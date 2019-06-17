Футбол
Гацкан продлил контракт с «Ростовом»Sports.ru 13:35
Капитан команды Александр Гацкан продолжит выступать за «Ростов». 35-летний игрок сборной Молдовы продлил контракт с ростовским клубом на год. Гацкан выступает за «Ростов» с 2008 года.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 18:06, Вашингтон
Происшествия
Семь человек отравились угарным газом в Ульяновске
В сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону отмечается, что 17 июня в 22:35 мск на ул. Менделеева в Заволжском районе Ульяновска, предположительно, произошло отравление людей угарным газом в жилом многоквартирном доме вследствие неисправности газовой колонки.
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Российские Су-27 перехватили бомбардировщики США
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В Китае за час произошло второе сильное землетрясение
В провинции Сычуань на юго-западе Китая за час произошло второе сильное землетрясение.
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Кудрин не исключил «социального взрыва» из-за роста уровня бедности
В России возможен "социальный взрыв" в связи с уровнем бедности, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Экономика
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На выставке E3 2019 компания CD Project RED представила новый трейлер и выступление Киану Ривза, который сыграл одну из ролей в Cyberpunk 2077.
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Армия и оружие
ВКС получили первые два истребителя МиГ-35
Глава корпорации "МиГ" Илья Тарасенко заявил журналистам, что ВКС получили первые два истребителя МиГ-35.
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Sabah (Турция): доллару приходит конец (Sabah)
Доля китайского юаня в российских валютных резервах тоже стремительно выросла и достигла 14,7%. По данным министерства финансов США, в то время как Россия, Китай, Турция и другие страны продавали облигации, Япония, Саудовская Аравия и некоторые европейские государства продолжали их покупать.
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BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение
Российский блогер BadComedian (Евгений Баженов) и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение, детали сделки не разглашаются, сообщил РИА Новости продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев.
Обновлено в 14:14
Общество
«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую тару
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Экономика
ООН: К 2050 году население Земли приблизится к 10 млрд человек
По прогнозу Организации Объединённых Наций население нашей планеты в ближайшие 30 лет увеличится на 2 млрд человек и к 2050 году составит 9,7 млрд человек.
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Авто
Совет директоров АвтоВАЗа возглавил Николя Мор
Бывший президент АвтоВАЗа Николя Мор возглавил совет директоров российской компании.
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В ближайшее время Басков приступит к съёмкам видео «Сердце на сердце» и обещает поклонникам клип, который они оценят по достоинству.
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Размер госдолга Италии достиг исторического максимума
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Из Чемодановки уехали все цыгане
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Экономика
РФ снизила вложения в гособлигации США на 1,6 млрд долларов
Россия снизила вложения в государственные ценные бумаги Соединенных Штатов на 1,6 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 17:33
Футбол
Семак стал гостем «Вечернего Урганта»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак побывал на «Первом канале». Специалист посетил шоу «Вечерний Ургант».
Обновлено в 14:31
Происшествия
В Boeing извинились перед семьями жертв крушений самолетов 737 MАX
Вице-президент по маркетингу Boeing Commercial Airplanes Рэнди Тинсет принес извинения семьям людей, погибших при крушении самолетов Boeing 737 МАХ авиакомпаний Lion Air и Ethiopian Airlines, передает Associated Press.
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Армия и оружие
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Xiaomi представила в России три телевизора, смартфон, наушники и браслет
Сегодня, 17 июня, компания Xiaomi представила сразу несколько своих продуктов на российском рынке — смартфон Mi 9T, продолжающий флагманскую линейку Mi 9, сразу три модели «умных» телевизоров Mi TV (ранее компания не продавала телевизоры на российском рынке), фитнес-браслет Mi Smart Band 4 и беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones.
Обновлено в 13:03
Футбол
Легенда «Ромы» Тотти покинул клуб
Экс-футболист итальянской "Ромы" Франческо Тотти, ставший по окончании профессиональной карьеры техническим директором клуба, принял решение оставить пост.
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Культура
Азиза заявила, что Тальков хотел свести ее с криминальным авторитетом
Певица призналась, что в то время Тальков ей очень нравился.
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Политика
Жена Зеленского пригласила в гости жену Макрона
Супруга президента Украины Елена Зеленская пригласила жену французского лидера Брижит Макрон приехать с визитом в Киев, передает "112 Украина".
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Экономика
Средний размер ипотечного кредита в РФ в I квартале вырос на 17%
Средний размер ипотечного кредита в России увеличился в январе - марте 2019 года на 17,3% (на 350,6 тыс. руб.) по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2,38 млн руб. Такие данные, основанные на информации от 4 тыс. российских кредиторов, представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) в понедельник.
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