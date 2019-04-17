Гайсин рассказал о том, как дралась компания Кокорина и МамаеваГазета.Ru вчера в 16:28

Гайсин рассказал о том, как дралась компания Кокорина и Мамаева

Происшествия На границе с Крымом задержан участник террористической организации Как сообщает пресс-служба ФСБ по РК и Севастополю, в пункте пропуска "Армянск" силовики задержали жителя села Каменка Симферопольского района по подозрению в деятельности организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", запрещенной на территории РФ.В отношении крымчанина возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).

Общество В Интернете выставили на продажу тлеющие угли с пожара в Нотр-Даме На сайте eBay разместили объявление о продаже углей с пожара во французском Нотр-Даме.

Экономика На иностранцев приходится половина торгов на Мосбирже Глава Мосбиржи Александр Афанасьев опроверг исход иностранных инвесторов с российского рынка: доля иностранных инвесторов на российском рынке акций по итогам I квартала 2019 г. составила 50%, а на рынке деривативов - 48%.

Политика Медведев сообщил, что в России почти 19 миллионов бедных Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что в России сейчас проживают почти 19 миллионов бедных.

Футбол Гулиев подписал соглашение с избитым им американцем Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев и пострадавший от рук спортсмена американец Майкл Коул провели повторную встречу, на которой сторонами было подписано соглашение при адвокате.

Политика В НОТУ рассказали о порядке проведения дебатов Порошенко и Зеленского Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания рассказал, каким образом будут проходить дебаты между кандидатами на пост президента страны Владимиром Зеленским и Петром Порошенко на киевском стадионе «Олимпийский».

Происшествия Грузовик и микроавтобус столкнулись на трассе под Томском Три человека погибли и несколько пострадали при столкновении грузовика и микроавтобуса под Томском, где в четверг начался сильный снегопад.

Общество Семь уральцев стали миллионерами благодаря лотерее В первом квартале 2019 года три жителя Свердловской области и четыре жителя Ханты-Мансийского автономного округа стали миллионерами благодаря лотерейным билетам, купленным в отделениях «Почты России».

Происшествия В России ужесточили наказание за оставление места ДТП Если в аварии пострадали два и более человека, а водитель оставил место ДТП, его могут посадить на девять лет.

Общество Роскачество определило лучший кефир Обнаружили эксперты Роскачества и кефир, изготовленный с добавлением растительных жиров.

Происшествия Мужчина с двумя канистрами бензина хотел поджечь собор на Манхэттене Полиция Нью-Йорка задержала мужчину, собиравшегося поджечь собор Святого Патрика на Манхэттене. Инцидент произошел в среду вечером.

Экономика МЭР: Пенсии россиян к 2024 году вырастут на 9,5% Пенсии россиян к 2024 году вырастут на 39,4%. Реальный показатель с учетом уровня инфляции составит 9,5%. Прогноз социально-экономического развития содержится в докладе МЭР.

Транспорт Вторые двери уберут на станциях московского метро до конца апреля В московском метро до конца апреля в вестибюлях всех станций снимут вторые стеклянные двери.

Путешествия Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что «по срезу туроператорских предложений» Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники.

Экономика Красноярский край привлек на реализацию нацпроектов 20 млрд рублей Красноярский край привлек на реализацию нацпроектов 20 млрд рублей, сообщил в четверг губернатор региона Александр Усс на сессии законодательного собрания края.

Происшествия В Петербурге забытую в коляске девочку отправят в дом ребенка Родители во время прогулки забыли коляску с маленьким ребенком на улице. Прохожий обнаружил малыша и вызвал полицию.

Космос Первый известный межзвездный метеор мог попасть на Землю в 2014 году Первый известный посетитель из межзвездного пространства, объект в форме сигары под названием «Оумуамуа», был обнаружен в 2017 году.

Общество На социальное развитие Забайкалья выделено 9,4 млрд рублей Всего, по оценке Александра Козлова, 3,4 миллиарда рублей Забайкалью предстоит освоить в 2019 году, ещё 3,1 миллиарда рублей — в 2020 году и 2,9 миллиарда рублей будет выделено в 2021 году.

Наука Ученые определили причины эволюции человеческого лица Сотрудники Йоркского университета предположили, что эволюция человеческого лица обусловлена потребностью в развитых навыках социального взаимодействия, с которой столкнулись наши далекие предки.

Происшествия На Урале возгорание цистерны с бензином предотвратила пенная атака Сегодня ночью в промзоне Березовского городского округа на ведомственных железнодорожных путях сошла с рельсов цистерна с бензином, произошла утечка топлива.

Общество Росстат назвал регионы-лидеры с самыми больными и здоровыми жителями Кировская область стала регионом-лидером по наибольшему числу жителей с хроническими заболеваниями. Соответствующий опрос провел Росстат.

Здоровье Развенчан миф о пользе правильного питания Журналист издания Der Standard Гюнтер Брандштеттер развеял мнение, что здоровое питание влияет на продолжение жизни, исключает риск инфаркта и рака.