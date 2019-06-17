Футбол

Гацкан продлил контракт с «Ростовом»Sports.ru вчера в 13:35

Капитан команды Александр Гацкан продолжит выступать за «Ростов». 35-летний игрок сборной Молдовы продлил контракт с ростовским клубом на год. Гацкан выступает за «Ростов» с 2008 года.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

«Ростов» объявил о продлении контракта с Гацканом на один год

Чемпионатвчера в 13:46

«Ростов» продлил контракт с Гацканом

Sport24.ruвчера в 14:04

Капитан «Ростова» Гацкан продлил контракт с клубом

Sport.ruвчера в 15:13

Гацкан остается в «Ростове»

Советский спортвчера в 14:06

ФК «Ростов» продлил контракт с капитаном команды Гацканом на один год

ТАССвчера в 13:40

Гацкан продлил контракт с «Ростовом»

Sports.ruвчера в 13:35

Александр Гацкан продлил контракт с «Ростовом»!

ФК Ростоввчера в 13:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 01:47, Вашингтон
Шоу-бизнес

Актер Алексей Гуськов рассказал о причине развода с первой женой

Обновлено вчера в 13:04
Политика

Зеленский рассказал, как начнёт разговор с Путиным при первой встрече

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью изданию Bild о том, что скажет российскому лидеру Владимиру Путину при первой встрече.
Обновлено в 00:55
Кино

Вышел тизерный трейлер фильма «Текст» с Петровым

Обновлено вчера в 09:51
Общество

В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье»

Правительство планирует узаконить понятие «ветхое жилье», которое не создает угрозу для жизни и здоровья граждан.
Обновлено вчера в 18:38
Экономика

Кудрин не исключил социального взрыва из-за бедности

Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин в интервью программе "Познер" не исключил социального взрыва в России из-за роста уровня бедности.
Обновлено в 01:03
Армия и оружие

Поставки в США самолётов-амфибий Бе-200 начнутся в 2021 году

Россия планирует начать поставки в США самолётов-амфибий Бе-200 в 2021 году, сообщил журналистам гендиректор компании-разработчика ТАНТК имени Бериева Юрий Грудинин.
Обновлено в 01:18
Путешествия

Составлен рейтинг самых дешевых авиабилетов на лето

С 1 июня по 31 августа 2019 года самыми дешевыми для отдыха на море являются поселок Новомихайловский в Туапсинском районе.
Обновлено в 01:30
Религия

В Екатеринбурге передумали строить храм в сквере

Екатеринбургская епархия отказалась от планов строительства храма Святой Екатерины в сквере, сообщает ТАСС.
Обновлено 16 июня в 03:05
Происшествия

Путину доложили о событиях в Чемодановке

Президент России Владимир Путин проинформирован о конфликте в селе Чемодановка Пензенской области, в результате которого один человек погиб, а еще один находится в тяжелом состоянии.
Обновлено вчера в 06:34
Наука

Немецкие ученые открыли вечно существующую форму материи

Немецкие ученые из института физики сложных систем Макса Планка и Мюнхенского центра квантовых наук определили, что квазичистицы в квантовых системах могут избежать распада.
Обновлено вчера в 16:18
Происшествия

Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров

Вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю (аэропорт Утапао) был задержан более чем на 1,5 часа, потому что часть пассажиров отказалась лететь в пункт назначения из-за проблем с судном перед вылетом, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
Обновлено в 00:31
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27

Минобороны опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено вчера в 22:07
Общество

Чиновники предложили изымать земли за мусор и нескошенную траву

Минэкономразвития подготовило два законопроекта, прописывающие механизм изъятия частных земельных участков, если они используется с нарушением требований пожарной безопасности.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Трамп анонсировал масштабную депортацию мигрантов

Иммиграционная и таможенная полиция США на следующей неделе начнет масштабный процесс депортации.
Обновлено вчера в 23:09
Энергетика

Два немецких НПЗ начали получать чистую российскую нефть по «Дружбе»

Обновлено вчера в 20:22
Общество

Бедных россиян с огородом захотели лишить господдержки

Речь идет о тех россиянах, которые имеют огород или свободную жилую площадь. Об этом пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 10:05
Общество

Три столичных ЗАГСа начали регистрировать браки с иностранцами

Обновлено в 00:50
Футбол

«МЮ» намерен поднять зарплату Погба до 500 тысяч фунтов в неделю

Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено предложить полузащитнику Полю Погба новый контракт.
Обновлено в 01:36
Политика

Макрон призвал провести встречу лидеров «нормандской четверки»

Настало время провести переговоры в «нормандском формате» на уровне глав государств, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Обновлено вчера в 11:59
Происшествия

Самолет выкатился за пределы ВПП в аэропорту Якутска

Пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП в аэропорту Якутска. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:52
Армия и оружие

В Алеппо заработал мебельный завод

Завод по производству мебели, восстановленный после завершения боевых действий, заработал в сирийском городе Алеппо, сообщил сотрудник предприятия Мохаммед Садды.
Обновлено вчера в 22:04
Здоровье

Специалисты назвали неожиданную причину ожирения у детей

Специалисты провели исследование и назвали неожиданную причину ожирения у детей.
Обновлено вчера в 05:52
Баскетбол

В Торонто проходит чемпионский парад «Рэпторс»

В Торонто проходит парад в честь первого чемпионского титула «Рэпторс».
Обновлено вчера в 11:42
Гаджеты

Роскачество назвало лучшие смартфоны этого года

Эксперты Роскачества рекомендуют не сбрасывать со счетов модели, которые не попали в топ-10 лучших смартфонов.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Сирия не хочет военного столкновения с Турцией, заявил глава МИД

Сирия не желает военного столкновения с Турцией, заявил во вторник министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД КНР Ван И.
Обновлено в 01:15
Политика

Европу предупредили о газовом кризисе из-за России и Украины

«Пока Россия продолжает откладывать дату проведения трехсторонних переговоров о транзите газа, мрачный сценарий газового кризиса следует рассматривать серьезнее», — отметила Зеркаль.
Обновлено вчера в 11:22
Политика

Еврокомиссия пожаловалась на российские меры импортозамещения

Еврокомиссия включила РФ в список стран, которые, по мнению еврочиновников, создали наибольшее число "торговых барьеров" для европейских компаний, говорится в обнародованном в понедельник докладе за 2018 год.
Обновлено вчера в 07:11
Политика

Трамп потребовал от NYT раскрыть источники о кибератаках США на Россию

Американский президент Дональд Трамп потребовал, чтобы газета The New York Times раскрыла источники информации о попытках кибератак США на энергетическую систему России.
Обновлено вчера в 22:53
Общество

BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение

Российский блогер BadComedian (Евгений Баженов) и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение, детали сделки не разглашаются, сообщил РИА Новости продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев.
Обновлено вчера в 14:14
Армия и оружие

Ракеты С-500 могут работать за пределами атмосферы, заявили в «Алмаз-Антее»

Обновлено в 01:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Михайлович Гацкан
Молдавский футболист
Молдавский и российский футболист, полузащитник. С августа 2008 года выступает за ФК «Ростов», капитан с 2015 года. Игрок национальной сборной Молдавии, выступал за молодёжную сборную Молдавии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное