Футбол
Гацкан покинет «Ростов» после матча против «Спартака»Российская газета 15:44
Молдавский полузащитник "Ростова" Александр Гацкан покидает "Ростов", за который выступал 11 лет. Игрок покинет клуб после матча с московским "Спартаком" во втором туре РПЛ. Александр Гацкан пришел в "Ростов" в 2008 году.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 21:39, Вашингтон
Политика
Мэй поспорила с Путиным в финальной речи
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не согласилась с высказыванием российского лидера Владимиар Путина о крахе идей либерализма.
Обновлено в 19:17
Происшествия
МИД Ирака осудил убийство турецкого дипломата в Эрбиле
МИД Ирака осудил убийство турецкого дипломата и сопровождающего его иракца в провинции Эрбиль (входит в состав Курдского автономного района (КАР), имеющего статус широкой автономии в составе Ирака).
Обновлено в 10:52
Экономика
Пальмового масла лишат льгот в России
Правительство и Госдума России запланировали лишить льгот по НДС для пищевых продуктов, содержащих пальмовое масло.
Обновлено в 17:02
Футбол
Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
Гаджеты
«Яндекс» нашел способ следить за доходами пользователей
Патент, зарегистрированный «Яндексом», получил название «Система и способ определения дохода пользователя мобильного устройства».
Обновлено в 18:12
Экономика
Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза
С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено вчера в 17:45
Общество
Акимов показал образец российского электронного паспорта
Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
Обновлено в 15:26
Армия и оружие
Эстонские ополченцы разгромили морской спецназ Британии
"Более многочисленные эстонские войска сплотились и провели успешные блокирующие действия для отражения наступающих морских пехотинцев", - сообщает пресс-служба британского флота.
Обновлено в 03:12
Армия и оружие
«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17
Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.
Обновлено в 05:01
Политика
МИД: Москва и Токио обсуждают мирный договор, а не передачу островов
Москва не может подтвердить сообщения СМИ о том, что РФ якобы отказалась обсуждать с Японией возможность передачи двух Курильских островов, страны обсуждают проблематику заключения мирного договора, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Обновлено в 11:36
Экономика
«Жёсткий» Brexit выйдет британской экономике боком – эксперты
Падение ВВП Великобритании уже в следующем году окажется на уровне трёх процентов в случае «жёсткого» Brexit, пишет The Times.
Обновлено в 19:33
Политика
Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления о том, что Украине грозит техногенная катастрофа в случае прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 19:28
Происшествия
Двое подозреваемых в разбое сотрудников ФСБ признали вину
Двое из семи сотрудников ФСБ, задержанных за разбой, признали вину, следует из материалов, оглашенных в Московском окружном военном суде.
Обновлено в 06:32
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Армия и оружие
Уфолог рассказал о российских аналогах «Зоны 51»
Российские аналоги "Зоны 51", в которой по легенде спрятаны свидетельства посещения Земли инопланетянами, могут находиться в Мытищах, в Крыму, на Урале и за ним, рассказал РИА Новости учредитель Русского уфологического общества Олег Курбатов.
Обновлено в 20:59
Общество
В Приморье нашли скалу из «Короля Льва»
Леопард по имени Тайфун попал на видео в заповеднике "Кедровая падь" в Приморье на каменном выступе, который ученым напомнил знаменитую скалу из мультфильма "Король Лев", сообщает ФГБУ "Земля леопарда".
Обновлено в 20:03
Происшествия
Российское судно «Гранит» потеряло ход у порта Ульсан в Южной Корее
Российское судно "Гранит" с 15 членами экипажа и более 1 тыс. тонн генерального груза на борту потеряло ход близ южнокорейского порта Ульсан, угрозы жизни людей и безопасности судна нет.
Обновлено в 18:59
Общество
Россияне не считают высшее образование важным фактором для достижения материального благополучия
Согласно результатам опроса, за последние годы усилилось скептическое отношение населения к обязательному получению высшего образования как к основному инструменту достижения материального благополучия.
Обновлено в 21:08
Общество
Вывезенная в Чечню россиянка назвала причину побега из дома
Обновлено в 16:28
Политика
Зеленский назвал условие для восстановления диалога с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что возвращение на родину арестованных в России украинских моряков может стать шагом для возобновления нормального диалога.
Обновлено в 16:26
Технологии
Россияне установили рекорд по числу пользователей даркнета
Согласно отраженной на официальном сайте Tor статистике, на начало года приложение использовали около 300 тысяч пользователей из РФ, однако в течение года их количество постоянно росло, а исторический максимум обновлялся 5 раз - 30 апреля, 13 мая, 20 мая, 9 июля и 11 июля.
Обновлено вчера в 11:40
Происшествия
Жителей Чемодановки оштрафовали после драки с цыганами
Шестерых жителей села Чемодановка привлекли к административной ответственности за перекрытие федеральной трассы после массовой драки с цыганами.
Обновлено в 14:58
Космос
Прототип «звездолета» от SpaceX загорелся во время испытаний
Обновлено в 07:58
Политика
Лавров прокомментировал ситуацию между США и Ираном
Всплеск напряженности вокруг Ирана — следствие опасного курса США, чья политика привела к резкому обострению обстановки в Персидском заливе.
Обновлено в 19:53
Здоровье
Вспышку вируса Эболы назвали ЧС международного масштаба
Обновлено в 14:25
Армия и оружие
США и Россия обсудили возможность договора с КНР по ядерному оружию
Ранее Reuters, ссылаясь на источник, сообщил, что представители США собираются 17 июля провести переговоры с Россией в Женеве о создании нового соглашения по ограничению ядерных вооружений.
Обновлено в 10:56
Армия и оружие
США исключили продажу Турции F-35
Обновлено в 14:56