Футбол
Гацкан может вернуться в «Рубин»Бомбардир.ру вчера в 09:58
По информации источника, казанский клуб сделал 35-летнему футболисту предложение о переходе. 17 июня хавбек заключил с «Ростовом» новый контракт до 2020 года. Гацкан уже выступал за «Рубин» с 2006 по 2008 год, сыграл 46 матчей и забил два гола.
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