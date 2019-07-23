Бывший капитан "Ростова" Александр Гацкан стал футболистом "Крыльев Советов", сообщается на официальном сайте самарского клуба. Как отмечается, 35-летний молдавский полузащитник подписал контракт с "Крыльями" сроком на один год с возможностью продления еще на сезон.

Экономика Российские производители уменьшили размер упаковки Производители продуктов и потребительских товаров в России за последние шесть лет сократили размер упаковок на 7-20%, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование GfK.

Общество В сети появился самый короткий тест на IQ Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.

Политика Скончался бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн В Пекине на 91-м году жизни умер бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн, сообщает Xinhuanet во вторник, 23 июля.

Космос Российские телескопы засекли в космосе секретные спутники США Разглядеть объекты, по данным РИА "Новости", помогли в Институте прикладной математики имени Келдыша РАН, Астрономического научного центра и Межгосударственной корпорации "Вымпел".

Шоу-бизнес Меган Маркл и принца Гарри обвинили в неуважении к принцу Джорджу Пользователи раскритиковали подобное поздравление от Меган и Гарри, и обвинили пару в «неуважении» к принцу Джорджу, в первую очередь потому, что герцоги не назвали мальчика по имени и не упомянули его королевский титул.

Футбол «Барселона» уступила «Челси» в дебютном матче Гризманна В Японии завершился товарищеский матч между испанской "Барселоной" и английским "Челси". Лондонская команда одержала победу со счетом 2:1.

Происшествия Медведев раскритиковал хабаровского губернатора за слова о лагере Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал слова губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который заявил о том, что никто не знал о существовании палаточного лагеря.

Экономика Россельхознадзор разрешил поставки белорусских яблок Поставки яблок и груш из Белоруссии в Россию были запрещены с 12 апреля, так как Россельхознадзор счел, что под видом белорусских фруктов в Россию может ввозиться продукция из санкционных стран.

Политика Борис Джонсон назвал свои приоритеты на посту премьера Британии Новый лидер Консервативной партии Великобритании и будущий премьер-министр страны Борис Джонсон заявил после оглашения результатов выборов, что считает своими приоритетами победу над оппозицией и реализацию брексита до конца октября.

Армия и оружие Южная Корея пригрозила России жесткими мерами Власти Южной Кореи пообещали России более жесткие меры, если ее самолеты вновь нарушат воздушное пространство страны.

Происшествия Летевший в Москву лайнер Azur Air вернулся в Анталью из-за поломки Boeing 767 российской авиакомпании Azur Air, которая накануне более чем на 16 часов задержала вылет одного из своих чартерных рейсов, подал сигнал о нештатной ситуации по пути из Антальи в Москву и возвращается обратно в турецкий аэропорт.

Политика В Госдуме осудили идею Вакарчука принять закон об отношениях с Россией Ранее, 22 июля, украинский музыкант, солист группы «Океан Эльзы» и лидер политической партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения между Украиной и Россией.

Общество Вид на жительство в Италии признал Владимир Соловьев Российский политик Алексей Навальный обнаружил наличие вида на жительство в Италии у известного телеведущего Владимира Соловьева.

Политика Жириновский раскрыл Зеленскому рецепт мира в Донбассе «Полностью отвести все войска от границ ДНР и ЛНР, убрать блокаду, восстановить все связи с Донбассом, предоставить жителям юго-востока Украины право свободно использовать русский язык, получить автономию, свою полицию, суды», — сказал политик, его слова приводит «РИА Новости» во вторник, 23 июля.

Спорт Литовская сторона подала протест на дисквалификацию Рапшиса на ЧМ Литовская сторона пытается опротестовать дисквалификацию пловца Данаса Рапшиса в финальном заплыве на дистанции 200 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Международной федерации плавания (FINA).

Технологии Служащим банков могут запретить пользоваться смартфонами Сотрудникам банков могут запретить пользоваться телефонами с камерой на рабочем месте, сообщают "Известия".

Политика Боровой попросил политического убежища в США Бывший председатель «Партии экономической свободы» Константин Боровой попросил политического убежища в Соединенных Штатах.

Экономика Приток мигрантов в Россию оказался аномальным В 2018 году приток иностранцев в Россию был самым низким за последние годы (125 тысяч человек) и не смог компенсировать естественную убыль населения.

Общество В Госдуме оценили законопроект об идентификации пользователей e-mail Зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с RT прокомментировал внесение сенаторами на рассмотрение в Государственную думу законопроекта, который предусматривает идентификацию пользователей электронной почты.

Политика Польша не пригласила Россию на 80-летие начала Второй мировой войны Восьмидесятую годовщину начала Второй мировой войны Польша будет отмечать вместе с Германией и без России.