Футбол
Гацкан награжден почетным знаком «Футбольная слава Дона»Спорт-Экспресс 04:52
Полузащитник и капитан "Ростова" Александр Гацкан получил почетный знак "Футбольная слава Дона" в честь своего 35-летия, сообщает официальный Твиттер команды. Молдавский хавбек отпраздновал свой день рождения 27 марта.
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Четырехполосная "Таврида" протяженностью 250 километров соединит восток и запад полуострова.
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Герцогиня Сассекская Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию, пишет The Sun.
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В воскресенье на Украине проходят президентские выборы Сенатор от Марий Эл, глава комитета по международным делам, Константин Косачев заявил, что Украину ждет полный разрыв экономических связей с РФ в случае победы действующего президента Петра Порошенко.
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