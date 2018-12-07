Футбол
Галактионов назначен старшим тренером молодежной сборной России
Галактионов назначен старшим тренером молодежной сборной РоссииEurosport.ru09:32
Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначении Михаила Галактионова исполняющим обязанности старшего тренера молодежной сборной России (игроки не старше 21 года).
Eurosport.ru09:32
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