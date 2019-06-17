Гацкан продлил контракт с «Ростовом» на один годРИА Новости 14:58

Капитан "Ростова" Александр Гацкан продлил контракт на один год, сообщается на сайте футбольного клуба из Ростова-на-Дону. Гацкан перешел в "Ростов" в 2008 году из казанского "Рубина". Всего 35-летний полузащитник провел в составе ростовской команды 314 матчей и забил 24 мяча.

Гацкан продлил контракт с «Ростовом» на один год

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