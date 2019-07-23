Футбол

Гацкан перешел в «Крылья Советов»РИА Новости 08:26

Бывший капитан "Ростова" Александр Гацкан стал футболистом "Крыльев Советов", сообщается на официальном сайте самарского клуба. Как отмечается, 35-летний молдавский полузащитник подписал контракт с "Крыльями" сроком на один год с возможностью продления еще на сезон.
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