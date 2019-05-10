Футбол
Гаджиев обеспокоен тем, что «Анжи» может прекратить существованиеТАСС 12:19
Бывший главный тренер махачкалинского "Анжи" Гаджи Гаджиев считает, что клуб может прекратить свое существование, и обеспокоен за его будущее. Такое мнение он высказал ТАСС в пятницу.
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Общество
Умер самый пожилой житель России
Обновлено в 15:54
Политика
Трамп снова передумал насчет пошлин на китайские товары
В зависимости от прогресса в переговорах с Китаем американская сторона может отменить пошлины на ряд китайских товаров, заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.
Обновлено в 17:14
Наука
Какие возможности дает изменение алфавита ДНК?
Ученые впервые на практике показали, что даже генетический алфавит, считавшийся фундаментальным и универсальным свойством жизни, можно изменить: они создали молекулу ДНК, состоящую не из четырех типов нуклеотидов.
Обновлено в 10:16
Футбол
ФИФА отстранила Райолу от агентской работы на три месяца
ФИФА отстранила Мино Райолу и его брата Винченцо от агентской деятельности.
Обновлено в 16:04
Политика
В Раде предложили возможный срок инаугурации Зеленского
4 мая Зеленский написал письмо спикеру Рады Андрею Парубию, в котором предложил провести инаугурацию 19 мая.
Обновлено в 10:55
Авто
В Италии продают кабриолет Lada Niva за 290 тысяч рублей
Кабриолет Lada Niva 1991 года выпуска выставил на продажу итальянский салон подержанных автомобилей Barbetti Motors за 4 000 евро.
Обновлено в 13:16
Происшествия
Дочь Сергея Доренко попросила полицию проверить причины смерти отца
Екатерина, дочь Сергея Доренко, написала заявление в полицию с просьбой провести проверку причин смерти отца.
Обновлено в 11:32
Общество
Дочь чиновника Минобороны Украины с подругой разбросала траурные цветы, возложенные в честь 9 мая
В сети опубликовано видео, на котором две девушки разбрасывают траурные цветы, возложенные в честь памяти жертв Великой Отечественной войны.
Обновлено в 12:30
Футбол
Неймара дисквалифицировали за удар болельщика
Нападающий футбольно клуба PSG Неймар был дисквалифицирован на три матча дисциплинарной комиссией Федерации футбола Франции.
Обновлено в 09:17
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Народная артистка России Нелли Корниенко умерла в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте Малого театра.
Обновлено в 13:12
Кино
Сестры Вачовски планируют перезапустить «Матрицу»
Сестры Лана и Лилли Вачовски хотят переснять свою трилогию "Матрица", которая появилась на экранах 20 лет назад.
Обновлено в 16:05
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Спорт
Медведева послала воздушный поцелуй своим хейтерам
Обновлено в 16:32
Происшествия
Пассажира с миной времен ВОВ сняли с рейса в Домодедово
В аэропорту Домодедово пассажира сняли с рейса, так как в его багаже обнаружили мину времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 16:16
Происшествия
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты
Доренко стало плохо, когда он ехал на мотоцикле.
Обновлено в 06:31
Политика
Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристом
Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.
Обновлено в 12:24
Здоровье
Российского врача решили наказать за спасение умирающей соседки. Его поддержала вся страна
О враче Александре Клецко из Новгородской области в России узнали после того, как он швейными иглами и ржавыми плоскогубцами зашил своей соседке рану на руке.
Обновлено в 17:01
Общество
Память о Сергее Доренко могут увековечить в Москве
В комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям не исключили, что в столице могут увековечить память журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 06:35
Происшествия
При взрыве мины в пригороде Дамаска погиб ребёнок
Обновлено в 16:59
Наука
Сыр оказался хорошим средством для профилактики диабета
Обновлено в 08:56
Политика
Крым отверг претензии Украины на Керченский пролив
Как пояснил Молохов, «вопросы суверенитета над Крымом как неотъемлемой частью Российской Федерации и прилежащей морской зоной в принципе не могут быть предметом каких-либо судебных разбирательств».
Обновлено в 10:57
Хоккей
Сборная Чехии обыграла шведов в матче чемпионата мира
Хоккеисты сборной Чехии в своем первом матче группового этапа чемпионата мира переиграли команду Швеции.
Обновлено в 16:49
Происшествия
Сергея Доренко похоронят на Троекуровском кладбище в Москве
Журналист Сергей Доренко будет похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.
Обновлено вчера в 16:38
Политика
Латвия признала депортацию крымских татар геноцидом
Геноцидом признал депортацию крымских татар в 1944 году латвийский сейм 9 мая, сообщает пресс-служба сейма на официальном сайте.
Обновлено в 05:46