Футбол

Габриэл Жезус дисквалифицирован на два месяца в матчах сборнойProstoProSport 03:15

Форвард сборной Бразилии Габриэл Жезус дисквалифицирован на два месяца в играх национальной команды. Международная конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) оценила поведение футболиста после удаления в финале Кубка Америки против Перу (3:1).
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