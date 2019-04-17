Происшествия

Гайсин рассказал о том, как дралась компания Кокорина и МамаеваГазета.Ru вчера в 16:28

"Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию заседания. Ранее Пак отказался отвечать на извинения Кокорина.
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Гайсин рассказал о том, как дралась компания Кокорина и Мамаева

Газета.Ruвчера в 16:28

Гендиректор НАМИ Гайсин сообщил об ощущениях от удара Мамаева

РБКвчера в 12:12

«Я испытал страдания». Пак и Гайсин дали показания в суде

Спорт-Экспрессвчера в 15:30

Гайсин рассказал об избиении Кокориным и Мамаевым

РИА Новостивчера в 11:18

Сергей Гайсин: Меня ударил Павел Мамаев, хочу спросить - за что?

Российская газетавчера в 11:38

Гайсин: письменного согласования удара от Мамаева точно не было

Чемпионатвчера в 11:31

Гайсин подтвердил в суде, что Мамаев ударил его по лицу

ТАССвчера в 11:55
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Происшествия

На границе с Крымом задержан участник террористической организации

Как сообщает пресс-служба ФСБ по РК и Севастополю, в пункте пропуска "Армянск" силовики задержали жителя села Каменка Симферопольского района по подозрению в деятельности организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", запрещенной на территории РФ.В отношении крымчанина возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).
Обновлено вчера в 13:26
Общество

В Интернете выставили на продажу тлеющие угли с пожара в Нотр-Даме

На сайте eBay разместили объявление о продаже углей с пожара во французском Нотр-Даме.
Обновлено вчера в 13:24
Футбол

«Манчестер Сити» победил «Тоттенхэм» и вылетел из Лиги чемпионов

Обновлено вчера в 17:07
Происшествия

Панкратов-Черный пожаловался на целенаправленные унижения в аэропортах

Обновлено вчера в 09:22
Экономика

На иностранцев приходится половина торгов на Мосбирже

Глава Мосбиржи Александр Афанасьев опроверг исход иностранных инвесторов с российского рынка: доля иностранных инвесторов на российском рынке акций по итогам I квартала 2019 г. составила 50%, а на рынке деривативов - 48%.
Обновлено вчера в 10:17
Политика

Медведев сообщил, что в России почти 19 миллионов бедных

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что в России сейчас проживают почти 19 миллионов бедных.
Обновлено вчера в 19:15
Происшествия

Новосибирск сковали десятибалльные пробки

Обновлено вчера в 23:35
Футбол

Гулиев подписал соглашение с избитым им американцем

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев и пострадавший от рук спортсмена американец Майкл Коул провели повторную встречу, на которой сторонами было подписано соглашение при адвокате.
Обновлено вчера в 13:08
Политика

В НОТУ рассказали о порядке проведения дебатов Порошенко и Зеленского

Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания рассказал, каким образом будут проходить дебаты между кандидатами на пост президента страны Владимиром Зеленским и Петром Порошенко на киевском стадионе «Олимпийский».
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия

Грузовик и микроавтобус столкнулись на трассе под Томском

Три человека погибли и несколько пострадали при столкновении грузовика и микроавтобуса под Томском, где в четверг начался сильный снегопад.
Обновлено в 00:40
Общество

Семь уральцев стали миллионерами благодаря лотерее

В первом квартале 2019 года три жителя Свердловской области и четыре жителя Ханты-Мансийского автономного округа стали миллионерами благодаря лотерейным билетам, купленным в отделениях «Почты России».
Обновлено вчера в 10:32
Происшествия

В России ужесточили наказание за оставление места ДТП

Если в аварии пострадали два и более человека, а водитель оставил место ДТП, его могут посадить на девять лет.
Обновлено вчера в 05:03
Общество

Роскачество определило лучший кефир

Обнаружили эксперты Роскачества и кефир, изготовленный с добавлением растительных жиров.
Обновлено в 01:00
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина

Обновлено вчера в 14:55
Происшествия

Мужчина с двумя канистрами бензина хотел поджечь собор на Манхэттене

Полиция Нью-Йорка задержала мужчину, собиравшегося поджечь собор Святого Патрика на Манхэттене. Инцидент произошел в среду вечером.
Обновлено в 00:35
Экономика

МЭР: Пенсии россиян к 2024 году вырастут на 9,5%

Пенсии россиян к 2024 году вырастут на 39,4%. Реальный показатель с учетом уровня инфляции составит 9,5%. Прогноз социально-экономического развития содержится в докладе МЭР.
Обновлено вчера в 10:25
Транспорт

Вторые двери уберут на станциях московского метро до конца апреля

В московском метро до конца апреля в вестибюлях всех станций снимут вторые стеклянные двери.
Обновлено в 00:44
Кино

Москвичам покажут ретроспективу фильмов Александра Миндадзе

Фильм "Отрыв" стал режиссерским дебютом Александра Миндадзе.
Обновлено вчера в 09:49
Путешествия

Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что «по срезу туроператорских предложений» Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники.
Обновлено в 00:14
Экономика

Красноярский край привлек на реализацию нацпроектов 20 млрд рублей

Красноярский край привлек на реализацию нацпроектов 20 млрд рублей, сообщил в четверг губернатор региона Александр Усс на сессии законодательного собрания края.
Обновлено в 00:22
Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» получил противоскользящее покрытие

Российский танк Т-14 "Армата" получил противоскользящее покрытие, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия

В Петербурге забытую в коляске девочку отправят в дом ребенка

Родители во время прогулки забыли коляску с маленьким ребенком на улице. Прохожий обнаружил малыша и вызвал полицию.
Обновлено вчера в 12:26
Космос

Первый известный межзвездный метеор мог попасть на Землю в 2014 году

Первый известный посетитель из межзвездного пространства, объект в форме сигары под названием «Оумуамуа», был обнаружен в 2017 году.
Обновлено вчера в 04:58
Общество

На социальное развитие Забайкалья выделено 9,4 млрд рублей

Всего, по оценке Александра Козлова, 3,4 миллиарда рублей Забайкалью предстоит освоить в 2019 году, ещё 3,1 миллиарда рублей — в 2020 году и 2,9 миллиарда рублей будет выделено в 2021 году.
Обновлено в 00:09
Наука

Ученые определили причины эволюции человеческого лица

Сотрудники Йоркского университета предположили, что эволюция человеческого лица обусловлена потребностью в развитых навыках социального взаимодействия, с которой столкнулись наши далекие предки.
Обновлено 16 апреля в 03:47
Политика

Новак назвал обходной путь на случай перекрытия белорусской «Дружбы»

Минэнерго России не рассматривает вариант, при котором Минск перекроет трубу "Дружба".
Обновлено вчера в 15:56
Происшествия

На Урале возгорание цистерны с бензином предотвратила пенная атака

Сегодня ночью в промзоне Березовского городского округа на ведомственных железнодорожных путях сошла с рельсов цистерна с бензином, произошла утечка топлива.
Обновлено вчера в 23:55
Общество

Росстат назвал регионы-лидеры с самыми больными и здоровыми жителями

Кировская область стала регионом-лидером по наибольшему числу жителей с хроническими заболеваниями. Соответствующий опрос провел Росстат.
Обновлено в 00:38
Здоровье

Развенчан миф о пользе правильного питания

Журналист издания Der Standard Гюнтер Брандштеттер развеял мнение, что здоровое питание влияет на продолжение жизни, исключает риск инфаркта и рака.
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия

Житель Китая 30 лет прожил с 15-килограммовой опухолью на спине

В Китае врачи удалили 15-килограммовую опухоль со спины местного жителя. Об этом 17 апреля сообщило издание The Daily Mail.
Обновлено в 00:57
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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