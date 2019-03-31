Футбол

Гацкан награжден почетным знаком «Футбольная слава Дона»Спорт-Экспресс 04:52

Полузащитник и капитан "Ростова" Александр Гацкан получил почетный знак "Футбольная слава Дона" в честь своего 35-летия, сообщает официальный Твиттер команды. Молдавский хавбек отпраздновал свой день рождения 27 марта.
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Гацкан награждён почётным знаком «Футбольная слава Дона»

Чемпионат08:15

Капитан «Ростова» Гацкан награжден почетным знаком «Футбольная слава Дона»

Sport24.ru05:55

Гацкана наградили почетным знаком «Футбольная слава Дона»

Бомбардир.ру06:35

Гацкан награжден почетным знаком «Футбольная слава Дона»

Спорт-Экспресс04:52
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В художественном музее Лувр Абу-Даби (филиал парижского Лувра в столице Объединенных Арабских Эмиратов) пропала картина «Спаситель мира» (Salvator Mundi) авторства Леонардо да Винчи.
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Полиция Лондона разыскивает мужчину, который предположительно стоит за четырьмя нападениями на случайных прохожих, совершенными в субботу и воскресенье в районе Эдмонтон.
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Физики из Массачусетского технологического института и других стран провели первый запуск нового эксперимента по обнаружению аксионов — гипотетических частиц, которые, по прогнозам, будут одними из самых легких частиц во вселенной.
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После родов Сашу Савельеву поддержала и многодетная Мария Кожевникова.
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Путин высоко оценил профессиональные качества Матвиенко

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Трассу «Таврида» в Крыму построили наполовину

Четырехполосная "Таврида" протяженностью 250 километров соединит восток и запад полуострова.
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Обновлено в 08:08
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Лавров прокомментировал слова Помпео о новых мерах НАТО против России

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Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию

Герцогиня Сассекская Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию, пишет The Sun.
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Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Уфы» на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги.
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В воскресенье на Украине проходят президентские выборы Сенатор от Марий Эл, глава комитета по международным делам, Константин Косачев заявил, что Украину ждет полный разрыв экономических связей с РФ в случае победы действующего президента Петра Порошенко.
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Александр Михайлович Гацкан
Молдавский футболист
Молдавский и российский футболист, полузащитник. С августа 2008 года выступает за ФК «Ростов», капитан с 2015 года. Игрок национальной сборной Молдавии, выступал за молодёжную сборную Молдавии.
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