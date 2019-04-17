Происшествия
Гайсин рассказал, как дралась компания Кокорина и МамаеваREGNUM вчера в 11:11
Договориться с агрессивно настроенной компанией Александра Кокорина и Павла Мамаева было практически невозможно. Об этом сообщил гендиректор института НАМИ Сергей Гайсин в ходе допроса в Пресненском районном суде Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
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Панкратова-Черного сняли с самолета в Барнауле
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«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» установили рекорд Лиги чемпионов
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Компания «Гринхаус», основным владельцем которой является сын миллиардера Романа Абрамовича, отказалась от строительства тепличного предприятия на Дальнем Востоке.
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Boeing завершила финальное испытание обновленного 737 MAX
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Ежедневное употребление красного (говядина, свинина, баранина) и переработанного мяса даже в небольших количествах может повысить вероятность заболевания раком кишечника, выяснили исследователи Оксфордского университета.
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Политика
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Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что в России сейчас проживают почти 19 миллионов бедных.
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Происшествия
Мужчина с двумя канистрами бензина хотел поджечь собор на Манхэттене
Полиция Нью-Йорка задержала мужчину, собиравшегося поджечь собор Святого Патрика на Манхэттене. Инцидент произошел в среду вечером.
Обновлено в 00:35
Наука
В Марианской впадине обнаружены бактерии, питающиеся нефтью
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Культура
Светлаков назвал причины ухода с ТНТ и раскрыл свой заработок
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Происшествия
В России ужесточили наказание для водителей за оставление места аварии
Государственная Дума РФ приняла законы, которые ужесточают наказание водителей за оставление места дорожно-транспортного происшествия, если авария повлекла за собой тяжкие последствия или смерть.
Обновлено в 02:15
Космос
Межзвездный объект сгорел в атмосфере Земли
Вошедшее в атмосферу Земли в январе 2014 года небесное тело оказалось межзвездным объектом и прилетело из другой планетной системы, расположенной в диске Млечного Пути, выяснили ученые Гарвардского университета.
Обновлено в 01:46
Общество
Более 700 человек остались без света в Томской области из-за снегопада
Жители восьми населенных пунктов Томской области - порядка 700 человек - в четверг остались без света из-за сильного снегопада в регионе, сообщили ТАСС в пресс-службе "Томской распределительной компании" (ТРК).
Обновлено в 01:45
Интернет
В работе сервисов Google произошел сбой
Проблемы в работе Google и Gmail наблюдаются в среду в ряде стран.
Обновлено вчера в 18:24
Происшествия
Почти 30 человек погибли в аварии с автобусом на Мадейре
По меньше мере, 28 человек погибли при крушении туристического автобуса в среду в курортном районе Канису на юго-востоке португальского острова Мадейра, сообщила BBC News.
Обновлено вчера в 15:53
Происшествия
ФСБ нашла хищения в НИИ Минобороны по защите от биологического оружия
Расследованием хищений в 48-м ЦНИИ занимались ФСБ и военное следственное управление СК по Ракетным войскам стратегического назначения.
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Бывшая жена Марата Башарова выдвинула ему жесткий ультиматум
Стало известно, почему актер согласился переписать на бывшую жену свою недвижимость. Марат Башаров не так давно снова стал холостым.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Умер ранивший себя экс-президент Перу
Бывший президент Перу 69-летний Алан Гарсия скончался в больнице Лимы, передает Reuters.
Обновлено вчера в 12:24
Космос
Источник уточнил дату запуска спутника «Ямал-601» с Байконура
Запуск телекоммуникационного спутника "Ямал-601" с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома Байконур в интересах компании "Газпром космические системы" (ГКС) состоится 29 мая, а не 31 мая, как сообщалось ранее, заявил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено вчера в 20:33
Экономика
В России могут ввести новый экологический налог
Руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов в беседе с «Российской газетой» заявил, что в настоящее время в правительстве рассматривается идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог.
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Президент России Владимир Путин рассмешил желающих сфотографироваться с ним девушек.
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Политика
Российский посол оценил убытки Эстонии от санкций против России
Согласно оценке посла России в Таллине Александра Петрова, убытки Эстонии от введенных против нашей страны санкций составляют сотни миллионов евро.
Обновлено в 02:06
Экономика
Счетная палата предлагает ввести штрафы за просрочку платы за использование радиочастот
Счетная палата РФ считает, что федеральный закон "О связи" нуждается в доработке в части включения в него положения о финансовой ответственности за неуплату или просрочку платежей за использование радиочастот, сообщает ведомство по итогам проверки Роскомнадзора.
Обновлено в 02:14
Общество
Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
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Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала фото восьмимесячной дочери
Кудрявцева признается что ей очень сложно сдержаться, чтобы не показать, какой растет дочь, которой недавно исполнилось 8 месяцев.
Обновлено в 01:37
Экономика
Пенсии россиян через шесть лет вырастут более чем на 9%
Министерство экономического развития России подготовило отчет, согласно которому стало известно то, что к 2024 году накопительные пенсии граждан России увеличатся более чем на 39% в соотношении к 2018 году, сообщают «Известия».
Обновлено вчера в 15:29