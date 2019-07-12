«Рубин» проявляет интерес к полузащитнику «Ростова» Александру Гацкану, сообщает «БИЗНЕС Online». По информации источника, казанский клуб сделал 35-летнему футболисту предложение о переходе. 17 июня хавбек заключил с «Ростовом» новый контракт до 2020 года.

Гацкан может вернуться в «Рубин»

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