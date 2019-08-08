Футбол
Габриэл Жезус дисквалифицирован на два месяца в матчах сборнойProstoProSport 03:15
Форвард сборной Бразилии Габриэл Жезус дисквалифицирован на два месяца в играх национальной команды. Международная конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) оценила поведение футболиста после удаления в финале Кубка Америки против Перу (3:1).
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Происшествия
Бывший президент Киргизии Атамбаев сдался властям
Обновлено в 09:30
Происшествия
Район взрыва в Белом море закрыли для плавания
На месяц закроют для свободного плавания район Двинского залива Белого моря, возле которого 8 августа произошел взрыв на военном полигоне.
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Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 00:01
Происшествия
СК задержал водителя автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском
Следователи задержали водителя экскурсионного автобуса, попавшего в аварию под Новороссийском, сообщает главк СК по Краснодарскому краю.
Обновлено в 09:56
Политика
В МИД Украины заявили об отсутствии долгов перед СНГ
Накануне "Известия" со ссылкой на МИД России сообщали, что задолженность Украины перед СНГ превысила 300 млн руб. В российском внешнеполитическом ведомстве отмечали, что Киев не подавал официальных уведомлений о выходе из Содружества.
Обновлено в 07:12
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде во второй половине августа
Вторая половина августа на большей части России станет теплее первой, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия
СКР подтвердил обыски и аресты связанных с ФБК счетов
Следователи проводят обыски в офисе ФБК и по месту жительства ряда сотрудников фонда, некоторые из них вызваны на допросы по уголовному делу об отмывании 1 млрд руб. Ранее сегодня с обысками пришли к сотрудникам ФБК Александру Помазуеву, Евгению Замятину, Вячеславу Гимади и Виталию Колесникову.
Обновлено в 07:51
Армия и оружие
В посольстве США на Украине отметили «храбрость» Зеленского
Посольство США на Украине похвалило за «храбрость и сдержанность» президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:26
Политика
В Совфеде сообщили о попытках США вмешаться в выборы в Мосгордуму
В недавних протестных акциях в Москве "есть признаки внешнего вмешательства в суверенные дела России", заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов на заседании рабочей группы.
Обновлено в 09:45
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«Спартак» на выезде сыграет с «Туном» в Лиге Европы
Московский "Спартак" 8 августа проведет выездную встречу с "Туном" в рамках первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 10:37
Политика
Эрдоган высказался о позиции Турции относительно Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Анкара «не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма».
Обновлено вчера в 14:45
Общество
В России впервые замечен сельдяной король
Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
Обновлено в 09:05
Политика
На Украине объявили конкурс на должность языкового омбудсмена
Офис украинского омбудсмена объявил конкурс на должность уполномоченного по защите государственного языка.
Обновлено в 07:14
Общество
Алибасов хочет судиться с производителем «Крота» и «Ашаном»
Продюсер Барри Алибасов, который отравился средством для прочистки труб «Крот», намерен отсудить у производителя средства, а также у продавца «Крота» гипермаркета «Ашан» 100 млн рублей.
Обновлено в 08:24
Политика
Кадыров назвал организаторов вторжения в Дагестан
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о вторжении в Дагестан банд террористов, которое произошло 20 лет назад.
Обновлено вчера в 10:03
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено вчера в 12:14
Интернет
Ошибка в WhatsApp позволяет исправлять чужие сообщения
Специалисты по кибербезопасности сообщили, что нашли ряд уязвимостей в популярном мессенджере WhatsApp, которые позволяют хакерам изменять сообщения как в групповых, так и в приватных чатах.
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Происшествия
Двое водителей погибли в тройном ДТП на КАД Петербурга
Двое водителей легковых автомобилей погибли на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга утром 8 августа.
Обновлено в 05:32
Энергетика
«Северному потоку-2» пообещали срыв сроков и подорожание
Отсутствие разрешения от Дании на строительство участка «Северного потока-2» может повлечь за собой задержку в реализации проекта и увеличит его стоимость.
Обновлено в 10:21
Общество
МИД Финляндии восхитился спокойствием россиян в очередях за визами
Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Петербурге после объявления Финляндией о новых требованиях к документам на получение шенгенских виз.
Обновлено в 04:38
Здоровье
Перечислены продукты, помогающие сохранить зрение
Профессор и доктор медицинских наук Елена Гришина рассказала о продуктах, сохраняющих зрение человека.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Фигурантку дела «Нового величия» Анну Павликову увезли из суда в больницу
В Люблинский районный суд Москвы вызвали скорую помощь для обвиняемой по делу «Нового величия» Анны Павликовой.
Обновлено в 09:59
Футбол
Бывший защитник «Спартака» может перейти в «Эвертон»
«Эвертон» хочет усилить свою линию обороны защитником «Манчестер Юнайтед» Маркосом Рохо.
Обновлено в 09:04
Музыка
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
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