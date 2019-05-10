Футбол

Гаджиев обеспокоен тем, что «Анжи» может прекратить существованиеТАСС вчера в 12:19

Бывший главный тренер махачкалинского "Анжи" Гаджи Гаджиев считает, что клуб может прекратить свое существование, и обеспокоен за его будущее. Такое мнение он высказал ТАСС в пятницу. В пятницу "Анжи" проиграл тульскому "Арсеналу" и досрочно вылетел из премьер-лиги.
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Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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