35-летний полузащитник ФК «Ростов» Александр Гацкан покидает клуб после 11 лет. Как рассказали в пресс-службе жёлто-синих, предстоящий матч со «Спартаком» 20 июня станет последним для хавбека в составе клуба. Причиной ухода Александр Гацкан назвал желание проводить больше времени на поле.

Гацкан покинет ФК «Ростов» после матча со «Спартаком»

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