Футбол
Гацкан продлил контракт с «Ростовом»Sports.ru вчера в 13:35
Капитан команды Александр Гацкан продолжит выступать за «Ростов». 35-летний игрок сборной Молдовы продлил контракт с ростовским клубом на год. Гацкан выступает за «Ростов» с 2008 года.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 01:47, Вашингтон
Шоу-бизнес
Актер Алексей Гуськов рассказал о причине развода с первой женой
Обновлено вчера в 13:04
Политика
Зеленский рассказал, как начнёт разговор с Путиным при первой встрече
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью изданию Bild о том, что скажет российскому лидеру Владимиру Путину при первой встрече.
Обновлено в 00:55
Кино
Вышел тизерный трейлер фильма «Текст» с Петровым
Обновлено вчера в 09:51
Общество
В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье»
Правительство планирует узаконить понятие «ветхое жилье», которое не создает угрозу для жизни и здоровья граждан.
Обновлено вчера в 18:38
Экономика
Кудрин не исключил социального взрыва из-за бедности
Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин в интервью программе "Познер" не исключил социального взрыва в России из-за роста уровня бедности.
Обновлено в 01:03
Армия и оружие
Поставки в США самолётов-амфибий Бе-200 начнутся в 2021 году
Россия планирует начать поставки в США самолётов-амфибий Бе-200 в 2021 году, сообщил журналистам гендиректор компании-разработчика ТАНТК имени Бериева Юрий Грудинин.
Обновлено в 01:18
Путешествия
Составлен рейтинг самых дешевых авиабилетов на лето
С 1 июня по 31 августа 2019 года самыми дешевыми для отдыха на море являются поселок Новомихайловский в Туапсинском районе.
Обновлено в 01:30
Религия
В Екатеринбурге передумали строить храм в сквере
Екатеринбургская епархия отказалась от планов строительства храма Святой Екатерины в сквере, сообщает ТАСС.
Обновлено 16 июня в 03:05
Происшествия
Путину доложили о событиях в Чемодановке
Президент России Владимир Путин проинформирован о конфликте в селе Чемодановка Пензенской области, в результате которого один человек погиб, а еще один находится в тяжелом состоянии.
Обновлено вчера в 06:34
Наука
Немецкие ученые открыли вечно существующую форму материи
Немецкие ученые из института физики сложных систем Макса Планка и Мюнхенского центра квантовых наук определили, что квазичистицы в квантовых системах могут избежать распада.
Обновлено вчера в 16:18
Происшествия
Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров
Вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю (аэропорт Утапао) был задержан более чем на 1,5 часа, потому что часть пассажиров отказалась лететь в пункт назначения из-за проблем с судном перед вылетом, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
Обновлено в 00:31
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27
Минобороны опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено вчера в 22:07
Общество
Чиновники предложили изымать земли за мусор и нескошенную траву
Минэкономразвития подготовило два законопроекта, прописывающие механизм изъятия частных земельных участков, если они используется с нарушением требований пожарной безопасности.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Трамп анонсировал масштабную депортацию мигрантов
Иммиграционная и таможенная полиция США на следующей неделе начнет масштабный процесс депортации.
Обновлено вчера в 23:09
Энергетика
Два немецких НПЗ начали получать чистую российскую нефть по «Дружбе»
Обновлено вчера в 20:22
Общество
Бедных россиян с огородом захотели лишить господдержки
Речь идет о тех россиянах, которые имеют огород или свободную жилую площадь. Об этом пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 10:05
Футбол
«МЮ» намерен поднять зарплату Погба до 500 тысяч фунтов в неделю
Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено предложить полузащитнику Полю Погба новый контракт.
Обновлено в 01:36
Политика
Макрон призвал провести встречу лидеров «нормандской четверки»
Настало время провести переговоры в «нормандском формате» на уровне глав государств, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Обновлено вчера в 11:59
Происшествия
Самолет выкатился за пределы ВПП в аэропорту Якутска
Пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП в аэропорту Якутска. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:52
Армия и оружие
В Алеппо заработал мебельный завод
Завод по производству мебели, восстановленный после завершения боевых действий, заработал в сирийском городе Алеппо, сообщил сотрудник предприятия Мохаммед Садды.
Обновлено вчера в 22:04
Здоровье
Специалисты назвали неожиданную причину ожирения у детей
Специалисты провели исследование и назвали неожиданную причину ожирения у детей.
Обновлено вчера в 05:52
Баскетбол
В Торонто проходит чемпионский парад «Рэпторс»
В Торонто проходит парад в честь первого чемпионского титула «Рэпторс».
Обновлено вчера в 11:42
Гаджеты
Роскачество назвало лучшие смартфоны этого года
Эксперты Роскачества рекомендуют не сбрасывать со счетов модели, которые не попали в топ-10 лучших смартфонов.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Сирия не хочет военного столкновения с Турцией, заявил глава МИД
Сирия не желает военного столкновения с Турцией, заявил во вторник министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД КНР Ван И.
Обновлено в 01:15
Политика
Европу предупредили о газовом кризисе из-за России и Украины
«Пока Россия продолжает откладывать дату проведения трехсторонних переговоров о транзите газа, мрачный сценарий газового кризиса следует рассматривать серьезнее», — отметила Зеркаль.
Обновлено вчера в 11:22
Политика
Еврокомиссия пожаловалась на российские меры импортозамещения
Еврокомиссия включила РФ в список стран, которые, по мнению еврочиновников, создали наибольшее число "торговых барьеров" для европейских компаний, говорится в обнародованном в понедельник докладе за 2018 год.
Обновлено вчера в 07:11
Политика
Трамп потребовал от NYT раскрыть источники о кибератаках США на Россию
Американский президент Дональд Трамп потребовал, чтобы газета The New York Times раскрыла источники информации о попытках кибератак США на энергетическую систему России.
Обновлено вчера в 22:53
Общество
BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение
Российский блогер BadComedian (Евгений Баженов) и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение, детали сделки не разглашаются, сообщил РИА Новости продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев.
Обновлено вчера в 14:14