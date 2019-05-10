Футбол
Гаджиев обеспокоен тем, что «Анжи» может прекратить существованиеТАСС 12:19
Бывший главный тренер махачкалинского "Анжи" Гаджи Гаджиев считает, что клуб может прекратить свое существование, и обеспокоен за его будущее. Такое мнение он высказал ТАСС в пятницу. В пятницу "Анжи" проиграл тульскому "Арсеналу" и досрочно вылетел из премьер-лиги.
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