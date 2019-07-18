Футбол

Гацкан покинет ФК «Ростов» после матча со «Спартаком»Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону вчера в 15:31

Ростов — Спартак
20 июля
в 14:30
Чемпионат России
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
35-летний полузащитник ФК «Ростов» Александр Гацкан покидает клуб после 11 лет. Как рассказали в пресс-службе жёлто-синих, предстоящий матч со «Спартаком» 20 июня станет последним для хавбека в составе клуба. Причиной ухода Александр Гацкан назвал желание проводить больше времени на поле.
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Молдавский футболист
Молдавский и российский футболист, полузащитник. С августа 2008 года выступает за ФК «Ростов», капитан ФК «Ростов» с 2015 года. Игрок национальной сборной Молдавии, выступал за молодёжную сборную Молдавии.
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