Футбол
Гацкан покинет ФК «Ростов» после матча со «Спартаком»Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону вчера в 15:31
35-летний полузащитник ФК «Ростов» Александр Гацкан покидает клуб после 11 лет. Как рассказали в пресс-службе жёлто-синих, предстоящий матч со «Спартаком» 20 июня станет последним для хавбека в составе клуба. Причиной ухода Александр Гацкан назвал желание проводить больше времени на поле.
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В ФК «Ростов» объяснили уход Александра Гацкана желанием чаще выходить на поле
Donnews.ruвчера в 15:06
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Спорт-Экспрессвчера в 13:36
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