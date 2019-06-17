Футбол
Гацкан продлил контракт с «Ростовом»Sports.ru 13:35
Капитан команды Александр Гацкан продолжит выступать за «Ростов». 35-летний игрок сборной Молдовы продлил контракт с ростовским клубом на год. Гацкан выступает за «Ростов» с 2008 года.
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