Футбол
Гацкан объяснил своё решение уйти из «Ростова» после 11 лет в клубеRT на русском 13:41
Полузащитник и капитан футбольного клуба «Ростов» Александр Гацкан прокомментировал своё решение уйти из команды.
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Источник: Александр Гацкан может покинуть «Ростов» после матча со «Спартаком»
Donnews.ruвчера в 15:41
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 14:04, Вашингтон
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