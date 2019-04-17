Происшествия

Гайсин рассказал, как дралась компания Кокорина и МамаеваREGNUM вчера в 11:11

Договориться с агрессивно настроенной компанией Александра Кокорина и Павла Мамаева было практически невозможно. Об этом сообщил гендиректор института НАМИ Сергей Гайсин в ходе допроса в Пресненском районном суде Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Мужчина с двумя канистрами бензина хотел поджечь собор на Манхэттене

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Президент России Владимир Путин рассмешил желающих сфотографироваться с ним девушек.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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