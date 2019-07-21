Футбол
Гацкан: не знаю, как можно не дать такой пенальти, но это «Спартак»Чемпионат вчера в 17:58
|16′
Андрей Ещенко
Николай Рассказов
Хорен Байрамян
|23′
|26′
Луис Адриано
Хорен Байрамян
Александр Зуев
|57′
Александр Зуев
|60′
Роман Еременко
|63′
|66′
Георгий Джикия
|67′
Эсекиэль Понсе
Георгий Мелкадзе
|73′
Георгий Мелкадзе
Ивелин Попов
Александр Саплинов
|80′
|84′
Зелимхан Бакаев
|87′
Зелимхан Бакаев
Александр Ташаев
Алексей Ионов
Александр Гацкан
|87′
|88′
Фернандо
Александр Зуев
|90′+1′
Ростов
Расстановка 4‑5‑1
30
Песьяков
34
Козлов
78
Чистяков
6
Сигурдссон
28
Чернов
84
Гацкан
17
Норманн
26
Саплинов
7
Еременко
23
Зуев
14
Шомуродов
98
Максименко
92
Рассказов
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
88
Ташаев
47
Зобнин
7
Гулиев
11
Фернандо
37
Мелкадзе
12
Адриано
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
Была пара моментов, когда я не знаю, как можно не дать такой пенальти, но это «Спартак».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Норманн: «Когда на твою игру приходит 35 000 человек, возникает мысль, что всё делаешь правильно»
Евро-футбол.рувчера в 17:58
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 07:57, Вашингтон
Политика
В Австралии завершилось голосование на выборах в Раду
Голосование на внеочередных выборах в Верховную раду завершилось в Австралии, в нем приняли участие 4% избирателей.
Обновлено в 07:19
Политика
Зеленский назвал главные качества будущего премьера Украины
Обновлено в 05:53
Происшествия
Стендап-комик умер на сцене во время выступления
Стендап-комик из Индии Манджунатх Найду умер во время выступления в Дубае.
Обновлено в 06:55
Кино
Что будет с Мстителями: в Marvel рассказали о новой фазе вселенной
Фантастическая четверка, Люди Икс, Блэйд, четвертая часть "Тора" и возвращение Натали Портман, Анджелина Джоли в "Вечных" и много сериалов - "Газета.Ru" рассказывает о будущих проектах новой фазы киновселенной Marvel.
Обновлено в 06:33
Общество
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется лето
Летняя погода в столичный регион вернется на следующей неделе. По крайней мере, так говорят синоптики.
Обновлено в 05:52
Политика
Парубий приехал голосовать на выборах без паспорта
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий забыл взять паспорт для участия в голосовании на досрочных выборах в украинский парламент.
Обновлено в 06:21
Футбол
На «Ростов Арене» произошло столкновение фанатов «Спартака» с ОМОНом
После завершения матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" произошла потасовка, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 18:25
Общество
В Петербурге для репетиции военно-морского парада разведут мосты
Напомним, Главный военно-морской парад состоится в Петербурге 28 июля.
Обновлено 18 июля в 15:39
Общество
Мэрия Краснодара объявила штормовое предупреждение
В столице Кубани 21 июля объявили штормовое предупреждение.
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес
В Сети появилось первое фото младшей дочери Хабенского
Супруга актера Константина Хабенского опубликовала в соцсети первые снимки их с мужем младшей дочери - хотя девочке уже полгода, родители до сих пор не показывали ее публике, так как предпочитают оберегать свою личную жизнь от чужих глаз.
Обновлено в 07:42
Происшествия
Испанский суд отпустил подозреваемых в изнасиловании россиянки
Следственный суд Барселоны постановил освободить из-под стражи подозреваемых в причастности к изнасилованию россиянки.
Обновлено в 03:42
Энергетика
В Грузии цены на бензин достигли исторического максимума
В Грузии цены на бензин всех видов повысились на несколько тетри (в одном грузинском лари 100 тетри) и достигли исторического максимума, передает Rustavi 2.
Обновлено вчера в 13:44
Общество
В Екатеринбурге после ночной грозы затопило улицы
В Екатеринбурге после ночной грозы затопило сразу несколько улиц, передает корреспондент Накануне.RU.
Обновлено в 05:00
Футбол
Буффон и Роналду — в стартовом составе «Ювентуса» на матч с «Тоттенхэмом»
«Ювентус» и «Тоттенхэм» назвали стартовые составы на матч Международного кубка чемпионов.
Обновлено в 07:04
Технологии
Airbus представил концепт пассажирского самолета, похожего на птицу
Авиастроительный концерн Airbus показал концепт пассажирского самолета Bird of Prey, который похож на хищную птицу.
Обновлено вчера в 06:06
Армия и оружие
Украина сорвала бессрочное перемирие в Донбассе
Обновлено в 07:30
Происшествия
Boeing экстренно вернулся в Москву из-за пожара
Обновлено в 06:46
Политика
Лондон может ввести санкции против Ирана после задержания танкера
Ранее Британия заподозрила Россию в причастности к задержанию судна Британия может объявить о введении дипломатических и экономических мер против Ирана после инцидента с танкером Stena Impero, задержанным недавно в Ормузском проливе.
Обновлено в 02:15
Кино
«Мстители: Финал» устанавливает новый мировой рекорд кассовых сборов
Очередной кинофильм от студии Marvel «Мстители: Финал» готовится установить новый рекорд по объему кассовых сборов.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Марш в защиту ЛГБТ в польском Белостоке закончился беспорядками
«Марш равенства» в поддержку ЛГБТ в польском Белостоке на площади Независимого объединения студентов закончился уличными беспорядками в субботу, 20 июля.
Обновлено вчера в 16:11
Политика
Британский министр финансов Хаммонд объявил о своей отставке
Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд объявил, что уйдет в отставку до смены премьер-министра страны, которая произойдет в среду, 24 июля.
Обновлено в 07:53
Футбол
Агент Бэйла назвал Зидана «позорищем»
Агент хавбека «Реала» Гарета Бэйла Джонатан Барнетт оценил слова главного тренера команды Зинедина Зидана о скорой продаже валлийца.
Обновлено в 06:34
Наука
Создана библиотека изображений, недоступных для искусственного интеллекта
Обновлено 19 июля в 02:59
Авто
Составлен рейтинг лучших российских спорткаров
Замкнули пятерку самые известные спорткары из списка – Marussia B1 (или B2) с 3,5-литровой «шестеркой» на 240 сил и среднемоторный родстер «Крым», построенный российскими студентами на базе LADA Kalina.
Обновлено в 04:22
Общество
Тайфун «Данас» обрушился на юг Приморья
Тайфун "Данас", бушевавший над территорией Северной Кореи, начал оказывать влияние на юг Приморского края.
Обновлено в 07:10
Политика
Разумков заявил, что может занять должность спикера Рады
Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков допустил, что займет пост председателя Верховной Рады Украины нового созыва после внеочередных парламентских выборов.
Обновлено в 03:53
Культура
В Волгоградской области пройдет фестиваль казачьей культуры
В рамках фестиваля проходят научно-практические конференции, выступления фольклорных коллективов и мастеров русского рукопашного боя, конно-спортивное шоу, выставка-ярмарка изделий мастеров народных художественных промыслов Волгоградской области, народные игры и танцы, театрализованные представления на темы казачьей жизни и местных обычаев.
Обновлено 19 июля в 09:57
Общество
На Сахалине уволили зампреда правительства из-за драки в кафе
Зампредседателя правительства Сахалинской области Кирилла Подберезного отправили в отставку, сообщила пресс-служба главы региона.
Обновлено в 04:16
Происшествия
В Петербурге арестовали мужчину, устроившего поножовщину в метро
В Петербурге на заседании Ленинского районного суда избрали меру пресечения мужчине, который 19 июля набросился с ножом на двух глухонемых пассажиров в вагоне метро на станции "Пушкинской".
Обновлено в 07:23