Футбол
Габулов подал в отставку с поста министра спорта Северной ОсетииRT на русском 04:40
«Министр физической культуры и спорта Северной Осетии Габулов написал заявление об отставке», — приводит слова пресс-службы региона РИА Новости. При этом отмечается, что глава Северной Осетии Вячеслав Битаров ещё не подписывал указ об освобождении Габулова с должности.
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Бюст Жукова восстановили в Харькове
Власти Харькова восстановили бюст маршала Георгия Жукова, который в начале лета повалили украинские националисты.
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В Татарстане завели дело после заявления о рабстве в семье полицейских
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Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
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Певица Светлана Лобода украла чужое фото, на котором изображена обнаженная блондинка, стоящая на голове.
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В Кремле призвали к сдержанности всех игроков в Персидском заливе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва призывает к сдержанности всех игроков в Персидском заливе.
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В Иркутской области 12 июля объявлено днем траура по жертвам наводнения.
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Глава OMV заявил об интересе к мегапроекту «Газпром нефти» в Арктике
Австрийская OMV может стать партнером «Газпром нефти» в новом мегапроекте в Арктике по разработке ачимовских оторочек Ямбургского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), рассказал в интервью РБК глава OMV Райнер Зеле.
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