Футбол
Гацкан перешел в «Крылья Советов»РИА Новости 08:26
Бывший капитан "Ростова" Александр Гацкан стал футболистом "Крыльев Советов", сообщается на официальном сайте самарского клуба. Как отмечается, 35-летний молдавский полузащитник подписал контракт с "Крыльями" сроком на один год с возможностью продления еще на сезон.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 11:30, Вашингтон
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Кино
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Издание IndieWire составило список лучших фильмов десятилетия. Первую строчку заняла картина Барри Дженкинса «Лунный свет».
Обновлено в 11:11
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Ранее производители уже вели переговоры о сделке, но они были временно приостановлены, когда Apple достигла соглашения с конкурентом Intel – компанией Qualcomm.
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Происшествия
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Итальянские власти расследуют крушение вертолета Robinson 66 у острова Горгона в провинции Ливорно, в результате которого погибли два человека, передает «Интерфакс».
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Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией
Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.
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В Госдуме увидели в инициативе сенаторов угрозу тайне личной переписки
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