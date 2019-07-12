Футбол

Гацкан может вернуться в «Рубин»Бомбардир.ру 09:58

«Рубин» проявляет интерес к полузащитнику «Ростова» Александру Гацкану, сообщает «БИЗНЕС Online». По информации источника, казанский клуб сделал 35-летнему футболисту предложение о переходе. 17 июня хавбек заключил с «Ростовом» новый контракт до 2020 года.
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«Рубин» проявляет интерес к капитану «Ростова» Гацкану

Sport24.ru09:00

СМИ: «Рубин» заинтересован в приобретении Гацкана

Матч ТВ09:52

«Рубин» хочет подписать 35-летнего Гацкана

Sports.ru10:55

Гацкан может перейти в «Рубин»

Советский спорт10:21

«Рубин» сделал предложение Гацкану

Чемпионат09:59

«Рубин» интересуется Гацканом

Спорт БИЗНЕС Online08:35

Источник: «Рубин» хочет приобрести Гацкана

Спорт-Экспресс08:40
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 11:52, Вашингтон
Происшествия

В российском городе расстреляли полицейских

В Среднеколымске (Якутия) неизвестный напал с огнестрельным оружием на сотрудников правоохранительных органов.
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В Лондоне нашли мертвой 17-летнюю скрипачку из России

В Лондоне обнаружили тело 17-летней Кати Цукановой.
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Магазин интимных товаров, предположительно принадлежащий дочери Рамзана Кадырова, ведет бизнес с серьезными нарушениями.
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Транспорт

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Происшествия

В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку

В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
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Политика

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Политика

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Футбол

«Генк» объявил о переходе Яниса Хаджи, которым интересовался «Спартак»

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Политика

В США не поддержали идею расширить формат переговоров по Украине

Ранее с инициативой фактически расширить «нормандский формат» выступил президент Украины Владимир Зеленский — российскому лидеру Владимиру Путину он предложил обсудить, «чей Крым» и «кого там нет в Донбассе» при участии глав США, Великобритании, Франции и Германии.
Обновлено в 11:36
Происшествия

Росархив оценил последствия пожара в госархиве литературы и искусства

Обновлено в 08:58
Футбол

Зидан покинул сбор «Реала» по семейным обстоятельствам

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан покинул расположение команды на сборе в Монреале.
Обновлено в 10:10
Футбол

«Барселона» купила Гризманна у «Атлетико» за €120 млн

Обновлено в 10:59
Космос

Впервые обнаружен лунообразующий диск вокруг далекой планеты

Обновлено в 05:25
Политика

Телеведущий украинского канала нецензурно обратился к Путину

Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Владимиру Путину, записанное на русском языке.
Обновлено в 11:39
Политика

Зеленский внес законопроект о люстрации Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации экс-главы страны Петра Порошенко и его команды, передает РИА "Новости".
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Наука

Ученые: Механизмы регуляции сна рыб и наземных позвоночных совпадают

Учёные из Стэнфордского университета (США), наблюдая активность мозга спящих рыб, устаовили деление их сна на фазы, аналогичные для млекопитающих.
Обновлено в 03:48
Общество

Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел

Массовая гибель пчел в ряде регионов России связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.
Обновлено в 11:00
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Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии

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Обновлено в 10:50
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Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором

Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
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На Украине пообещали вновь провести корабли через Керченский пролив

Украина может в очередной раз попытаться провести свои военные корабли через Керченский пролив на глазах у российской стороны.
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Группа Metallica выпустит детскую книжку

Рок-группа Metallica выпускает свою биографию в формате детской книжки, сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 12:16
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Дом родителей Зеленского проверяют из-за сообщения о минировании

Украинские правоохранители проверяют анонимное сообщение о минировании ряда объектов в Кривом Роге, в частности, дома, где живут родители президента Владимира Зеленского, сообщило местное издание "Первый криворожский".
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Метеоролог назвал сроки возвращения летнего тепла в Москву

Старков отметил, что летняя погода вернется уже на следующей неделе — температура днем поднимется опять до 25 градусов тепла.
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Начались поставки С-400 в Турцию

Министерство обороны Турции заявило, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 начались в пятницу, 12 июля.
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Александр Михайлович Гацкан
Молдавский футболист
Молдавский и российский футболист, полузащитник. С августа 2008 года выступает за ФК «Ростов», капитан ФК «Ростов» с 2015 года. Игрок национальной сборной Молдавии, выступал за молодёжную сборную Молдавии.
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