Происшествия

Гайсин рассказал о том, как дралась компания Кокорина и МамаеваГазета.Ru вчера в 16:28

"Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию заседания. Ранее Пак отказался отвечать на извинения Кокорина.
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Гайсин рассказал о том, как дралась компания Кокорина и Мамаева

Газета.Ruвчера в 16:28

Гендиректор НАМИ Гайсин сообщил об ощущениях от удара Мамаева

РБКвчера в 12:12

Гайсин: письменного согласования удара от Мамаева точно не было

Чемпионатвчера в 11:31

Гайсин заявил об отсутствии претензий к другу Кокорина и Мамаева

Rambler News Serviceвчера в 12:50

«Вам не стоит держать обиду на нас всю жизнь». Мамаев и Кокорин встретились с Паком и Гайсиным

Матч ТВвчера в 09:48

Гайсин рассказал об избиении Кокориным и Мамаевым

РИА Новостивчера в 11:18

«Я испытал страдания». Пак и Гайсин дали показания в суде

Спорт-Экспрессвчера в 15:30
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Политика

Тимошенко назвала возможного победителя выборов на Украине

Обновлено вчера в 12:16
Политика

Советница Трампа тайно приехала в Россию

Советница президента США Дональда Трампа Фиона Хилл приехала в Москву с необъявленным визитом. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 23:41
Авто

Кто займет место Ford на российском автомобильном рынке

Фото: ford.ru Как известно, к сентябрю 2019 года автомобильная компания Ford планирует прекратить продажи и уйти с российского рынка.
Обновлено вчера в 09:47
Футбол

Салах решил покинуть «Ливерпуль» из-за разногласий с Клоппом

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах сообщил руководству клуба о желании уйти в летнее трансферное окно, сообщает AS.
Обновлено вчера в 10:49
Шоу-бизнес

Алла Пугачева выступит в Кремлевском дворце в честь юбилея

Концерт станет официальной частью торжеств в честь юбилея певицы, сообщили в пресс-службе ГКД. Пугачева 15 апреля отметила 70-летие.
Обновлено 16 апреля в 17:11
Авто

УАЗ представил новую версию «буханки»

Ульяновский автозавод начал поставки официальным дилерам новой версии УАЗ «Комби», более известного как «буханка».
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия

Скончалась студентка, выпрыгнувшая из окна при пожаре в общежитии ВШЭ

Сегодня в институте скорой помощи имени Джанелидзе скончалась студентка 2-го курса НИУ ВШЭ Евгения Руденко, сообщает пресс-служба вуза.
Обновлено вчера в 16:06
Происшествия

Актера Панкратова-Черного сняли с рейса

Обновлено вчера в 05:44
Происшествия

В Японии профессор университета учил студентов делать экстази

Профессор Татсунори Ивамура, который преподает фармацевтику в университете Мацуямы, сообщил, что учил своих студентов делать экстази, пишет «Интерфакс».
Обновлено вчера в 12:49
Экономика

Сын Абрамовича передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке

Компания «Гринхаус», основным владельцем которой является сын миллиардера Романа Абрамовича, отказалась от строительства тепличного предприятия на Дальнем Востоке.
Обновлено вчера в 12:09
Общество

Семь уральцев стали миллионерами благодаря лотерее

В первом квартале 2019 года три жителя Свердловской области и четыре жителя Ханты-Мансийского автономного округа стали миллионерами благодаря лотерейным билетам, купленным в отделениях «Почты России».
Обновлено вчера в 10:32
Здоровье

Развенчан главный миф о здоровом питании

В статье рассказывается о научном исследовании «Инициатива во имя здоровья женщины», где в течение восьми лет ученые наблюдали за двумя группами женщин, у которых было разное питание.
Обновлено вчера в 17:35
Авто

Названа средняя цена иномарки с пробегом в РФ

Специалисты аналитического агентства "Автостат" провели исследование стоимости легковых иномарок с пробегом и пришли к выводу, что средняя цена таких машин в России по итогам прошлого года приблизилась к отметке 589,5 тысячи рублей.
Обновлено вчера в 12:23
Политика

США ввели новые санкции против Кубы и Венесуэлы

США ввели новые санкции против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, сообщил минфин США.
Обновлено вчера в 14:41
Гаджеты

Складные Galaxy Fold начали ломаться еще до выхода

Журналисты и блогеры, которые тестировали складной смартфон Samsung Galaxy Fold, пожаловались в соцсетях, что он начал ломаться с первых же дней использования.
Обновлено вчера в 17:44
Происшествия

24-летний тренер по каратэ убит в Белогорске

Уже установлено, что молодой человек был ранен около СК «Олимпия». 24-летний тренер по каратэ после рабочего дня закрывал спортивную арену.
Обновлено вчера в 23:03
Космос

Потепление на полюсах Земли происходит быстрее, чем предполагалось

Обновлено 16 апреля в 23:58
Гаджеты

Apple выпустит 4,7-дюймовый смартфон на базе дизайна iPhone 8

Обновлено вчера в 09:51
Наука

Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти

Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
Обновлено вчера в 14:37
Политика

В США экс-сотрудница китайской авиакомпании призналась в контрабанде

Экс-менеджер китайской авиакомпании подтвердила в федеральном суде Нью-Йорка, что участвовала в незаконной транспортировке груза из США в Китай по приказу китайских военных, сообщает министерство юстиции США.
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия

Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено вчера в 05:55
Общество

Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом

Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено вчера в 07:48
Политика

Глава Крыма оценил влияние санкций на экономику региона

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что санкции практически не влияют на развитие экономики и социальной сферы региона.
Обновлено вчера в 20:59
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина

Обновлено вчера в 14:55
Транспорт

Десятибалльные пробки парализовали движение в Томске утром в четверг

Пробки в 10 баллов зафиксированы на дорогах Томска утром в четверг, сообщает сервис "Яндекс.Пробки".
Обновлено вчера в 22:02
Авто

Назван лучший автомобиль мира 2019 года

Изначально в списке претендентов на звание лучшего автомобиля в мире в 2019 году было 40 моделей, но в итоговый шорт-лист, объявленный в начале марта на Женевском автосалоне, попали только три: Audi e-tron, Jaguar I-Pace и Volvo S60/V60.
Обновлено вчера в 13:36
Происшествия

Избитый футболистом «Спартака» американец простил обидчика

Американец Майк Коул (Mike Cole), которого избил в Москве футболист «Спартака» Аяз Гулиев, написал примирительный пост в Facebook.
Обновлено вчера в 16:26
Экономика

В России может появиться новый экологический налог

Субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели. Такие субсидии уже получили 40 организаций на сумму 5,3 миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 21:00
Общество

Госдума «похоронила» бумажный полис ОСАГО

Принятый закон официально уравнивает в правах бумажный и электронный полисы этого вида страхования.
Обновлено вчера в 07:44
Экономика

Санкции могут привести к сбоям платежей по пластиковым картам

Риск сбоев платежей по пластиковым картам грозит клиентам почти трети российских банков.
Обновлено вчера в 18:12
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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