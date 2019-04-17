Происшествия

Гайсин рассказал, как дралась компания Кокорина и МамаеваREGNUM 11:11

Договориться с агрессивно настроенной компанией Александра Кокорина и Павла Мамаева было практически невозможно. Об этом сообщил гендиректор института НАМИ Сергей Гайсин в ходе допроса в Пресненском районном суде Москвы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Sport24.ru13:05

«За шею схватили друг друга. Было болезненно»: Глава НАМИ Гайсин рассказал о нападении Кокорина и Мамаева

Телеканал 360°11:01

Показания Дениса Пака в суде по делу Кокорина и Мамаева

Чемпионат09:34

Пак рассказал в суде, что компания Кокорина угрожала ему убийством

РИА Новости08:22

Денис Пак рассказал в суде подробности конфликта с братьями Кокориными

ТАСС08:23

Пак: в компании Кокорина и Мамаева грозились убить меня

Газета.Ru08:40

Пак рассказал, как начался конфликт с Кокориным и Мамаевым

Коммерсантъ09:43
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Потерпевший Пак выставил Кокорина с Мамаевым полными отморозками

Вести.UZ10:06
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Первый снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса появился в Сети

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Футбол

Фердинанд: «Ливерпуль» создаст «Барселоне» большие проблемы

Думаю, они создадут большие проблемы этой „Барселоне“.
Обновлено в 14:47
Общество

Умер корреспондент Первого канала Илья Костин

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Сергей Собянин: Москва внедряет новый стандарт комфорта поликлиник

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Политика

Матвиенко может покинуть Совет Федерации

По данным источников, уже в ближайшие месяцы свой пост может покинуть спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
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Экономика

Интенсивный рост экономики РФ может высвободить до 10 млн занятых

Одним из ключевых рисков, которые эксперты обсуждали в рамках сессий ХХ Апрельской конференции Высшей школы экономики (ВШЭ), посвященных перспективе выхода экономики РФ на темпы эффективного роста выше среднемировых, оказался вероятный резкий рост безработицы.
Обновлено вчера в 18:29
Футбол

Манчестер Сити — Тоттенхэм 4:2 (2-й тайм)

Обновлено в 14:33
Политика

США вводят новые санкции против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа

Власти США приняли решение ввести новые санкции против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа.
Обновлено в 14:56
Происшествия

Писатель Дмитрий Быков впал в кому

Писатель Дмитрий Быков находится в нейрореанимации в одной из уфимских больниц.
Обновлено в 04:38
Происшествия

Американец сообщил о решении конфликта с футболистом «Спартака» Гулиевым

Гражданин США Майкл Коул рассказал об урегулировании конфликта с футболистом «Спартака» Аязом Гулиевым, который подрался с ним после аварии.
Обновлено в 14:38
Происшествия

Госдума ужесточила наказание для водителей за побег с места ДТП

Обновлено в 04:11
Гаджеты

Новое видео Samsung Galaxy Fold показывает складку на дисплее

Обновлено вчера в 04:42
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина

Обновлено в 14:55
Политика

Штаб Зеленского призвал украинцев установить рекорд селфи на выборах

Предвыборный штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского призвал активно голосовать во втором туре выборов и установить мировой рекорд селфи у избирательных участков.
Обновлено в 14:00
Происшествия

В ДТП с туристическим автобусом в Португалии погибли 28 человек

Большинство погибших были гражданами Германии. Посольство РФ в Португалии проверяет, были ли россияне среди пассажиров автобуса.
Обновлено в 15:04
Происшествия

Опубликовано видео авиаскандала Панкратова-Черного

Обновлено в 14:25
Футбол

Салах может покинуть «Ливерпуль» из-за конфликта с Клоппом

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Обновлено в 11:40
Происшествия

Суд оставил Кокорина и Мамаева под стражей

В октябре прошлого года Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за несколько драк в центре Москвы.
Обновлено в 04:30
Происшествия

Хоккеист Обухов избил девушку в Казани

Обновлено в 10:48
Общество

Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
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Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти

Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
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Сегодня в Кремле состоялась встреча президента Владимира Путина с выпускниками второго потока программы подготовки кадрового резерва для госслужбы.
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Авто

Компания Hyundai презентовала кроссовер Creta нового поколения

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Российским «Свидетелям Иеговы» отказали в убежище в Финляндии

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МИД опроверг сообщения о вывозе из Сирии останков агента «Моссада»

Москва опровергла сообщения израильских масс-медиа о том, что Россия якобы вывезла из САР останки разведчика «Моссада» Эли Коэна.
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На Кубани арестована директор филиала Адыгейского ВУЗа

В Белореченске арестовали директора местного филиала Адыгейского государственного университета.
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Американская компания Boston Dynamics, производящая роботов, опубликовала в YouTube видео, на котором упряжка из 10 роботов тянет за собой грузовик.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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