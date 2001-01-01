Гала-презентация нового гимна «Динамо» состоится в Петровском парке 26 маяПетровский парк 05:49

В этот же день на поле будет сыгран первый матч

Политика Рада зарегистрировала заявление Гройсмана об отставке Сегодня глава новой президентской администрации Богдан заявил, что из-за возможной отставки премьер-министра Украины Гройсмана коллапса в стране не произойдет.

Общество Ксения Собчак отреагировала на БДСМ-флешмоб во владивостокской школе БДСМ-флешмоб, который ученики владивостокской школы № 74 устроили перед последним звонком, Собчак прокомментировала в своём Telegram.

Политика Раскольник Филарет отказался подписать устав «новой церкви» Украины Раскольник Филарет Денисенко, бывший глава неканонического "Киевского патриархата", отказался подписать устав "новой церкви", заявил предстоятель так называемой "Православной церкви Украины" Епифаний Думенко.

Музыка Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Политика Партия Порошенко уберет его имя из названия и сменит лидера Партия экс-президента Украины Петра Порошенко Блок Петра Порошенко «Солидарность» (БПП) готовится к смене названия, рассказал РБК собеседник в парламентской фракции БПП и подтвердил сотрудник ее аппарата.

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Политика Тереза Мэй объявила об отставке Тереза Мэй объявила о том, что приняла решение уйти в отставку с поста лидера правящей в Великобритании Консервативной партии 7 июня, но будет исполнять обязанности премьер-министра, пока не завершится процесс выбора нового лидера тори.

Культура Телеканал НТВ подготовил расследование о тайных спонсорах Навального Журналисты телеканала НТВ подготовили большое расследование, посвященное деятельности блогера Алексея Навального и его ближайших сотрудников.

Хоккей Соперником сборной России в полуфинале ЧМ по хоккею станет Финляндия "Россия выиграла восемь матчей подряд и в ранге лучшей сборной турнира вышла в полуфинал, где встретится со сборной Финляндии", - комментирует произошедшее финское издание Intalenti.

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Происшествия В посольстве США прокомментировали продление ареста Уилана Посольство США в России выразило разочарование из-за решения Лефортовского суда Москвы оставить под стражей гражданина четырех государств Пола Уилана, которого ФСБ обвиняет в шпионаже.

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