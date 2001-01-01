Футбол

Гаджи Гаджиев: «Предвзятое судейство касается не только „Спартака“»Матч ТВ 04:01

Ростов — Спартак
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, 20 июля
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
16′
Андрей Ещенко
Николай Рассказов
Хорен Байрамян
23′
26′
Луис Адриано
Хорен Байрамян
Александр Зуев
57′
Александр Зуев
60′
Роман Еременко
63′
66′
Георгий Джикия
67′
Эсекиэль Понсе
Георгий Мелкадзе
73′
Георгий Мелкадзе
Ивелин Попов
Александр Саплинов
80′
84′
Зелимхан Бакаев
87′
Зелимхан Бакаев
Александр Ташаев
Алексей Ионов
Александр Гацкан
87′
88′
Фернандо
Александр Зуев
90′+1′
2 фото
Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев считает, что предвзятое судейство имеет отношение не только к «Спартаку», но и другим клубам страны.
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Гаджи Гаджиев: «Предвзятое судейство касается не только „Спартака“»

Sportbox.RU04:01
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