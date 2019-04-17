Гайсин рассказал о том, как дралась компания Кокорина и МамаеваГазета.Ru 16:28

Гайсин рассказал о том, как дралась компания Кокорина и Мамаева

Политика США ввели санкции против ЦБ Венесуэлы Чиновник уточнил, что США вводят новые санкции против Центробанка Венесуэлы, ограничивающие ему доступ к доллару.

Общество Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.

Происшествия Дмитрий Быков введен в искусственную кому Главный реаниматолог и анестезиолог Минздрава РФ Игорь Молчанов рассказал, что известный российский писатель введен в медикаментозную кому.

Экономика В России может появиться новый экологический налог Субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели.

Экономика Эксперты рассказали о сферах работы с перспективой высоких зарплат Эксперты рассказали о сферах, где в первую очередь вырастет оплата труда.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал, как Алла Пугачева музицирует с детьми Известный российский шоумен Максим Галкин показал, как Алла Пугачева музицирует с 5-летними малышами, Лизой и Гарри.

Спорт Стали известны все участники чемпионата мира по снукеру Определились все 32 участника основной сетки чемпионата мира по снукеру.

Происшествия В ДТП с туристическим автобусом в Португалии погибли 28 человек Большинство погибших были гражданами Германии. Посольство РФ в Португалии проверяет, были ли россияне среди пассажиров автобуса.

Гаджеты Складные Galaxy Fold начали ломаться еще до выхода Журналисты и блогеры, которые тестировали складной смартфон Samsung Galaxy Fold, пожаловались в соцсетях, что он начал ломаться с первых же дней использования.

Технологии Источник уточнил дату запуска спутника «Ямал-601» с Байконура Запуск телекоммуникационного спутника "Ямал-601" с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома Байконур в интересах компании "Газпром космические системы" (ГКС) состоится 29 мая, а не 31 мая, как сообщалось ранее, заявил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Космос Роскосмос ответил на обвинения в плагиате видеоролика Пресс-секретарь Роскосмоса Владимир Устименко ответил на обвинения в плагиате видеоролика «Мы — российский космос», который показали в Кремле.

Политика Министр энергетики США планирует покинуть пост Глава Минэнерго США Рик Перри планирует покинуть администрацию президента, однако это может и не случиться, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Политика В Иордании заявили, что без России сирийский кризис не решить Глава МИД Иордании Айман ас-Сафади в интервью "Известиям" заявил о том, что невозможно решить кризис в Сирии без участия России.

Происшествия Избитый чиновник отказался от примирения с Александром Кокориным Нападающий «Зенита» Александр Кокорин во время слушаний по своему делу в Пресненском суде Москвы принес извинения избитому им главе департамента Минпромторга Денису Паку и предложил примириться.

Общество Инсайдер объяснил высокие доходы несовершеннолетнего сына мэра Серова Инсайдер разъяснил РИА ФАН, каким образом сын мэра Серова (Свердловская область) Василия Сизикова заработал за прошлый год более 400 тысяч рублей.

Армия и оружие Летчики морской авиации ТОФ провели учения в районе Арктики "На Камчатке в ходе летно-тактического учения морской авиации Тихоокеанского флота экипажи самолетов Ил-38 противолодочной эскадрильи отработали задачи по поиску и слежению за подводными лодками условного противника в арктической зоне ответственности флота", - говорится в сообщении.

Экономика Дерипаска допустил национализацию группы «ГАЗ» Основной владелец группы "ГАЗ" бизнесмен Олег Дерипаска предупредил о возможном банкротстве и национализации компании из-за американских санкций.

Экономика Семьям с третьим ребенком помогут гасить ипотеку – Медведев Единовременные выплаты семьям при рождении третьего и последующих детей в размере 450 тысяч рублей будут введены в России для погашения части кредита за импотеку, сообщил глава правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе отчета в Госдуме.

Общество Омичке предложили заплатить налог за подаренный в роддоме букет Недавно молодая мать получила письмо из мэрии, в котором говорится, что в связи с получением подарка стоимостью более 4 тыс. рублей (сертификатов и «букета цветов в количестве 1 штука на общую сумму 2025 рублей») она должна подать налоговую декларацию и заплатить 2343 рубля.