Гаджиев: матч «Спартак» — ЦСКА теряет статус главного дерби страныRT на русском 07:35

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев ответил, действительно ли статус главного дерби страны переходит от матча «Спартак» — ЦСКА к встрече «Спартак» — «Зенит».

Политика Соловьев выгнал из студии польского политолога Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.

Происшествия Более 32 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии Свыше 32 тысяч жителей Владивостока остались без электричества из-за сбоя на электросетях, сообщается в справке ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.

Политика МИД Украины заявил о праве на компенсацию «столетий оккупации» Россией Если Россия потребует компенсацию за «ущерб» от нахождения Крыма в составе Украины, то Киев попросит возместить «столетия оккупации» со стороны Москвы.

Общество Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры Министерство культуры предложило разрешить учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки.

Политика Украинский суд признал переименование УПЦ незаконным Окружной административный суд Киева удовлетворил иск народного депутата от «Оппозиционного блока» Александра Долженкова и признал противоправными действия спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с принятием законопроекта о принудительном переименовании Украинской православной церкви (УПЦ).

Происшествия МВД Петербурга проводит проверку по заявлению о стрельбе по подростку Проверку по заявлению о стрельбе по подростку 15-ти лет проводит полиция Санкт-Петербурга.

Общество Власти предложили приостанавливать подозрительные операции на 10 дней Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому госорганам предлагают разрешить без суда приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до десяти рабочих дней.

Общество Синьхуа (Китай): секреты вкуса российских молочных продуктов (Синьхуа) Недавно любителей российских продуктов весьма обрадовало приятное для их вкусовых рецепторов заявление заместителя министра сельского хозяйства Оксаны Лут о том, что, возможно, молочные продукты российского производства начнут поставляться в Китай в конце этого года.

Армия и оружие На Украине прошли испытания крылатой ракеты «Нептун» Планируется в декабре принять крылатые ракеты на вооружение и расположить их на кораблях ВМС и в подразделениях береговой охраны.

Футбол Что говорят в преддверии дерби «Спартак» — ЦСКА Бывший нападающий сборной России по футболу Роман Павлюченко назвал дерби «Спартак» — ЦСКА самым ожидаемым событием в России.

Политика В Иране пообещали приравнять армию США к группировке «ИГ» Иран в случае внесения Вашингтоном элитных частей иранской армии - Корпуса стражей исламской революции (КСИР) - в список иностранных террористических организаций приравняет американскую армию к ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГ").

Армия и оружие Мирный житель ранен при обстреле силовиками ДНР Отмечается, что обстрел велся из минометов 120 мм и 82 мм. Одним из осколков ранило 56-летнего мирного жителя, он был госпитализирован.

Политика Ассанж потребовал от Швеции возмещения судебных расходов Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, с 2012 года находящийся в здании эквадорского посольства в Лондоне, потребовал от Швеции более 9 млн крон (около $1 млн) на покрытие судебных расходов по расследованию обвинений, выдвинутых в его адрес.

Армия и оружие ВВС Ливии нанесли удары по позициям армии Хафтара Боевая авиация Правительства национального согласия (ПНС) страны нанесла удары по позициям Ливийской национальной армии, которой командует маршал Халифа Хафтар, сообщает Al Jazeera.

Политика Эксперт оценил предложение Луценко провести дебаты в библиотеке Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT предложение генерального прокурора Украины Юрия Луценко провести дебаты кандидатов в президенты страны Петра Порошенко и Владимира Зеленского в библиотеке.

Происшествия В Екатеринбурге в машине обнаружили тело девушки с ножом в груди В Екатеринбурге ночью 6 апреля во дворе жилых домов обнаружили труп девушки. Об этом сообщает портал «Екатеринбург Онлайн».

Политика Сторонников ПЦУ не допустят на Божественную литургию в Иерусалиме Иерусалимский патриархат не допустит на Божественную литургию посланников так называемой Православной церкви Украины.

Общество Сахалинцы на пикетах требуют освободить косаток из «китовой тюрьмы» Жители Сахалина вышли в субботу на одиночные пикеты за освобождение косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье, сообщили РИА Новости в общественной организации "Экологическая вахта Сахалина".

Политика Названо условие, при котором Зеленский пожмет руку Порошенко В случае честного проигрыша во втором туре выборов на Украине шоумен и лидирующий кандидат в президенты Владимир Зеленский пожмет руку своему сопернику — действующему главе государства Петру Порошенко.

Общество Любовный гороскоп. Каким знакам зодиака повезет в личной жизни Астролог Полина Коваленко специально для «ВМ» рассказала о том, представителям каких знаков следует ожидать успеха в любви в 2019 году.

Происшествия В Москве задержали 20 антифашистов из Санкт-Петербурга Имена остальных задержанных не уточняются, как и название фестиваля, на который они приехали.