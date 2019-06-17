Футбол
Гацкан продлил контракт с «Ростовом»Sports.ru вчера в 13:35
Капитан команды Александр Гацкан продолжит выступать за «Ростов». 35-летний игрок сборной Молдовы продлил контракт с ростовским клубом на год. Гацкан выступает за «Ростов» с 2008 года.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 00:17, Вашингтон
Происшествия
Самолет выкатился за пределы ВПП в аэропорту Якутска
Обновлено вчера в 23:52
Кино
Вышел тизерный трейлер фильма «Текст» с Петровым
Обновлено вчера в 09:51
Экономика
Российские авиакомпании получили рекордный убыток
Совокупный убыток российских авиакомпаний с января по март 2019 года составил 45,3 млрд руб.
Обновлено вчера в 10:01
Футбол
Сборная Чили разгромила Японию на Кубке Америки
Обновлено вчера в 20:50
Шоу-бизнес
Екатерина Климова разводится с мужем Гелой Месхи
Сайт Starhit сообщает о том, что Екатерина Климова разводится с мужем Гелой Месхи.
Обновлено вчера в 02:36
Общество
В России предложили изымать землю за нарушение пожарной безопасности
Забирать земельные участки предлагается, если они используются с нарушением требований пожарной безопасности в течение шести месяцев с даты выдачи предписания об устранении таких нарушений.
Обновлено вчера в 04:13
Армия и оружие
Бывший начальник Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс»
Экс-глава Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Виктор Муженко признался, что в 2014 году украинские летчики случайно атаковали колонну добровольческого батальона «Донбасс».
Обновлено 16 июня в 16:33
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27
Минобороны опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено вчера в 22:07
Культура
Матвиенко считает, что особняк Щукина нужно передать Пушкинскому музею
Часть собрания Щукина с полотнами Матисса, Моне, Дега, Гогена и других импрессионистов и пост-импрессионистов после революции была национализирована и со временем распределена между ГМИИ и Эрмитажем.
Обновлено вчера в 13:46
Здоровье
Свердловская медицина рассчитывает на инвестиции Китая
Свердловская область планирует развивать сотрудничество с Китаем в сфера здравоохранения, пишет ТАСС.
Обновлено в 00:03
Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено вчера в 12:31
Происшествия
В аэропорту «Толмачево» взбунтовались пассажиры задержанного рейса
В Новосибирском аэропорту проблемы с самолетом вызвали бунт среди пассажиров.
Обновлено вчера в 17:52
Общество
Элтон Джон встретится с Макроном
Президент Франции Эммануэль Макрон вручит певцу Элтону Джону орден Почетного легиона. Об этом сообщает Le Journal du Dimanche.
Обновлено вчера в 18:42
Экономика
ООН: К 2050 году население Земли приблизится к 10 млрд человек
По прогнозу Организации Объединённых Наций население нашей планеты в ближайшие 30 лет увеличится на 2 млрд человек и к 2050 году составит 9,7 млрд человек.
Обновлено вчера в 16:43
Экономика
Назван главный способ сокращения курения
Общество, в свою очередь, продвигает ограничения на курение в общественных местах, что ведет к увеличению бюджетных ассигнований на борьбу с табаком.
Обновлено вчера в 21:28
Происшествия
Калужанка пожаловалась Путину на ущемление жилищных прав
В Калуге Следственный комитет проводит проверку по обращению местной жительницы о нарушении жилищных прав.
Обновлено вчера в 06:55
Происшествия
В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова
Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.
Обновлено вчера в 11:49
Общество
Бутина начала преподавать заключенным в тюрьме США
Осужденной в США россиянке Марии Бутиной разрешили преподавать четыре дисциплины в тюрьме. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 20:51
Общество
Недостаточно бедных россиян намерены лишить господдержки
Региональные власти сообщили Минтруду о том, что граждане имеющие огород или свободную жилплощадь сами могут обеспечить себя.
Обновлено вчера в 01:58
Шоу-бизнес
Юлия Пересильд без белья покрасовалась на закрытии «Кинотавра»
Наряд подчеркивал идеальную фигуру Юлии, чем Пересильд воспользовалась по полной, не надев белье. Смелый поступок оценили модные эксперты.
Обновлено вчера в 02:45
Происшествия
Во время чемпионского парада «Торонто Рэпторс» открыли стрельбу
На чемпионском параде в Торонто по случаю победы баскетбольного клуба «Торонто Рэпторс» в НБА произошла стрельба, два человека пострадали, передает AP со ссылкой на заявление полиции.
Обновлено вчера в 17:11
Политика
Тимошенко: Украина станет конкурентом России по поставкам газа в ЕС
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что газотранспортная система Украины сможет конкурировать с Россией по поставкам газа в Европу при привлечении инвесторов и увеличении объёмов добычи сырья.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия
В Китае произошло мощное землетрясение
По меньшей мере 11 человек погибли, еще 122 получили ранения в результате двух мощных землетрясений, которые произошли в центральной китайской провинции Сычуань вечером в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 21:09
Общество
СПЧ просит запретить уничтожение еды
Налоговое регулирование выстроено так, что уничтожать еду выгодней, чем, например, передать благотворительным организациям, сетует СПЧ и предлагает запретить отправлять на свалки и уничтожать продукты питания и позволить беспрепятственно передавать их на благотворительные цели.
Обновлено вчера в 09:13
Музыка
У популярной певицы в США во время выступления треснул костюм
Популярная американская хип-хоп исполнительница Карди Би попала в неловкую ситуацию после того, как во время выступления у нее порвался комбинезон.
Обновлено вчера в 19:45
Культура
Азиза заявила, что Тальков хотел свести ее с криминальным авторитетом
Певица Азиза почти 30 лет назад пережила трагедию. Тогда 6 октября 1991 год перед выходом на сцену был убит кумир 90-х певец Игорь Тальков.
Обновлено вчера в 12:40
Общество
Владимир Путин ввел для отдыхающих россиян новый штраф
Владимир Путин, президент России подписал новый закон, согласно которому, всем любителям костров в лесу придется заплатить определенную сумму.
Обновлено вчера в 20:51
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Авто
Названы самые капризные современные двигатели
Обновлено вчера в 08:36
Происшествия
В Охотском море спасли семью с ребёнком на надувной лодке
Обновлено вчера в 23:36