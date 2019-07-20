Футбол

Гацкан отдал капитанскую повязку ФК «Ростов» СигурдссонуREGNUM 14:11

Первыми на поле выйдут Сергей Песьяков, Алексей Козлов, Рагнар Сигурдссон, Дмитрий Чистяков, Евгений Чернов, Матиас Норманн, Хорен Байрамян, Роман Еременко, Ивелин Попов, Алексей Ионов, Элдор Шомуродов. https: / / www.instagram.com / p / B0JYBZ7JpwN / Гацкан, пополнивший ряды "Ростова" в 2008 году, надел капитанскую повязку в 2015 году.
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