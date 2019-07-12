Футбол

Гацкан может вернуться в «Рубин»Бомбардир.ру вчера в 09:58

По информации источника, казанский клуб сделал 35-летнему футболисту предложение о переходе. 17 июня хавбек заключил с «Ростовом» новый контракт до 2020 года. Гацкан уже выступал за «Рубин» с 2006 по 2008 год, сыграл 46 матчей и забил два гола.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Рубин» проявляет интерес к капитану «Ростова» Гацкану

Sport24.ruвчера в 09:00

«Рубин» интересуется Гацканом

Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 08:35

Источник: «Рубин» хочет приобрести Гацкана

Спорт-Экспрессвчера в 08:40

Гацкан может перейти в «Рубин»

Советский спортвчера в 10:21

«Рубин» сделал предложение Гацкану

Чемпионатвчера в 09:59

СМИ: «Рубин» заинтересован в приобретении Гацкана

Матч ТВвчера в 09:52

«Рубин» хочет подписать 35-летнего Гацкана

Sports.ruвчера в 10:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:18, Вашингтон
Происшествия

Здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомета

Здание телеканала "112 Украина" в Киеве обстреляли неизвестные в ночь на субботу из гранатомета, никто не пострадал.
Обновлено в 02:42
Происшествия

Правоохранители рассказали о новом методе обмана в интернете

Правоохранители рассказали о новом методе обмана людей в интернете, который сейчас активно расходятся среди мошенников.
Обновлено вчера в 23:55
Транспорт

СМИ узнали об отмене штрафа ЦОДД за уменьшенные дорожные знаки

Обновлено в 02:36
Экономика

На Кировском заводе запустили производство нового поколения тракторов

На Петербургском тракторном заводе ( входит в ГК «Кировский завод») прошла торжественная церемония запуска новой модели трактора К-7 в пятницу, 12 июля, передает корреспондент «ПД».
Обновлено вчера в 07:48
Теннис

Федерер победил Надаля в полуфинале Уимблдона

Роджер может завоевать девятый титул на Уимблдоне, если в финале победит серба Новака Джоковича.
Обновлено вчера в 14:49
Политика

Зеленский поспорил с мэром Днепра из-за недостроенного моста

Обновлено вчера в 07:39
Автоспорт

Тодт намекнул на возвращение дозаправок в «Формулу-1»

Президент Международной автомобильной федерации Жан Тодт не исключил вариант, при котором в «Формулу-1» могут вернуться дозаправки во время гонок.
Обновлено в 02:31
Происшествия

В Уфе неизвестные избили полицейского и похитили табельное оружие

Несколько молодых людей, которые дрались у ночного клуба в Уфе, избили полицейского, прибывшего на место конфликта.
Обновлено в 02:12
Общество

Исследование показало нежелание россиян экономить на мороженом

Исследование показало, что 12% россиян покупают мороженое раз в неделю или чаще.
Обновлено в 02:13
Политика

Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии

Обновлено вчера в 11:05
Хоккей

Зернов считает, что Михеев сможет проявить себя в «Торонто»

Нападающий "Авангарда" Денис Зернов уверен, что его бывший партнер по омской команде форвард Илья Михеев сможет проявить себя в "Торонто".
Обновлено в 01:07
Общество

Россиянам дали совет, как выбирать грибы

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору грибов.
Обновлено в 02:25
Происшествия

Возбуждено дело по факту отравления детей в лагере в Приморском крае

В Приморском крае возбудили уголовное дело по факту отравления детей в детском оздоровительном лагере «Юнга» в пригороде Владивостока.
Обновлено вчера в 23:26
Наука

В Бразилии нашли сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет

На территории современной Бразилии нашли полностью сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет.
Обновлено в 00:16
Интернет

Эксперты рассказали, как защитить финансы и данные от хакеров

Компьютеры и смартфоны давно стали основной целью хакеров при попытке кражи денежных средств и персональных данных россиян.
Обновлено в 02:10
Политика

Рейтинг «Единой России» опустился до минимума за последние 13 лет

Рейтинг «Единой России» снизился за неделю на 1,4% и достиг минимального значения с 2006 года.
Обновлено вчера в 12:18
Происшествия

Оператора одного из телеканалов Петербурга нашли мертвым

Тело оператора Петра Микова, сотрудничавшего с петербургским телеканалом 78 и работавшего в политическом ток-шоу "Открытая студия", обнаружили в пятницу.
Обновлено вчера в 15:39
Футбол

Синиша Михайлович может покинуть «Болонью» из-за проблем со здоровьем

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович может покинуть клуб.
Обновлено в 03:00
Здоровье

Тихие инфаркты предшествуют смертям от остановки сердца

Вскрытие показало, что 42,4% умерших от внезапной остановки сердца имели рубцы на сердце, которые свидетельствовали о перенесенном тихом инфаркте.
Обновлено 11 июля в 06:24
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан

Обновлено вчера в 15:05
Здоровье

Сомнолог рассказал, сколько часов сна необходимо человеку

У каждого человека есть своя норма по количеству часов сна. Об этом рассказал RT врач-сомнолог Александр Пальман.
Обновлено в 02:24
Шоу-бизнес

Лобода устроила скандал из-за гримерки

Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Политика

Телемост «Надо поговорить» прошел между Россией и Украиной

Телемост "Надо поговорить" состоялся на канале "Россия 1". В рамках эфира заслуженные артисты РСФСР, России и УССР впервые за несколько лет смогли пообщаться с обычными жителями Украины и России.
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия

СК уточнил обстоятельства гибели девяти человек на переправе в Туве

Девять человек погибли в Туве во время пересечения реки Шуй после того, как автомобиль остановился из-за вышедшего из строя двигателя.
Обновлено в 02:26
Общество

Меган Маркл обогатила королевскую семью на миллионы

Герцогиня Сассекская Меган Маркл стала ключевым фактором, который помог продать больше памятных сувениров с символикой британской королевской семьи.
Обновлено вчера в 22:45
Гаджеты

Jonsbo MOD3: корпус-пришелец из алюминия и стекла

Компания Jonsbo представила очень необычный компьютерный корпус под названием MOD3, ориентированный прежде всего на энтузиастов и пользователей, желающих получить нестандартную настольную систему.
Обновлено в 02:05
Авто

Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году

Аналитики портала «Автовзгляд» назвали пятерку наиболее интересных для российских автомобилистов моделей автомобилей, которые должны добраться до нашей страны до конца этого года.
Обновлено вчера в 12:50
Армия и оружие

Министр обороны Турции объяснил Пентагону необходимость поставок С-400

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор с исполняющим обязанности министра обороны США Марком Эспером, в ходе которого обсуждались поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщает турецкое военное ведомство.
Обновлено в 01:40
Наука

Четвертый реактор ЧАЭС полностью закрыли куполом

Купол над четвертым реактором ЧАЭС /©FlyCam Теперь власти Украины представили окончательный вариант металлического сооружения, призванного оградить радиоактивный очаг от окружающего мира.
Обновлено 10 июля в 15:29
Политика

Ярош призвал к захвату итальянцев на Украине

Кандидат в депутаты Верховной рады и бывший лидер «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Дмитрий Ярош предложил захватить итальянцев, находящихся на территории Украины.
Обновлено в 00:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Михайлович Гацкан
Молдавский футболист
Молдавский и российский футболист, полузащитник. С августа 2008 года выступает за ФК «Ростов», капитан ФК «Ростов» с 2015 года. Игрок национальной сборной Молдавии, выступал за молодёжную сборную Молдавии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное