Футбол

Гаджиев обеспокоен тем, что «Анжи» может прекратить существованиеТАСС 12:19

Бывший главный тренер махачкалинского "Анжи" Гаджи Гаджиев считает, что клуб может прекратить свое существование, и обеспокоен за его будущее. Такое мнение он высказал ТАСС в пятницу.
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Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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