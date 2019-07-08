Политика
Габуния может стать новым Скрипалём, опасается ГаспарянЦарьград 01:13
Историк и публицист Армен Гаспарян в Твиттере опасается, что "ущербный Габуния" может внезапно "сыграть в ящик, скажем, от острой сердечной недостаточности". В таком случае, предупреждает Гаспарян, тут же начнётся кампания по обвинению России - и похлеще, чем с экс-агентом ГРУ Сергеем Скрипалём.
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Наука
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ВГТРК не видит оснований для отмены телемоста с Украиной
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Хоккей
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Экономика
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Минстрой утвердил норматив стоимости квадратного метра общей площади жилого помещения по России на второе полугодие 2019 года в размере 45133 рублей, что на 4% превышает норматив, утвержденный на первое полугодие.
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Политика
Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске
Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести переговоры в Минске с участием глав США, Великобритании, Франции и Германии.
Обновлено в 05:28
Общество
Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз
Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Политика
Порошенко встретили в Хмельницком криками «позор»
Жители украинского города Хмельницкий встретили экс-президента, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко криками «Ганьба!» («позор») и «иди отсюда!», сообщает «Страна.ua».
Обновлено в 04:52
Экономика
Росстат объяснил публикацию данных об инфляции и признал ошибку
Статистическое ведомство признало, что данные об уровне инфляции были опубликованы раньше времени.
Обновлено в 10:27
Происшествия
Семья из Курска получит два миллиона рублей за потерянный клад
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Обновлено в 09:56
Происшествия
Гандболистка сборной России погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше в возрасте 20 лет, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России (ФГР).
Обновлено в 07:37
Футбол
СМИ: Уругвайский футболист Рамирес стал целью трёх российских клубов
Полузащитник «Сампдории» и сборной Уругвая Гастон Рамирес заинтересовал ряд российских клубов.
Обновлено в 10:10
Армия и оружие
Неизвестные в Одессе «заминировали» здание, требуя прекратить учения НАТО
Неизвестные прислали на электронную почту телерадиокомпании "Первый городской" сообщение о минировании здания, где располагается ее офис, потребовали от властей страны прекратить военно-морские учения Sea Breeze 2019 и вывести корабли НАТО из акватории Одесского порта.
Обновлено в 10:08
Музыка
Музыканты сняли видео в поддержку фигурантов «Нового величия»
Несколько известных российских музыкантов записали видео в поддержку фигурантов дела «Нового величия».
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Технологии
Костюм «кибертренер» создали в Нижнем Новгороде
Новинку под название «Кибертренер» Нижегородская область представила на международном промышленном форуме «Иннопром-2019» в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Обновлено в 10:10
Политика
Все организованные российские туристы вернулись из Грузии
Все российские организованные туристы с датой обратного вылета из Грузии до 8 июля вернулись на родину.
Обновлено в 09:56
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Неизвестные открыли стрельбу при ограблении в центре Москвы
«Неизвестные открыли стрельбу из неустановленного оружия по машине, которая двигалась по Марксисткой улице, после чего остановили её и, пригрозив её водителю расправой, похитили из салона автомобиля сумку», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы столичного главка МВД.
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Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина — ЕС
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что ее не пустили на саммит Украина — ЕС, который проходит в Киеве.
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Наука
Китайские ученые назвали самых психически здоровых людей на Земле
В рамках своего исследования ученые наблюдали за жизнью примерно десяти тысяч жителей Гонконга на протяжении пяти лет.
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Путешествия
Из Турции экстренно эвакуировали двух заболевших российских туристок
Две россиянки, туристки из Москвы и Нижневартовска, заболевшие во время отдыха в Турции, были экстренно эвакуированы спецбортом в медицинские учреждения на родине.
Обновлено в 05:05
Политика
Найдена связь NewsOne с российским банком
Генпрокуратура Украины нашла связь украинского телеканала NewsOne с российским банком, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:33
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Названы самые популярные в России иномарки стоимостью до 1 млн рублей
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-5 самых популярных иномарок на рынке РФ стоимостью от 800 тысяч до 1 млн рублей.
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«Меня муж послал»: Лолита назвала причину развода
Лолита Милявская, объявившая о разводе с молодым мужем Дмитрием Ивановым, уже неделю живет одна.
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