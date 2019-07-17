Полузащитник и капитан футбольного клуба «Ростов» Александр Гацкан прокомментировал своё решение уйти из команды.

Гацкан объяснил своё решение уйти из «Ростова» после 11 лет в клубе

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