Футбол

Нужны две победы: «Краснодар» и «Зенит» поборются за четвертьфинал ЛЕИзвестия вчера в 17:00

Краснодар — Валенсия
1 – 1
Матч завершён
Лига Европы, 1/8 Финала, сегодня
Стадион «Краснодар»
15′
Жоффри Кондогбиа
Маурисио Перейра
30′
Ари
Дмитрий Стоцкий
30′
58′
Рубен Собрино
Родриго Морено
70′
Санти Мина
Гонсалу Гедеш
75′
Карлос Солер
Сергей Петров
Магомед Сулейманов
75′
Юрий Газинский
78′
Магомед Сулейманов
85′
88′
Карлос Солер
Кевин Гамейро
Маурисио Перейра
Иван Таранов
90′+1′
90′+3′
Гонсалу Гедеш
90′+3′
Гонсалу Гедеш
90′+4′
Кевин Гамейро
«Краснодар» и «Зенит» проиграли первые матчи 1/8 финала Лиги Европы и крайне осложнили себе задачу выхода в четвертьфинал второго по значимости турнира Старого Света.
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