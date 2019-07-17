Футбол

Гацкан объяснил своё решение уйти из «Ростова» после 11 лет в клубеRT на русском 13:41

Полузащитник и капитан футбольного клуба «Ростов» Александр Гацкан прокомментировал своё решение уйти из команды.
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Источник: Александр Гацкан может покинуть «Ростов» после матча со «Спартаком»

Donnews.ruвчера в 15:41
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Александр Михайлович Гацкан
Молдавский футболист
Молдавский и российский футболист, полузащитник. С августа 2008 года выступает за ФК «Ростов», капитан ФК «Ростов» с 2015 года. Игрок национальной сборной Молдавии, выступал за молодёжную сборную Молдавии.
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