарин рассказал о своём отношении к Путину Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Артемий Панарин не считает президента страны Владимира Путина «сверхчеловеком».

Политика Экс-сотрудник СБУ рассказал о пытках узников тайной тюрьмы в Мариуполе В ходе расследования работы секретных тюрем, действовавших под покровительством Службы безопасности Украины, РИА Новости удалось найти еще одного экс-сотрудника ведомства из Мариуполя, который рассказал о местах, где пытали людей.

Транспорт На Крымском мосту уложили все рельсы Строители уложили все рельсы на железнодорожной части Крымского моста. Об этом сообщили журналистам в инфоцентре моста, передает ТАСС.

Общество СМИ узнали о планах ФСБ получить право отменять авиарейсы за границу Если компания нарушит такой порядок проверок повторно, то ее могут лишить прав на выполнение международных полетов на месяц, если допустить три нарушения и более — у нее отзовут лицензию не менее чем на год.

Экономика Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона Самое большое количество работников с зарплатой свыше 1 млн руб. трудится в сфере торговли и ремонта транспорта — 1960 человек, это 0,1% всех сотрудников отрасли.

Общество Кубань дала рекордный урожай зерновых В Краснодарском крае завершена уборочная кампания зерновых, собран рекордный для Кубани урожай зерновых — более 11,12 млн тонн зерна.

Происшествия В Екатеринбурге ветеран войны проиграл суд и лишился квартиры Было много судов, в итоге фронтовик своего подарка всё же лишился.

Армия и оружие Опубликовано видео ракетных стрельб в Черном море Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебных стрельб фрегата "Адмирал Макаров" и берегового ракетного комплекса "Утес" в Черном море.

Технологии «Ростелеком» выйдет на рынок «умных домофонов» Продукт называется «Ростелеком Ключ», в него войдут сервисы придомового видеонаблюдения и «умный домофон», которые будут управляться через мобильное приложение.

Армия и оружие В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник Заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что иранская сторона не теряла беспилотник и сообщение президента США Дональда Трампа о сбитом дроне может касаться американского беспилотного аппарата.

Политика В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России Группа конгрессменов от Демократической партии и Республиканской внесла в Палату представителей конгресса США законопроект, который предполагает введение санкций против 24 представителей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в ответ на арест 24 украинских моряков, которые были задержаны в ноябре 2018 года во время инцидента в Керченском проливе.

Шоу-бизнес Юлианна Караулова обнажилась на отдыхе Певица восхитила фанатов идеальной фигурой. Юлианна Караулова поразила поклонников смелым жестом: она опубликовала свое фото топлесс.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Жилкредит» Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Жилкредит», сообщает пресс-служба регулятора.