Гаджиев обеспокоен тем, что «Анжи» может прекратить существованиеТАСС вчера в 12:19

Бывший главный тренер махачкалинского "Анжи" Гаджи Гаджиев считает, что клуб может прекратить свое существование, и обеспокоен за его будущее. Такое мнение он высказал ТАСС в пятницу. В пятницу "Анжи" проиграл тульскому "Арсеналу" и досрочно вылетел из премьер-лиги.

Гаджиев обеспокоен тем, что «Анжи» может прекратить существование

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