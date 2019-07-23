Футбол
Гацкан перешел в «Крылья Советов»РИА Новости 08:26
Бывший капитан "Ростова" Александр Гацкан стал футболистом "Крыльев Советов", сообщается на официальном сайте самарского клуба. Как отмечается, 35-летний молдавский полузащитник подписал контракт с "Крыльями" сроком на один год с возможностью продления еще на сезон.
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Здоровье
В подмосковном Домодедове открыли центр спасения конечностей
Центр спасения конечностей открылся на базе городской больницы в Домодедове.
Обновлено в 13:10
Общество
В Москву придет сильное похолодание
Обновлено в 10:31
Происшествия
Медведев раскритиковал слова хабаровского губернатора о лагере
"Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный", - сказал губернатор.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Кортеж Путина попытались заминировать
В Екатеринбурге двое мужчин якобы попытались заминировать кортеж президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:09
Происшествия
Суд продлил арест Абызова на три месяца
Обновлено в 13:52
Политика
Жириновский назвал сроки вхождения Украины в состав России
Лидер ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский не исключил, что Украина в скором времени может войти в состав России.
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия
В Петербурге жестоко убили ЛГБТ-активистку Елену Григорьеву
В Петербурге убили гражданскую активистку демократического, антивоенного и ЛГБТ-движений Елену Григорьеву.
Обновлено вчера в 10:57
Единоборства
Боксер Максим Дадашев скончался в больнице
Обновлено в 10:59
Политика
СМИ сообщили о вызове мэра Киева Кличко на допрос по делу о махинациях
Мэр Киева Виталий Кличко получил повестку и должен прийти на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).
Обновлено в 14:26
Политика
Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму
Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие
Президент Болгарии наложил вето на покупку у США истребителей F-16
Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на сделку по приобретению у США многоцелевых истребителей F-16 Block 70, сообщается на сайте Болгарского национального радио (БНР) во вторник, 23 июля.
Обновлено в 12:23
Армия и оружие
Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
По информации южнокорейских военных, которую приводит агентство Ренхап, российский самолет дважды нарушал воздушное пространство страны над Японским морем.
Обновлено вчера в 23:02
Технологии
При тесте электронного голосования в МГД зафиксировали атаки хакеров
Незапланированные атаки хакеров наблюдаются во время теста системы электронного голосования, который проходит в Москве во вторник, но система работает штатно, рассказал журналистам руководитель электронного штаба Илья Массух.
Обновлено в 05:53
Политика
Суд в Киеве оставил в силе запрет на переименование канонической УПЦ
Шестой апелляционный административный суд Киева отказался удовлетворить апелляцию министерства культуры по делу о переименовании канонической Украинской православной церкви, сообщил 23 июля синодальный юридический отдел УПЦ В декабре 2018 года на Украине вступил в силу закон, который может лишить каноническую УПЦ ее названия.
Обновлено в 14:19
Политика
Трамп пожаловался на «обдирание» США со стороны ЕС
Страны ЕС «обдирают» США в торговле хуже, чем Китай.
Обновлено в 14:33
Политика
США обвинили китайскую компанию в нарушении санкций против КНДР
Штаты выдвинули обвинения против четырех граждан КНР и китайской компании в нарушении санкций в отношении КНДР, сообщил минюст США во вторник.
Обновлено в 13:43
Футбол
«Краснодар» предложил 10 млн евро за хавбека «Сент-Этьена»
Краснодарский клуб выразил готовность приобрести права на футболиста за 10 миллионов евро, утверждает But Football Club.
Обновлено в 13:49
Политика
Лукашенко пригласили в Польшу на годовщину начала Второй мировой
Президента Белоруссии Александра Лукашенко пригласили в Польшу принять участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено в 12:13
Кино
Warner Bros. экранизирует «советский» комикс о Супермене
Обновлено в 12:05
Экономика
Росстат объяснил аномальный приток мигрантов в Россию
Резкий рост числа мигрантов в России в январе—апреле 2019-го связан с тем, что МВД с начала года передает в Росстат более полные данные, сообщили РБК в статистическом ведомстве.
Обновлено в 13:25
Футбол
Цорн улетел в Европу на переговоры по новичку «Спартака»
По информации "СЭ", генеральный директор "Спартака" Томас Цорн улетел в Европу на переговоры с потенциальным новичком красно-белых.
Обновлено в 09:28
Происшествия
Матчи ФНЛ начнутся с минуты молчания
Футбольная Национальная Лига выражает соболезнования родным и близким погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.
Обновлено в 10:50
Финансы
EUR/USD пробует закрепиться ниже важной поддержки на 1,1200 - FxPro
EUR/USD пробует закрепиться ниже важной поддержки на 1,1200, которая сдерживала ослабление пары с начала июня.
Обновлено в 02:18
Политика
Политик Константин Боровой попросил убежища в США
Бывший депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США, об этом он рассказал в интервью «Голосу Америки».
Обновлено в 13:45
Политика
МИД представил Концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе
«Перспективная стратегическая задача, обозначенная в документе, — создание в регионе Персидского залива целостного механизма коллективной безопасности и сотрудничества с вовлечением на равноправной основе всех государств региона», — указали в министерстве.
Обновлено в 13:39
Энергетика
Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу
Европейские трейдеры в своем письме указали, что после этого технический газ предоставил "Нафтогаз", но это не восстановило доверие участников рынка.
Обновлено в 13:00
Наука
В желудке тихоходки обнаружили загадочные кристаллы
Обновлено в 11:01
Спорт
Российский пловец может лишиться бронзы на ЧМ
Российский пловец Мартин Малютин может лишиться бронзовой награды чемпионата мира по водным видам спорта.
Обновлено в 11:02
Общество
В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей e-mail
Сенаторы во вторник, 23 июля, внесли в Госдуму законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой на территории России смогут только идентифицированные пользователи.
Обновлено в 05:16