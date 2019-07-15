Футбол
Гацкан может стать футболистом «Сочи»Газета.Ru 08:48
Молдавский полузащитник "Ростова" Александр Гацкан ведет переговоры с ФК "Сочи", сообщает Sport24. 35-летний футболист может подписать с новичком РПЛ однолетний контракт. Стоит отметить, что у Гацкана имеется действующее соглашение с "Ростовым", переподписанное всего месяц назад.
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