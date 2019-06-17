Гацкан продлил контракт с «Ростовом» на один годРИА Новости 14:58

Капитан "Ростова" Александр Гацкан продлил контракт на один год, сообщается на сайте футбольного клуба из Ростова-на-Дону. Гацкан перешел в "Ростов" в 2008 году из казанского "Рубина". Всего 35-летний полузащитник провел в составе ростовской команды 314 матчей и забил 24 мяча.

Гацкан продлил контракт с «Ростовом» на один год

Происшествия В результате землетрясения в Китае есть жертвы и пострадавшие По меньшей мере шесть человек погибли и ещё 75 пострадали в результате землетрясения на юго-западе Китая, передаёт агентство «Синьхуа».

Авто General Motors возродит марку Hummer для электрокаров Издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники в американском концерне сообщает о том, что руководство компании рассматривает возможность выпустить полностью электрифицированный внедорожник под брендом Hummer.

Игры Павел Саско: Cyberpunk 2077 заставит игроков рыдать На выставке E3 2019 компания CD Projekt RED представила новый трейлер и выступление Киану Ривза, который сыграл одну из ролей в Cyberpunk 2077.

Технологии CNN: экстремальные температуры будут наблюдаться к концу века на 58% поверхности Земли Потепление приведет к тому, что уже в конце нынешнего века на большей части территории планеты будут наблюдаться экстремально высокие среднемесячные температуры.

Общество Кейт Миддлтон вновь сделала выбор в пользу платья-пальто Исключение было сделано лишь в 2015 и 2018 годах, когда Миддлтон была в декрете.

Экономика Эксперты рассказали, где в России самая дорогая и самая дешевая клубника Эксперты сервиса объявлений "Юла" и производителя онлайн-касс "Эвотор" изучили спрос на клубнику в онлайне и в традиционных точках торговли и выяснили, где продается самая дорогая и самая дешевая ягода.

Экономика Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.

Политика Зеленский считает необходимым расширить санкции против России Президент Украины Владимир Зеленский считает, что антироссийские санкции являются дипломатическим средством для достижения конкретных результатов и что их следует расширить в случае, если они не приведут к перемирию в Донбассе и восстановлению территориальной целостности страны.

Общество Бутиной разрешили преподавать заключённым в тюрьме США Администрация тюрьмы Таллахасси в штате Флорида разрешила осуждённой в США россиянке Марии Бутиной преподавать четыре дисциплины для других заключённых.

Экономика Новый мегамост оценили в сотни миллиардов рублей «Мост на Сахалин и глубоководный порт — 433,3 миллиарда рублей [объем федерального финансирования до 2025 года]», — говорится в документе.

Путешествия Определены самые популярные реки России для отдыха в летних домиках Первые пять строчек в рейтинге популярных для отдыха мест на реках в летних домиках попали поселок Ильинский, расположенный в Олонецком районе Республики Карелия на реке Олонка, село Бжид на одноименной реке в Туапсинском районе Краснодарского края, алтайские поселки Катунь и Чемал на реке Катунь, город Калязин на правом берегу Волги под Тверью.

Армия и оружие Три американских бомбардировщика пропали недалеко от Крыма Несколько часов назад стало известно о том, что с территории Соединённых Штатов Америки к российским границам направились три американских стратегических бомбардировщика-ракетоносца B-52, которые должны были принять участие в кульминационной фазе учений НАТО в Балтийском море.

Политика СМИ узнали причину смерти бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси Бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался в результате сердечного приступа, сообщило государственное телевидение страны со ссылкой на источники в медицинских кругах.

Общество Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.

Общество Гороскоп на 16 июня: День пройдет на «твердую четверку» Вряд ли все, за что вы возьметесь, будет сделано на пять с плюсом, но на твердую «четверку» – вполне.

Финансы Россия сократила инвестиции в госдолг США По данным агентства, вложения России сократились до $12,136 млрд. Как отмечается, Россия сократила инвестиции в госдолг США в апреле.

Армия и оружие Отряд кораблей ВМФ России остановлен при прохождении Панамского канала Отряд кораблей Северного флота ВМФ России во главе с фрегатом «Адмирал Горшков», который накануне, 16 июня, начал прохождение Панамского канала, так и не закончил этот маневр.

Шоу-бизнес Собчак поссорилась с Бондарчук из-за фото с Богомоловым Издание поместило на обложку фото Собчак с режиссером Константином Богомоловым, не спросив разрешения.

Происшествия Во время чемпионского парада «Торонто Рэпторс» открыли стрельбу На чемпионском параде в Торонто по случаю победы баскетбольного клуба «Торонто Рэпторс» в НБА произошла стрельба, два человека пострадали, передает AP со ссылкой на заявление полиции.

Армия и оружие Польский корабль получил пробоину во время учений НАТО Корабль ORP Gniezno польских ВМС получил повреждения в ходе учений НАТО Baltops-2019, сообщает местная радиостанция RMF FM.