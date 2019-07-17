Футбол
Гацкан объяснил своё решение уйти из «Ростова» после 11 лет в клубеRT на русском 13:41
Полузащитник и капитан футбольного клуба «Ростов» Александр Гацкан прокомментировал своё решение уйти из команды.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:29, Вашингтон
Происшествия
МИД Ирака осудил убийство турецкого дипломата в Эрбиле
МИД Ирака осудил убийство турецкого дипломата и сопровождающего его иракца в провинции Эрбиль (входит в состав Курдского автономного района (КАР), имеющего статус широкой автономии в составе Ирака).
Обновлено в 10:52
Политика
Путин и Лукашенко посетили службу на Валааме
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вечером после посещения Валаама лидеры вернутся в Санкт-Петербург.
Обновлено в 08:56
Происшествия
В Самарской области отравились более 40 граждан Узбекистана
В Самарской области начали доследственную проверку после госпитализации из-за отравления более 46 граждан Узбекистана в селе Кошелевка.
Обновлено в 11:58
Политика
Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах»
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.
Обновлено в 13:25
Космос
Астрономы опубликовали впечатляющее фото МКС, проходящей мимо Солнца
Впечатляющая фотография Международной космической станции (МКС), проходящей мимо Солнца, была выбрана NASA «изображением дня».
Обновлено в 13:07
Футбол
Александр Точилин: «Высокая цель „Сочи“ — первое место в РПЛ»
Главный тренер «Сочи» Александр Точилин в преддверии матча с «Зенитом» в рамках 2-го тура чемпионата России рассказал о финансировании «барсов», а также прокомментировал трансферную политику клуба.
Обновлено в 11:25
Гаджеты
Китайский клон iPhone XI показали на фото
Обновлено в 03:36
Политика
СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено в 09:06
Политика
Контактная группа согласовала бессрочное перемирие в Донбассе
Контактная группа по Донбассу одобрила новое бессрочное перемирие. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
Обновлено в 13:38
Авто
Началось производство компактного кроссовера Skoda Kamiq
Чешский автомобильный гигант Skoda объявил о начале производства компактного кроссовера Skoda Kamiq.
Обновлено в 13:17
Космос
Завершился второй эксперимент имитации полета на Луну
Обновлено в 09:25
Политика
В Кремле прокомментировали идею конфискации имущества коррупционеров
В Кремле пока не обсуждалась конфискация имущества коррупционеров, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 05:33
Политика
Суд продлил на три месяца арест украинским морякам
Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил сроки ареста 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе осенью 2018 года, сообщил «Интерфакс».
Обновлено в 06:09
Политика
Путин упростил получение гражданства России для всех жителей Донбасса
Российский лидер Владимир Путин подписал указ, который разрешает жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать российское гражданство быстро и просто, сообщается на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 14:31
Общество
Россиянам перестанут выдавать бумажные паспорта в 2022 году
Выдача бумажных паспортов будет прекращена в 2022 году. Вместо них у россиян будут электронные документы.
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес
Анна Седокова призналась, что тратит больше миллиона рублей в месяц
Седокова давно мечтала о собственном жилье в столице, но сейчас в новую квартиру она пока переезжать не собирается, так как там идет ремонт.
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес
Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум
Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07
Армия и оружие
США исключили продажу Турции F-35
Покупка Турцией российских ЗРК С-400 несовместима с поставками Анкаре новейших американских самолетов F-35, подтвердила в заявлении пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
Обновлено в 14:56
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали друга Алексея Кудрина
В Санкт-Петербурге задержан бизнесмен Рушан Насибулин, которого называют другом председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться
Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
Обновлено вчера в 11:04
Армия и оружие
Турчинов: Украина сможет уничтожить Крымский мост за несколько минут
Обновлено 15 июля в 10:53
Политика
На Украине завели 11 уголовных дел против Порошенко и его соратников
Государственное бюро расследований Украины занимается 11 уголовными делами в отношении экс-президента Петра Порошенко и ряда других высокопоставленных лиц, сообщает РБК со ссылкой на директора бюро Романа Трубы.
Обновлено в 06:54
Гаджеты
Представлен «неубиваемый» смартфон Doogee S90 Pro
Обновлено в 07:59
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Политика
На Украине арестованы счета партии Порошенко
Следующим "более унизительным" шагом для Петра Алексеевича, добавил он, станет принудительное перечисление средств партии пана Порошенко, которая ныне активно борется за места в будущей Верховной раде, на личный счет экс-соратника Януковича.
Обновлено в 14:55
Авто
В Сети показали обновленный Hyundai Solaris
Корейская компания Hyundai готовит к премьере обновленный седан Hyundai Verna (Solaris) для рынка Китая.
Обновлено в 08:19
Политика
Служащим по контракту рядовым существенно повысят зарплату
Рядовым и сержантам, служащим по контракту, с 1 сентября 2019 года существенно повысят зарплату, сообщает газета Вооруженных сил РФ «Красная звезда».
Обновлено в 00:35
Политика
Порошенко призвал Европарламент сохранить санкции против России
Делегация Украины призвала депутатов Европарламента сохранить и усилить санкции против России в случае невыполнения ей Минских соглашений.
Обновлено в 13:52
Технологии
Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Amazon
Еврокомиссия (ЕК) запустила антимонопольное расследование в отношении компании Amazon, которая, возможно, нарушила правила конкуренции ЕС при использовании конфиденциальных данных от независимых розничных торговцев.
Обновлено в 07:06