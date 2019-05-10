Гаджиев обеспокоен тем, что «Анжи» может прекратить существованиеТАСС 12:19

Бывший главный тренер махачкалинского "Анжи" Гаджи Гаджиев считает, что клуб может прекратить свое существование, и обеспокоен за его будущее. Такое мнение он высказал ТАСС в пятницу.

Гаджиев обеспокоен тем, что «Анжи» может прекратить существование

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