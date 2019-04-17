Происшествия
Гайсин рассказал о конфликте с компанией Кокорина и Мамаева в кафеRT на русском 10:50
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Общество
В зоопарке Красноярска посетители закормили козла до смерти
Обновлено в 08:05
Армия и оружие
КНДР испытала новое тактическое оружие
Обновлено в 17:31
Космос
Территория Йети: Туристу удалось снять на видео волосатого пришельца
На видеоплёнке видно, что инопланетный гость, напоминающий Йети, ведет себя «по-хозяйски», словно это его территория: он обследует окружающую среду, не обращая внимания на снимающих его туристов.
Обновлено в 14:41
Политика
Медведев назвал уровень пенсий далёким от достойной жизни
Нынешний уровень пенсий не позволяет обеспечить достойную и интересную жизнь.
Обновлено в 08:24
Здоровье
Россиян предостерегли от чрезмерного увлечения огородом
Специалисты не рекомендуют россиянам увлекаться огородничеством до окончания майских праздников.
Обновлено вчера в 10:56
Футбол
Во время слушания Кокорин принес извинения и призвал к примирению
Российский футболист Александр Кокорин, находящийся под стражей за два нападения, принес извинения одному из пострадавших.
Обновлено в 13:06
Происшествия
Писатель Дмитрий Быков попал в больницу в Уфе
Писатель и журналист Дмитрий Быков экстренно доставлен в больницу.
Обновлено в 05:38
Экономика
Топилин назвал регионы, отставшие по повышению зарплаты бюджетникам
Министр напомнил, что в 2018 году должно было быть завершено исполнение майских указов президента РФ Владимира Путина, в том числе, по повышению зарплат для 12 категорий бюджетников.
Обновлено в 09:52
Общество
Омичке предложили заплатить налог за подаренный в роддоме букет
Недавно молодая мать получила письмо из мэрии, в котором говорится, что в связи с получением подарка стоимостью более 4 тыс. рублей (сертификатов и «букета цветов в количестве 1 штука на общую сумму 2025 рублей») она должна подать налоговую декларацию и заплатить 2343 рубля.
Обновлено в 10:04
Футбол
Гвардиола назвал «жестоким» вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов
О вылете своей команды из Лиги чемпионов высказался Гвардиола. Он заявил, что это тяжело и жестоко, но нужно принять такой результат.
Обновлено в 19:26
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина
Обновлено в 14:55
Футбол
Избитый футболистом «Спартака» американец простил обидчика
Американец Майк Коул (Mike Cole), которого избил в Москве футболист «Спартака» Аяз Гулиев, написал примирительный пост в Facebook.
Обновлено в 16:26
Общество
Bloomberg: топ-менеджмент Nissan просил власти Японии не допустить слияния с Renault
Руководящий состав японского автомобильного концерна Nissan общался с представителями правительства Японии и искал у властей защиты от инициатив бывшего главы франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона по слиянию компаний Nissan и Renault.
Обновлено в 20:34
Авто
УАЗ выпустил новую версию «буханки»
Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Происшествия
К участнику «Бессрочного протеста» пришли с обыском
К участнику "Бессрочного протеста", студенту МГУ Дмитрию Иванову пришли с обыском. Об этом он сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено в 09:57
Происшествия
Шестуна после обморока перевели в гражданскую больницу
Обновлено в 16:59
Общество
Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Экономика
Дерипаска допустил национализацию группы «ГАЗ»
Основной владелец группы "ГАЗ" бизнесмен Олег Дерипаска предупредил о возможном банкротстве и национализации компании из-за американских санкций.
Обновлено в 07:20
Экономика
Инвесторы подписали соглашение о развитии порта «Лавна»
Обновлено в 11:53
Гаджеты
Складные Galaxy Fold начали ломаться еще до выхода
Журналисты и блогеры, которые тестировали складной смартфон Samsung Galaxy Fold, пожаловались в соцсетях, что он начал ломаться с первых же дней использования.
Обновлено в 17:44
Шоу-бизнес
Телеведущая Анастасия Трегубова в четвертый раз стала мамой
Известная ведущая Первого канала Анастасия Трегубова стала мамой в четвертый раз. Радостное событие произошло 17 апреля в 14.30.
Обновлено в 17:51
Здоровье
В России выросла заболеваемость раком
По данным Центра радиологии Минздрава, в России за 2018 год выявлено 617 тыс. новых случаев заболевания раком, всего на учете в нашей стране состоит 3,63 млн человек.
Обновлено в 19:47
Здоровье
Названы вызывающие рак кишечника продукты
Обновлено в 15:26
Авто
Продажи автомобилей в ЕС сократились в марте на 4%
В I квартале реализация легковых автомобилей и LCV в России уменьшилась в годовом сопоставлении на 0,3% до 391,650 тыс. При этом продажи новых автомобилей в Китае сократились в марте на 5,2% в годовом выражении до 2,52 млн единиц.
Обновлено в 04:07
Общество
Сын-школьник мэра Серова заработал больше 400 тысяч в 2018 году
По итогам 2018 года доход школьника составил 409,3 тыс. рублей.
Обновлено 15 апреля в 09:55
Авто
Brilliance показала в Шанхае три новых кроссовера
Марка Brilliance представила на Шанхайском автосалоне три самых современных кроссовера, созданных в сотрудничестве со специалистами BMW: компактный Brilliance V3, стильный Brilliance V6 и флагманский Brilliance V7 с 1,8-литровым турбомотором мощностью 232 л.с. Обновленный компактный кроссовер Brilliance V3 сочетает в себе стильный дизайн и мощный 1,5-литровый турбомотор.
Обновлено в 15:28
Общество
Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
Обновлено в 12:45
Происшествия
Госдума ужесточила наказание для водителей, сбежавших с места ДТП
Согласно принятым поправкам, в случае, если водитель покинул место аварии, в которой человек получил тяжелые травмы, ему грозит до 4 лет лишения свободы.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Число жертв ДТП с автобусом на Мадейре возросло до 29
Число жертв ДТП с туристическим автобусом на Мадейре возросло до 29, сообщает Observador со ссылкой на власти.
Обновлено в 19:56
Происшествия
Китаец попытался накормить жирафа в зоопарке юанями
Житель Китая попытался скормить жирафу в зоопарке провинции Юньнань денежные банкноты общей суммой в десять тысяч юаней, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 20:27