Футбол
Гаджиев обеспокоен тем, что «Анжи» может прекратить существованиеТАСС вчера в 12:19
Бывший главный тренер махачкалинского "Анжи" Гаджи Гаджиев считает, что клуб может прекратить свое существование, и обеспокоен за его будущее. Такое мнение он высказал ТАСС в пятницу. В пятницу "Анжи" проиграл тульскому "Арсеналу" и досрочно вылетел из премьер-лиги.
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Здоровье
Названы основные симптомы разрыва аорты
При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
Обновлено вчера в 10:48
Армия и оружие
В Китае спустили на воду сразу два ракетных эсминца
Сразу два ракетных эсминца проекта 052D были одновременно спущены на воду на судостроительной верфи города Далянь китайской северо-восточной провинции Ляонин, сообщает газета "Хуаньцю шибао".
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Президент Туркмении объявил выговор вице-премьеру Абдыевой
Глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов объявил выговор вице-премьеру Бахаргуль Абдыевой за снижение контроля работы подчиненных руководителей, пишет в субботу русскоязычная правительственная газета «Нейтральный Туркменистан».
Обновлено в 00:54
Общество
Картины Айвазовского затонули вместе с пароходом в Крыму
С затонувшего у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", где могли находиться картины Ивана Айвазовского, приостановлены работы по подъему артефактов.
Обновлено в 02:18
Транспорт
МВД сделает тюнинг автомобилей проще
«В проект включены положения, предусматривающие возможность получения результатов государственной услуги (регистрации автомобиля после тюнинга — прим. ред.) в электронном виде», — говорится в документе, опубликованном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 00:40
Шоу-бизнес
Модные образы российских звезд за неделю: голосуем!
Если наряды западных селебрити запечатлевают папарацци, неотступно следующие за ними по пятам, то российские знаменитости обходятся своими силами, ежедневно выкладывая модные эксперименты в Инстаграм.
Обновлено в 02:13
Происшествия
На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов
Обновлено вчера в 23:26
Политика
Коломойский назвал две вероятные должности Порошенко
После вступления в должность избранного президента Украины Владимира Зеленского действующий глава государства Петр Порошенко может претендовать на пост министра иностранных дел или украинского посла в Соединенных Штатах.
Обновлено вчера в 13:07
Политика
Адвокат Трампа отменил визит в Киев из-за «врагов президента и США»
Джулиани пояснил, что в Киеве он встретит «группу людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях — врагами Соединенных Штатов, а в одном случае — осужденным человеком, который был улечен в том, что помогал демократам в расследовании 2016 года».
Обновлено в 02:17
Политика
Турция опровергла сообщения об отказе покупать российские С-400
Обновлено вчера в 15:20
Здоровье
Жители Башкирии стали реже болеть ветрянкой
Взрослые болеют ею реже, так как большинство из них уже перенесли эту инфекцию в детстве, и их организм выработал иммунитет.
Обновлено вчера в 22:38
Политика
Помпео намерен встретиться с Путиным
Уточняется, что 13 мая Помпео встретится в Москве в сотрудниками американского посольства, представителями деловой элиты и студентами.
Обновлено вчера в 08:36
Происшествия
Буксир и нефтяной танкер столкнулись в Хьюстонском судоходном канале
Буксир, толкавший две баржи, столкнулся с нефтяным танкером в Хьюстонском судоходном канале.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено 09 мая в 13:21
Политика
Ле Пен выдвинула ультиматум Макрону
Глава правой партии "Национальное объединение" Франции Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Эммануэлю Макрону, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:27
Наука
Калории-убийцы: как голод может продлить жизнь
Поиски «эликсира молодости» продолжаются тысячи лет, но существенно удлинить человеческую жизнь не удалось пока ни магам, ни алхимикам.
Обновлено в 01:16
Политика
О прекращении железнодорожного сообщения с Россией высказались в Киеве
Ранее сообщалось, что в Киеве допустили прекращение железнодорожного сообщения с Россией.
Обновлено вчера в 18:44
Здоровье
Медики назвали продукты со стола россиян, содержащие смертельные яды
Отечественные медики назвали продукты, блюда из которых присутствуют на столе россиян, однако в них могут содержаться смертельные яды.
Обновлено в 00:22
Единоборства
Лобов: «Малиньяджи станет членом клуба „Сломанная челюсть“»
Обновлено вчера в 21:57
Экономика
Standard Chartered отмечает ужесточение монетарных условий по всему миру
Standard Chartered отмечает ужесточение монетарных условий по всему миру, и на то есть несколько причин.
Обновлено вчера в 11:06
Шоу-бизнес
Мария Шукшина всю жизнь скандалит с сестрой
Если верить Андреевой, Ольга всю жизнь как будто бы завидует сестре, не может смириться ни с одним ее серьезным поступком, независимо от того, правильный он или нет.
Обновлено в 02:29
Футбол
Тренерский штаб «ПСЖ» не намерен назначить Неймара капитаном команды
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель отметил, что не видит оснований назначить Неймара капитаном команды.
Обновлено вчера в 23:43
Финансы
Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 1,03-1,41%
Индекс Мосбиржи уменьшился на 1,03%, до 2518,18 пункта, индекс РТС снизился на 1,41%, до 1215,71 пункта, следует из данных торгов.
Обновлено вчера в 12:00
Кино
В Иркутске умер режиссёр Николай Тарханов
Российский режиссёр и фотограф Николай Тарханов скончался в Иркутске на 52-м году жизни, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на его знакомого, певца Аркадия Стародубцева.
Обновлено в 01:10
Кино
Умер сценарист фильмов о Человеке-пауке Элвин Сарджент
Обновлено в 00:41
Экономика
Россия обогнала США по дешевизне куриного мяса
Россия догнала и перегнала США по дешевизне курицы: за последние годы разница в ценах на российское и американское мясо достигла рекордного уровня.
Обновлено вчера в 21:36
Шоу-бизнес
Бритни Спирс ходила по Лос-Анджелесу босиком
Обновлено вчера в 21:33
Шоу-бизнес
Катя Лель показала своим подписчикам НЛО
В Instagram российская певица Катя Лель разместила видеоролик, на котором якобы запечатлен неопознанный летающий объект.
Обновлено вчера в 21:47