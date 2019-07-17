Молдавский полузащитник "Ростова" Александр Гацкан покидает "Ростов", за который выступал 11 лет. Игрок покинет клуб после матча с московским "Спартаком" во втором туре РПЛ. Александр Гацкан пришел в "Ростов" в 2008 году.

Гацкан покинет «Ростов» после матча против «Спартака»

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