Футбол
Гацкан перешел в «Крылья Советов»РИА Новости 08:26
Бывший капитан "Ростова" Александр Гацкан стал футболистом "Крыльев Советов", сообщается на официальном сайте самарского клуба. Как отмечается, 35-летний молдавский полузащитник подписал контракт с "Крыльями" сроком на один год с возможностью продления еще на сезон.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 10:00, Вашингтон
Экономика
Российские производители уменьшили размер упаковки
Производители продуктов и потребительских товаров в России за последние шесть лет сократили размер упаковок на 7-20%, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование GfK.
Обновлено в 02:29
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено вчера в 07:56
Политика
Партия Зеленского лидирует на выборах в Верховную Раду
Обновлено вчера в 05:01
Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли убитой активистку Елену Григорьеву
Обновлено вчера в 17:12
Политика
Скончался бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн
В Пекине на 91-м году жизни умер бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн, сообщает Xinhuanet во вторник, 23 июля.
Обновлено в 08:22
Космос
Российские телескопы засекли в космосе секретные спутники США
Разглядеть объекты, по данным РИА "Новости", помогли в Институте прикладной математики имени Келдыша РАН, Астрономического научного центра и Межгосударственной корпорации "Вымпел".
Обновлено в 07:47
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принца Гарри обвинили в неуважении к принцу Джорджу
Пользователи раскритиковали подобное поздравление от Меган и Гарри, и обвинили пару в «неуважении» к принцу Джорджу, в первую очередь потому, что герцоги не назвали мальчика по имени и не упомянули его королевский титул.
Обновлено в 07:23
Футбол
«Барселона» уступила «Челси» в дебютном матче Гризманна
В Японии завершился товарищеский матч между испанской "Барселоной" и английским "Челси". Лондонская команда одержала победу со счетом 2:1.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Самолет из Осло в Москву подал сигнал бедствия
Обновлено в 08:24
Происшествия
Медведев раскритиковал хабаровского губернатора за слова о лагере
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал слова губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который заявил о том, что никто не знал о существовании палаточного лагеря.
Обновлено в 07:11
Экономика
Россельхознадзор разрешил поставки белорусских яблок
Поставки яблок и груш из Белоруссии в Россию были запрещены с 12 апреля, так как Россельхознадзор счел, что под видом белорусских фруктов в Россию может ввозиться продукция из санкционных стран.
Обновлено в 08:58
Политика
Борис Джонсон назвал свои приоритеты на посту премьера Британии
Новый лидер Консервативной партии Великобритании и будущий премьер-министр страны Борис Джонсон заявил после оглашения результатов выборов, что считает своими приоритетами победу над оппозицией и реализацию брексита до конца октября.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие
Южная Корея пригрозила России жесткими мерами
Власти Южной Кореи пообещали России более жесткие меры, если ее самолеты вновь нарушат воздушное пространство страны.
Обновлено в 09:37
Наука
Купание за 1-2 часа до сна улучшает его качество
Обновлено вчера в 02:58
Происшествия
Летевший в Москву лайнер Azur Air вернулся в Анталью из-за поломки
Boeing 767 российской авиакомпании Azur Air, которая накануне более чем на 16 часов задержала вылет одного из своих чартерных рейсов, подал сигнал о нештатной ситуации по пути из Антальи в Москву и возвращается обратно в турецкий аэропорт.
Обновлено в 02:53
Политика
В Госдуме осудили идею Вакарчука принять закон об отношениях с Россией
Ранее, 22 июля, украинский музыкант, солист группы «Океан Эльзы» и лидер политической партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения между Украиной и Россией.
Обновлено в 05:12
Кино
На экраны выйдут продолжения мультфильмов «Умка» и «Веселая карусель»
Студия намерена возродить и снять продолжения советских мультфильмов «Веселая карусель», «Умка», «Приключения Пети и волка».
Обновлено вчера в 17:44
Общество
Вид на жительство в Италии признал Владимир Соловьев
Российский политик Алексей Навальный обнаружил наличие вида на жительство в Италии у известного телеведущего Владимира Соловьева.
Обновлено в 04:27
Политика
Жириновский раскрыл Зеленскому рецепт мира в Донбассе
«Полностью отвести все войска от границ ДНР и ЛНР, убрать блокаду, восстановить все связи с Донбассом, предоставить жителям юго-востока Украины право свободно использовать русский язык, получить автономию, свою полицию, суды», — сказал политик, его слова приводит «РИА Новости» во вторник, 23 июля.
Обновлено в 08:05
Спорт
Литовская сторона подала протест на дисквалификацию Рапшиса на ЧМ
Литовская сторона пытается опротестовать дисквалификацию пловца Данаса Рапшиса в финальном заплыве на дистанции 200 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Международной федерации плавания (FINA).
Обновлено в 08:33
Технологии
Служащим банков могут запретить пользоваться смартфонами
Сотрудникам банков могут запретить пользоваться телефонами с камерой на рабочем месте, сообщают "Известия".
Обновлено вчера в 23:08
Политика
Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель «Партии экономической свободы» Константин Боровой попросил политического убежища в Соединенных Штатах.
Обновлено в 09:16
Общество
Московская полиция называет незаконной акцию на Тверской улице 27 июля
"Личная безопасность граждан может оказаться под угрозой", - предупреждают в столичном управлении МВД.
Обновлено в 08:31
Экономика
Приток мигрантов в Россию оказался аномальным
В 2018 году приток иностранцев в Россию был самым низким за последние годы (125 тысяч человек) и не смог компенсировать естественную убыль населения.
Обновлено в 07:11
Общество
В Госдуме оценили законопроект об идентификации пользователей e-mail
Зампред комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с RT прокомментировал внесение сенаторами на рассмотрение в Государственную думу законопроекта, который предусматривает идентификацию пользователей электронной почты.
Обновлено в 07:18
Музыка
Лоза раскритиковал Metallica за исполнение «Группы крови»
Обновлено в 08:18
Политика
Польша не пригласила Россию на 80-летие начала Второй мировой войны
Восьмидесятую годовщину начала Второй мировой войны Польша будет отмечать вместе с Германией и без России.
Обновлено в 04:53
Общество
На Астраханский заповедник обрушились полчища саранчи
Обновлено в 07:18
Армия и оружие
Украина создает на Азовском море группы быстрого реагирования
Временный поверенный по делам США в Украине Уилл Тейлор, в рамках проведения «круглого стола» Морской охраны государственной погранслужбы (ГПС) Украины, сделал заявление о том, что на Украине образованы группы быстрого реагирования на Азовском море.
Обновлено в 08:54