Религия
Гала-презентация нового гимна «Динамо» состоится в Петровском парке 26 маяПетровский парк 05:49
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Политика
Рада зарегистрировала заявление Гройсмана об отставке
Сегодня глава новой президентской администрации Богдан заявил, что из-за возможной отставки премьер-министра Украины Гройсмана коллапса в стране не произойдет.
Обновлено в 07:44
Общество
Ксения Собчак отреагировала на БДСМ-флешмоб во владивостокской школе
БДСМ-флешмоб, который ученики владивостокской школы № 74 устроили перед последним звонком, Собчак прокомментировала в своём Telegram.
Обновлено в 08:24
Армия и оружие
Сирийские боевики захватили военную базу
Обновлено вчера в 18:23
Политика
Раскольник Филарет отказался подписать устав «новой церкви» Украины
Раскольник Филарет Денисенко, бывший глава неканонического "Киевского патриархата", отказался подписать устав "новой церкви", заявил предстоятель так называемой "Православной церкви Украины" Епифаний Думенко.
Обновлено в 08:53
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования
Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено 22 мая в 21:25
Политика
Партия Порошенко уберет его имя из названия и сменит лидера
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко Блок Петра Порошенко «Солидарность» (БПП) готовится к смене названия, рассказал РБК собеседник в парламентской фракции БПП и подтвердил сотрудник ее аппарата.
Обновлено в 04:21
Политика
Указ Зеленского о роспуске рады обжаловали в Конституционном суде
Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады обжаловали в Конституционном суде.
Обновлено в 07:56
Политика
Тереза Мэй объявила об отставке
Тереза Мэй объявила о том, что приняла решение уйти в отставку с поста лидера правящей в Великобритании Консервативной партии 7 июня, но будет исполнять обязанности премьер-министра, пока не завершится процесс выбора нового лидера тори.
Обновлено в 05:43
Культура
Телеканал НТВ подготовил расследование о тайных спонсорах Навального
Журналисты телеканала НТВ подготовили большое расследование, посвященное деятельности блогера Алексея Навального и его ближайших сотрудников.
Обновлено в 05:25
Хоккей
Соперником сборной России в полуфинале ЧМ по хоккею станет Финляндия
"Россия выиграла восемь матчей подряд и в ранге лучшей сборной турнира вышла в полуфинал, где встретится со сборной Финляндии", - комментирует произошедшее финское издание Intalenti.
Обновлено в 09:08
Общество
В России могут отменить возрастную маркировку школьной литературы
Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская внесла в парламент законопроект, отменяющий необходимость возрастной маркировки классической литературы, внесенной в перечень школьной программы, а также произведений искусства и советского кино, сообщили в пресс-службе комитета.
Обновлено в 09:05
Происшествия
В посольстве США прокомментировали продление ареста Уилана
Посольство США в России выразило разочарование из-за решения Лефортовского суда Москвы оставить под стражей гражданина четырех государств Пола Уилана, которого ФСБ обвиняет в шпионаже.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Бывший генерал СКР Никандров вышел из тюрьмы по УДО
Обновлено в 08:58
Армия и оружие
Новый глава Генштаба ВСУ оценил инцидент в Керченском проливе
Руслан Хомчак, занявший должность нового руководителя Генерального штаба вооруженных сил Украины (ВСУ), комментируя произошедший в ноябре прошлого года инцидент в Керченском проливе, отметил, что украинских моряков нельзя было посылать в Черное море.
Обновлено в 08:48
Гаджеты
Представлен сверхбюджетный смартфон Xiaomi Redmi 7A
Цена на Redmi 7A пока не объявлена, она станет известна во время анонса флагманских смартфонов Redmi K20 и Redmi K20 Pro, который состоится 28 мая.
Обновлено в 07:24
Общество
Почему племянница Скрипаля скрывала его звонок
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Викторияобъяснила, почему скрывала его звонок, передает ТАСС.
Обновлено в 09:03
Хоккей
Третьяк прокомментировал массовый отток игроков из России
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о массовом переезде игроков из России в Северную Америку в межсезонье 2019 года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:19
Политика
Зеленский отменил несколько указов Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 24 мая, отменил несколько указов своего предшественника Петра Порошенко.
Обновлено в 08:03
Экономика
Владелец UFC решил провести IPO
Endeavor Group Holdings Inc, владелец проводящей бои по смешанным единоборствам организации UFC, подала заявку на публичное размещение (Initial Public Offering, IPO) своих акций на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Обновлено в 05:46
Футбол
Капитан «Реала» задумался об уходе из клуба
Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос задумался об уходе из клуба.
Обновлено в 09:18
Футбол
«Эвертон» подписал голкипера «Хаддерсфилда» Лессля
Голкипер «Хаддерсфилда» Йонас Лессль сменит клуб. С 1 июля датчанин станет игроком «Эвертона».
Обновлено в 07:02
Авто
Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров
Маркетплейс Carmiq, который предназначен для владельцев электрокаров, показал, как выглядит Tesla Model S после 725 тысяч километров пробега.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Экс-владелец «Югры» дал показания против полковника ФСБ
Бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин дал показания против главы банковского отдела управления "К" ФСБ полковника Кирилла Черкалина, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 06:10
Общество
У Мединского нашли двухэтажный пентхаус за 200 миллионов рублей
Семье главы российского министерства культуры Владимира Мединского принадлежит двухэтажный пентхаус в одном из элитных жилых комплексов Москвы.
Обновлено вчера в 08:43
Игры
Врачи вспомнили самые смешные фразы людей под наркозом
Анестезиологи перечислили самые нелепые фразы, которые они слышали от пациентов, находящихся под действием наркоза, а также описали их необычные поступки.
Обновлено в 01:24
Кино
В сети появился трейлер нового «Терминатора»
Paramount Pictures предстaвилa первый трейлер фильмa «Терминaтор: Темные судьбы» (Terminator: Dark Fate).
Обновлено вчера в 11:42
Общество
Синоптики пообещали июльскую жару в конце мая в Москве
Специалисты отмечают, что, по статистике, раз в четыре-пять лет в мае хотя бы один день в столице бывает с температурой воздуха выше +27 градусов, пишет агентство городских новостей «Москва».
Обновлено в 08:22
Хоккей
Американская журналистка высмеяла игру сборной России
Эксперт издания The New York Times Джули Робенхаймер прокомментировала игру сборной России в четвертьфинальном матче ЧМ-2019 с командой США (4:3), передает RT.
Обновлено в 08:13
Политика
На Украине возбудили третье уголовное дело против Порошенко
Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 08:50