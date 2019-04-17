Гайсин рассказал, как дралась компания Кокорина и МамаеваREGNUM 11:11

Договориться с агрессивно настроенной компанией Александра Кокорина и Павла Мамаева было практически невозможно. Об этом сообщил гендиректор института НАМИ Сергей Гайсин в ходе допроса в Пресненском районном суде Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Гайсин рассказал, как дралась компания Кокорина и Мамаева

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