Футбол

Гацкан перешел в «Крылья Советов»РИА Новости 08:26

Бывший капитан "Ростова" Александр Гацкан стал футболистом "Крыльев Советов", сообщается на официальном сайте самарского клуба. Как отмечается, 35-летний молдавский полузащитник подписал контракт с "Крыльями" сроком на один год с возможностью продления еще на сезон.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Гацкан подписал контракт с «Крыльями Советов» (фото)

Советский спорт08:15

Гацкан рассказал, почему решил покинуть «Ростов»

Чемпионат09:45

Гацкан поделился ожиданиями от перехода в «Крылья Советов»

Спорт-Экспресс09:32

Гацкан: «С Божовичем у нас проблем не будет, знаю его требования»

Sport24.ru09:38

Александр Гацкан подписал контракт с «Крыльями Советов»

Волга Ньюс07:52

Гацкан подписал с «Крыльями» контракт по схеме «1+1»

Sports.ru08:23

Гацкан стал игроком «Крыльев Советов»

Матч ТВ07:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 11:30, Вашингтон
Единоборства

Российский боксер Максим Дадашев умер от полученных во время боя травм

Обновлено в 11:10
Происшествия

Посадившего сына на цепь на Кубани отца могут лишить родительских прав

Обновлено в 11:06
Политика

Трамп поздравил Джонсона с избранием на пост британского премьера

Президент США Дональд Трамп поздравил Бориса Джонсона с избранием на должность нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Британии.
Обновлено в 08:07
Армия и оружие

Южная Корея пригрозила России жесткими мерами

Власти Южной Кореи пообещали России более жесткие меры, если ее самолеты вновь нарушат воздушное пространство страны.
Обновлено в 09:37
Происшествия

Увеличилось число погибших детей при пожаре в лагере под Хабаровском

Обновлено в 05:27
Спорт

Австралийский пловец получает угрозы из-за бойкота награждения на ЧМ

Австралийский пловец Мак Хортон стал получать угрозы после того, как бойкотировал награждение на чемпионате мира по водным видам спорта, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:36
Транспорт

В Ростове в автобусах подорожает проезд

Напомним, что последний раз проезд в автобусах Ростова подорожал в октябре 2017 года.
Обновлено в 06:53
Происшествия

Геологи на вездеходе упали в ущелье на Камчатке и погибли

Обновлено в 10:09
Происшествия

Абызов отказался сотрудничать со следствием

Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в мошенничестве, отказался давать показания и сотрудничать со следствием.
Обновлено в 07:35
Экономика

Поток мигрантов в Россию признали аномальным

Миграционный прирост населения резко увеличился в первые месяцы 2019 года, с 57,1 тысячи человек в январе-апреле 2018 года до 98 тысяч в январе-апреле 2019 года, говорится в исследовании.
Обновлено в 06:00
Общество

В Москву придет резкое похолодание

В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Экономика

Путин рассчитывает на успехи в развитии Кабардино-Балкарии

Президент России Владимир Путин в целом доволен развитием Кабардино-Балкарии и пожелал успехов в работе временно исполняющему обязанности главы республики Казбеку Кокову, который намерен добиться высоких темпов развития региона.
Обновлено в 07:41
Экономика

В Госдуме поддержали повышение НДС на пальмовое масло

Комитет Государственной думы по бюджету и налогам поддержал повышение налога на добавленную стоимость на пальмовое масло до 20%, сообщает ФАН.
Обновлено вчера в 11:42
Происшествия

Матчи третьего тура РПЛ начнутся с минуты молчания

Российская премьер-лига выразила соболезнования родителям и близким погибших при пожаре в детском лагере под Хабаровском, пишет «Интерфакс».
Обновлено в 10:49
Авто

УАЗ показал «эксклюзивную» фотографию салона «Патриота» с «автоматом»

Российский автопроизводитель УАЗ разместил в своих социальных сетях эксклюзивные фотографии интерьера внедорожника УАЗ «Патриот» с АКПП.
Обновлено вчера в 12:02
Политика

Опубликован перечень поручений Путина

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания VI медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", которое прошло в мае этого года.
Обновлено в 11:11
Экономика

Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей

Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 02:29
Кино

Опубликован рейтинг лучших фильмов десятилетия

Издание IndieWire составило список лучших фильмов десятилетия. Первую строчку заняла картина Барри Дженкинса «Лунный свет».
Обновлено в 11:11
Общество

Московская полиция называет незаконной акцию на Тверской улице 27 июля

Ранее незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы предложили прийти к мэрии 27 июля, если их не допустят до выборов, - напоминает Интерфакс.
Обновлено в 08:31
Шоу-бизнес

Собчак опубликовала нежное видео поцелуя с Богомоловым

Телеведущая Ксения Собчак решила в день рождения своего возлюбленного режиссера Константина Богомолова поздравить его публично в Instagram.
Обновлено в 10:35
Политика

Медведев назначил Орешкину нового заместителя

Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение (*pdf) о назначении нового заместителя главы Минэкономразвития.
Обновлено в 11:16
Происшествия

В Санкт-Петербурге нашли убитой активистку Елену Григорьеву

Обновлено вчера в 17:12
Гаджеты

Apple планирует купить у Intel бизнес по производству 5G-модемов

Ранее производители уже вели переговоры о сделке, но они были временно приостановлены, когда Apple достигла соглашения с конкурентом Intel – компанией Qualcomm.
Обновлено в 03:54
Происшествия

Двое россиян погибли в Италии при крушении вертолета

Итальянские власти расследуют крушение вертолета Robinson 66 у острова Горгона в провинции Ливорно, в результате которого погибли два человека, передает «Интерфакс».
Обновлено в 11:08
Политика

Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией

Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.
Обновлено в 00:19
Политика

В Госдуме увидели в инициативе сенаторов угрозу тайне личной переписки

«Обозначенный в законопроекте механизм ограничения пересылки запрещенной информации не оговаривает необходимость законности действий со стороны уполномоченного органа и может быть истолкован как произвольное внесудебное ограничение установленного Конституцией права граждан на тайну личной переписки», — пояснил Левин (цитата по ТАСС).
Обновлено в 10:40
Музыка

Агилера рухнула с лестницы на концерте в Петербурге

Кристина Агилера упала с лестницы во время концерта в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:19
Происшествия

Чиновника осудили за взятки медом и яйцами в Петербурге

Бутин в течение трех лет брал взятки от торговцев в неположенных местах. Один из продавцов выплачивал осужденному 2 000 рублей в месяц.
Обновлено в 10:46
Общество

Соловьев подтвердил наличие у него вида на жительство в Италии

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на расследование политика Алексея Навального, обнаружившего у него наличие вида на жительство в Италии.
Обновлено вчера в 13:41
Происшествия

На съемках «Форсажа 9» разбился дублер Вина Дизеля

Дублер американского актера Вина Дизеля разбился во время съемок "Форсажа 9".
Обновлено в 10:28
Чемпионат России по футболуБольше новостей по теме
Главное