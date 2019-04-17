Происшествия

Гайсин рассказал о конфликте с компанией Кокорина и Мамаева в кафеRT на русском 10:50

Ранее Пак объяснил, почему не ответил на звонки Кокорина после конфликта.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Гендиректор НАМИ Гайсин сообщил об ощущениях от удара Мамаева

РБК12:12

Гайсин: письменного согласования удара от Мамаева точно не было

Чемпионат11:31

Гайсин рассказал об избиении Кокориным и Мамаевым

РИА Новости11:18

На суде по делу Мамаева и Кокорина начался допрос директора НАМИ

Московский Комсомолец10:38

Сергей Гайсин: Меня ударил Павел Мамаев, хочу спросить - за что?

Российская газета11:38

Гайсин подтвердил в суде, что Мамаев ударил его по лицу

ТАСС11:55

Брат Кокорина извинился перед Гайсиным в суде

RT на русском12:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 20:46, Ашберн
Общество

В зоопарке Красноярска посетители закормили козла до смерти

Обновлено в 08:05
Армия и оружие

КНДР испытала новое тактическое оружие

Обновлено в 17:31
Космос

Территория Йети: Туристу удалось снять на видео волосатого пришельца

На видеоплёнке видно, что инопланетный гость, напоминающий Йети, ведет себя «по-хозяйски», словно это его территория: он обследует окружающую среду, не обращая внимания на снимающих его туристов.
Обновлено в 14:41
Политика

Медведев назвал уровень пенсий далёким от достойной жизни

Нынешний уровень пенсий не позволяет обеспечить достойную и интересную жизнь.
Обновлено в 08:24
Здоровье

Россиян предостерегли от чрезмерного увлечения огородом

Специалисты не рекомендуют россиянам увлекаться огородничеством до окончания майских праздников.
Обновлено вчера в 10:56
Футбол

Во время слушания Кокорин принес извинения и призвал к примирению

Российский футболист Александр Кокорин, находящийся под стражей за два нападения, принес извинения одному из пострадавших.
Обновлено в 13:06
Происшествия

Писатель Дмитрий Быков попал в больницу в Уфе

Писатель и журналист Дмитрий Быков экстренно доставлен в больницу.
Обновлено в 05:38
Экономика

Топилин назвал регионы, отставшие по повышению зарплаты бюджетникам

Министр напомнил, что в 2018 году должно было быть завершено исполнение майских указов президента РФ Владимира Путина, в том числе, по повышению зарплат для 12 категорий бюджетников.
Обновлено в 09:52
Общество

Омичке предложили заплатить налог за подаренный в роддоме букет

Недавно молодая мать получила письмо из мэрии, в котором говорится, что в связи с получением подарка стоимостью более 4 тыс. рублей (сертификатов и «букета цветов в количестве 1 штука на общую сумму 2025 рублей») она должна подать налоговую декларацию и заплатить 2343 рубля.
Обновлено в 10:04
Футбол

Гвардиола назвал «жестоким» вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

О вылете своей команды из Лиги чемпионов высказался Гвардиола. Он заявил, что это тяжело и жестоко, но нужно принять такой результат.
Обновлено в 19:26
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина

Обновлено в 14:55
Футбол

Избитый футболистом «Спартака» американец простил обидчика

Американец Майк Коул (Mike Cole), которого избил в Москве футболист «Спартака» Аяз Гулиев, написал примирительный пост в Facebook.
Обновлено в 16:26
Общество

Bloomberg: топ-менеджмент Nissan просил власти Японии не допустить слияния с Renault

Руководящий состав японского автомобильного концерна Nissan общался с представителями правительства Японии и искал у властей защиты от инициатив бывшего главы франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона по слиянию компаний Nissan и Renault.
Обновлено в 20:34
Авто

УАЗ выпустил новую версию «буханки»

Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Происшествия

К участнику «Бессрочного протеста» пришли с обыском

К участнику "Бессрочного протеста", студенту МГУ Дмитрию Иванову пришли с обыском. Об этом он сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено в 09:57
Происшествия

Шестуна после обморока перевели в гражданскую больницу

Обновлено в 16:59
Общество

Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Экономика

Дерипаска допустил национализацию группы «ГАЗ»

Основной владелец группы "ГАЗ" бизнесмен Олег Дерипаска предупредил о возможном банкротстве и национализации компании из-за американских санкций.
Обновлено в 07:20
Экономика

Инвесторы подписали соглашение о развитии порта «Лавна»

Обновлено в 11:53
Гаджеты

Складные Galaxy Fold начали ломаться еще до выхода

Журналисты и блогеры, которые тестировали складной смартфон Samsung Galaxy Fold, пожаловались в соцсетях, что он начал ломаться с первых же дней использования.
Обновлено в 17:44
Шоу-бизнес

Телеведущая Анастасия Трегубова в четвертый раз стала мамой

Известная ведущая Первого канала Анастасия Трегубова стала мамой в четвертый раз. Радостное событие произошло 17 апреля в 14.30.
Обновлено в 17:51
Здоровье

В России выросла заболеваемость раком

По данным Центра радиологии Минздрава, в России за 2018 год выявлено 617 тыс. новых случаев заболевания раком, всего на учете в нашей стране состоит 3,63 млн человек.
Обновлено в 19:47
Здоровье

Названы вызывающие рак кишечника продукты

Обновлено в 15:26
Авто

Продажи автомобилей в ЕС сократились в марте на 4%

В I квартале реализация легковых автомобилей и LCV в России уменьшилась в годовом сопоставлении на 0,3% до 391,650 тыс. При этом продажи новых автомобилей в Китае сократились в марте на 5,2% в годовом выражении до 2,52 млн единиц.
Обновлено в 04:07
Общество

Сын-школьник мэра Серова заработал больше 400 тысяч в 2018 году

По итогам 2018 года доход школьника составил 409,3 тыс. рублей.
Обновлено 15 апреля в 09:55
Авто

Brilliance показала в Шанхае три новых кроссовера

Марка Brilliance представила на Шанхайском автосалоне три самых современных кроссовера, созданных в сотрудничестве со специалистами BMW: компактный Brilliance V3, стильный Brilliance V6 и флагманский Brilliance V7 с 1,8-литровым турбомотором мощностью 232 л.с. Обновленный компактный кроссовер Brilliance V3 сочетает в себе стильный дизайн и мощный 1,5-литровый турбомотор.
Обновлено в 15:28
Общество

Умер корреспондент Первого канала Илья Костин

Обновлено в 12:45
Происшествия

Госдума ужесточила наказание для водителей, сбежавших с места ДТП

Согласно принятым поправкам, в случае, если водитель покинул место аварии, в которой человек получил тяжелые травмы, ему грозит до 4 лет лишения свободы.
Обновлено в 05:12
Происшествия

Число жертв ДТП с автобусом на Мадейре возросло до 29

Число жертв ДТП с туристическим автобусом на Мадейре возросло до 29, сообщает Observador со ссылкой на власти.
Обновлено в 19:56
Происшествия

Китаец попытался накормить жирафа в зоопарке юанями

Житель Китая попытался скормить жирафу в зоопарке провинции Юньнань денежные банкноты общей суммой в десять тысяч юаней, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 20:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное